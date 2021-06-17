Graduation ceremonies were held Friday for the Apollo-Ridge Class of 2021 at Owens Field.
The following students graduated:
Alivia Renee Acevedo, Delaney J. Ashbaugh, Gavin Patrick Barrick, Adeline Marie-Lynn Baustert, Morgan Nicole Baynar, Mira Grace Bernat, Halyn Michelle Biddle, Anthony Paul Blackgrove, Alexis Marie Blake, Emily Grace Bonelli, Chad Michael Brown, Abigail Christine Bush
Dean Jacob Callen, Jessica Carnathan, Annabelle Rose Casella, Jonathon Coleman, Justin Coleman, Wyatt Logan Conner, Corey L. Couch, Kenny Crane, Savanna Cricks
Benjamin David Csonka, Mason Joseph Cymbor, Elizabeth Annah Donahue, Ashley Morgan Dunmire, Jacob Patrick Duriancik, Amber Joy Earnest, Leslie Fairman, Jacob Ryan Fello, Brandon Anthony Fisher
Klayton Neil Fitzroy, Haley Foster, Morgan Olivia Gamble, Zander Michael Garrone, Cheyanne Marie Gray, Kenzie Groff, Austin Guiher, Faith Anne Hamrock, Logan Timothy Harmon
Hayden Hitchman, Cierra Rose Holby, Zachary Ronald Hreha, Hunter C Huber, LeAnn Nicole Jackson, Destiny Johnson, Ashtin John Krantz, Jeffrey Lennon Krug, Taylor Nicole Kuntz
Shayle Wynn Lange, Brice Laurenti, Jordan Nicole Laurenti, Andrew Lytle, Madison Rose Marks, Cameron Alec Mathews, Jennifer Shea Mayhle, Zachary Scott McMaster, Vyctoria Xicara Metzler
Kolton Miller, Dylan Ray Murphy, Madison Lynn Nacey, Thomas James Oraskovich, Jeremy Hunter Orvosh, John Pierce, Anastasia Marie Rabickow, Trinity Reed, Keighton Jacob Reese
Dominyc Alan Reiter, Tanner Gunn Schafer, Delaney Renee Shaffer, Cody Lloyd Shellhammer, Morgan Paige Shupe, Cierra Jane Siford, Jaiya Slusar, Isabella Beatrice Steffenino, Olivia Rachel Stiffy
Hannah Mackenzie Stoughton, Nathan Harris Stripling, Alexander John Suman, Emma Marie Taylor, Emily Marie Tichinel, Renee Anna Tomiczek, Christian Trinciante, Adam Kermit Troutman, Sara Grace Tutelo
Elizabeth Vermeulin, Elliott Cole Weigand, Casey Ann Weightman, Tracy Weng, Brooke Elizabeth Whitlinger, Jocelyn Sierra Williams, Conner Wynn, Lucas Edward Yard, Aaliyah Grace Zaffuto