Blairsville High School graduation was held at the Blairsville football field on Friday, June 4, 2021, at 6 p.m.
The valedictorian was Daniel Henry Kukula, and the salutatorian was Isabella Paige Previte.
The following students graduated as the Class of 2021:
Lauren Elena Alamo, Madison Kate Almes, Zachary Richard Artley, Morgan Taylor Ashbaugh, Noah Cameron Ashbaugh, Daniel Joseph Bailey, James Turney Barger, Myrissa Annaki Beskid-Perez
Skyler Elizabeth Borbonus, Anthony William Bouchard, Kailyn Capri Bowser, Robert Anthony Bowser, Gia Latrelle Bumpass, David Nathan Carr, Madison Renee Chambers, James Owen Cochenour, Alaina Marie Constantino
Alexander Richard Dickson, Ryan Thomas Endress, Brett Michael Fails, Dalton Fairchild, Haley Rose Farabaugh, Jacob Clarence David Faser, Marissa Elizabeth Ann Fay, Dustin Lee Frye, Brayde Layne Furman
Luke Samuel Garvin, Harrison Scott Gilligan, Donevan Michael Graham, Hannah Nicole Griffen, Jacob Daniel Haynes, Abby Giustina Hays, Brandi Lynn Hebenthal, Victoria Alexandra Hogan, Michaela Lynn Ingmire
Zoe Elizabeth Johnston, Raven Chiara Jones, Alex Jeffrey Kirkland, Lincoln Scott Edward Kovach, Daniel Henry Kukula, Elizabeth Elaine LaMantia, Jayson Jacob Lickenfelt, Savannah Lynn Liscsak, Isabella Pearl Luchsinger
Skyler Edythe Lutman, Amber Marie McConnell, Ravi Edward Mikeska, Jacob Stephen Mocek, Emily Nicole Moore
C’Jaye Calvin Morris, Dylan Charles Murphy, Ashton Christopher Perfetti, Roman Garrett Podolski
Olivia Lee Potts, Isabella Paige Previte, Sydney Cathrine Reed, Madison Rose Repine, Lexi McKenli Risinger, Corbin Bruce Ryan, Stefan Nathaniel Shrum, Molly Elizabeth Sisitki, Ian Robert Smyth
Izabella Rillie Sprague, Kerigan Leigh Staats, Cody Alexander Taylor, Cole Jozeph Townsend, Thomas James Wagner
Alison Alexandra Walbeck, Janelle Elizabeth Weaver, Harper Laine Wehrer
Devon Wayne Witmer, Acacia Jean Woodley, Alexis Marie Frances Yanits