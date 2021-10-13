Birthday list

• Gary Banks, Clymer • Reagan Boring, Indiana • Lyn Bottenhorn, Home • Julia Horvath, Indiana • Rusty Jewart, Indiana • Robin Schultz, Home • George Smulik, Rural Valley • Katelyn Velski, Indiana • Kyle Velski, Indiana • Logan John Williams, Homer City

Be sure to wish a happy birthday to these Gazette readers when you see them today:

• Gary Banks, Clymer

• Reagan Boring, Indiana

• Lyn Bottenhorn, Home

• Julia Horvath, Indiana

• Rusty Jewart, Indiana

• Robin Schultz, Home

• George Smulik, Rural Valley

• Katelyn Velski, Indiana

• Kyle Velski, Indiana

• Logan John Williams, Homer City

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