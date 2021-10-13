• Gary Banks, Clymer • Reagan Boring, Indiana • Lyn Bottenhorn, Home • Julia Horvath, Indiana • Rusty Jewart, Indiana • Robin Schultz, Home • George Smulik, Rural Valley • Katelyn Velski, Indiana • Kyle Velski, Indiana • Logan John Williams, Homer City
Be sure to wish a happy birthday to these Gazette readers when you see them today:
• Gary Banks, Clymer
• Reagan Boring, Indiana
• Lyn Bottenhorn, Home
• Julia Horvath, Indiana
• Rusty Jewart, Indiana
• Robin Schultz, Home
• George Smulik, Rural Valley
• Katelyn Velski, Indiana
• Kyle Velski, Indiana
• Logan John Williams, Homer City