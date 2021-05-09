The following students were named to the honor roll at Blairsville Middle-High School for the third nine-week grading period.
GRADE 12
Distinguished honors
Zachary Artley, Morgan Ashbaugh, Myrissa Beskid-Perez, Alaina Constantino, Alexander Dickson, Haley Farabaugh, Abby Hays
Daniel Kukula, Amber McConnell, Ashton Perfetti, Isabella Previte, Lexi Risinger, Molly Sisitki, Ian Smyth, Kerigan Staats, Cody Taylor, Cole Townsend, Janelle Weaver, Harper Wehrer, Alexis Yanits
High honors
Lauren Alamo, Madison Almes, Madison Chambers, Dalton Fairchild, Marissa Fay, Michaela Ingmire, Isabella Luchsinger, Skyler Lutman, Olivia Potts, Sydney Reed, Izabella Sprague, Acacia Woodley
Honors
Ryan Endress, Harrison Gilligan, Raven Jones, Emily Moore, Alison Walbeck
GRADE 11
Distinguished honors
Andrew Baker, Andrea Davis, Brin Gardner, Carson McCully, Brandon Pizer, Isabel Pynos, Cameron Reaugh, Kaitlyn Simpson, James Skirboll, Trenney Yanoff
High honors
Cortney Bracken, Ella Burkhart, Sarah Detwiler, Adrian Escalona, Jacob Flickinger, Hannah Foust, Ethan Johns, Aliyah Kendall, Amber Long, Payton Mlakar, Logan Platt, Julia Potts, Phoebe Ringler
Honors
Mckenna Shellhammer, Madison Stutzman
GRADE 10
Distinguished honors
Hannah Artley, Keith Behanna, Mallory Bish, Paige Clawson, Danika Davidson
Mia Duncan, Brian Dunmire, Kendal Escalona, Anna Kurnocik, Megan McConnell, Victoria McCully, Madeline Serwinski, Olivia Stiles, Amy Wang
High honors
Andrew Barris, Jeremiah Dilts, Rylan Fairchild, Brooklynn Furman, Cole Kennedy-Citeroni, Jordyn Lawson-Gill, Aleena Martin, Gage Pierce, Abigail Pynos, Gracy Risinger, Luke Shannon, Cole Stuchal
Honors
Adam Blauser, Kay-lee Cole, Kennedy Garvin, Chloe Gregg, Caleb Griffith, Nolan Howard, Marcus Raby-Lloyd, Autumn Tatsch
GRADE 9
Distinguished honors
Alexander Cribbs, Bailey Dunlap, Tori Foust, Noah Horchar, Emily Jackson
Rylee Kitner, Sara McConnell, Emerson Skirboll, Emilee Staats, Carly Townsend, Nicholas Vadala, Quinton Witmer
High honors
Braiden Ashbaugh, Kaden Barnhart, Logan Barnhart, Jacob Clem, Peyton Duffey, Carson Flickinger, Alexandria Kepple, Brianna Lowry, Ronny Ray, Hunter Riggle, Jakub Zias
Honors
Jossalyn Griffen, Micah Griffith, Isabella Klingensmith, Andrew Miller, Toby Neiderhiser
GRADE 8
Distinguished honors
Blaine Ashbaugh, Jessica Barger, Lillian Buckles, Gavin Burkhart, Brenden Evans, Kira Fabian, Roman Fritz, Brayden Greer, Shawn Knupp, Logan Lear, Macy Maher, Julian Meda, Kira Olenchick, Ava Persichetti, Giavanna Previte, Callie Reaugh, Colin Serwinski, Caden Vresilovic, Samuel Yanits
High honors
Brooke Aikins, Austin Baker, Aubrieonah Boring, Holden Fridley, Amara Guesman, James Mariani, Noah Ripple, Emily Valuchuck
Honors
Max Chambers, Dane Curnow, Joel Micklow, Chase Stuchal
GRADE 7
Distinguished honors
Haileigh Artley, Sara Bollinger, Katarina Burton, Madigan Dunlap, Maren Dunlap, Addison Fabian, Brodie Forsha
Alessia Lamantia, Hunter Latta, Quan Le, Danica Marsh, Ashley Pynos, Jacob Pynos, Makaylen Schrack, Brady Shannon, Hannah Stone, Jakob Twinchek
High honors
Gabriel Brumagin, Sydney Doak, Jonathan Kunkle, Bryson McDowell, Nicholas Mortimer, Trenton Mortimer, Dakoda Sprague, Michael Wano
Honors
Brittany Shaffer
GRADE 6
Distinguished honors
Brady Doak, Aiden Ellenberger, Brody Houser, Ava Kibler, Skyler Lewber, Jiorden Micklow, Xavier Nease, Joshalyn Patterson, Maxwell Persichetti, Cecilia Serwinski, Ivy Thompson, Aleah Vadala
High honors
David Dollman, Kendall Faith, Heidi Mariani, Hannah Smidl, Regan Stone, Emilee Weinell
Honors
Braden Baker