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Tom Peel / Indiana Gazette

The following Blairsville Middle-High School students were named to the honor roll for the second nine-week grading period:

GRADE 12

Distinguished honors

Lauren Alamo, Madison Almes, Zachary Artley, Morgan Ashbaugh, Myrissa Beskid-Perez, Alaina Constantino, Alexander Dickson, Haley Farabaugh, Abby Hays, Michaela Ingmire, Daniel Kukula, Ashton Perfetti, Isabella Previte, Lexi Risinger, Molly Sisitki, Ian Smyth, Kerigan Staats, Cody Taylor, Janelle Weaver, Harper Wehrer, Alexis Yanits

High honors

James Barger, Dalton Fairchild, Jacob Faser, Marissa Fay, Raven Jones, Alex Kirkland, Isabella Luchsinger, Skyler Lutman, Sydney Reed, Izabella Sprague, Cole Townsend, Alison Walbeck

Honors

Harrison Gilligan, Acacia Woodley

GRADE 11

Distinguished honors

Andrew Baker, Ella Burkhart, Adrian Escalona, Brin Gardner, Ethan Johns, Aliyah Kendall, Carson McCully, Brandon Pizer, Isabel Pynos, Cameron Reaugh, Phoebe Ringler, Kaitlyn Simpson, James Skirboll, Trenney Yanoff

High honors

Andrea Davis, Sarah Detwiler, Jacob Flickinger, Hannah Foust, Amber Long, Hannah Miller, Payton Mlakar, Jackson Vukman

Honors

Cortney Bracken, Mckenna Shellhammer, Cade Simmons, Madison Stutzman

GRADE 10

Distinguished honors

Hannah Artley, Mallory Bish, Paige Clawson, Danika Davidson, Mia Duncan, Kendal Escalona, Anna Kurnocik, Aleena Martin, Victoria McCully, Madeline Serwinski, Olivia Stiles, Amy Wang

High honors

Keith Behanna, Jeremiah Dilts, Brooklynn Furman, Chloe Gregg, Jordyn Lawson-Gill, Megan McConnell, Savannah Mocek, Gage Pierce, Luke Shannon

Honors

Andrew Barris, Aliyah Bost, Joseph Costello, Rylan Fairchild, Kennedy Garvin, Caleb Griffith, Cole Kennedy-Citeroni, Julia Shaffer

GRADE 9

Distinguished honors

Alexander Cribbs, Bailey Dunlap, Tori Foust, Noah Horchar, Emily Jackson, Rylee Kitner, Sara McConnell, Ronny Ray, Emerson Skirboll, Emilee Staats, Carly Townsend, Nicholas Vadala

High honors

Braiden Ashbaugh, Andrew Dickson, Peyton Duffey, Carson Flickinger, Alexandria Kepple, Quinton Witmer, Jakub Zias

Honors

Benjamin Ackley, Logan Barnhart, Jacob Clem, Brianna Lowry, Andrew Miller, Hunter Riggle

GRADE 8

Distinguished honors

Brooke Aikins, Jessica Barger, Aubrieonah Boring, Lillian Buckles, Gavin Burkhart, Brenden Evans, Kira Fabian, Holden Fridley, Roman Fritz, Brayden Greer, Amara Guesman, Lauren Hamill, Shawn Knupp, Macy Maher, Julian Meda, Kira Olenchick, Ava Persichetti, Giavanna Previte, Callie Reaugh, Noah Ripple, Colin Serwinski, Kalea Struble, Caden Vresilovic, Samuel Yanits

High honors

Blaine Ashbaugh, Austin Baker, Dane Curnow, Logan Lear, James Mariani, Madison Peightal, Chase Stuchal

Honors

Joel Micklow

GRADE 7

Distinguished honors

Haileigh Artley, Sara Bollinger, Sydney Doak, Madigan Dunlap, Maren Dunlap, Addison Fabian, Brodie Forsha, Kenady Kitner, Alessia Lamantia, Quan Le, Danica Marsh, Bryson McDowell, Ashley Pynos, Jacob Pynos, Makaylen Schrack, Brittany Shaffer, Brady Shannon, Hannah Stone, Jakob Twinchek

High honors

Gabriel Brumagin, Katarina Burton, Maya Kendall, Jonathan Kunkle, Nicholas Mortimer, Trenton Mortimer, Dakoda Sprague, Michael Wano, Adryan Williams

Honors

Eric Dinger, Breauna Henry, Grace Jones, Tyson Lear

GRADE 6

Distinguished honors

Brady Doak, Aiden Ellenberger, Brody Houser, Ava Kibler, Skyler Lewber, Xavier Nease

Joshalyn Patterson, Maxwell Persichetti, Cecilia Serwinski, Regan Stone, Ivy Thompson, Aleah Vadala, Emilee Weinell

High honors

David Dollman, Kendall Faith, Tanner Flickinger, Kaylee Hamill, Heidi Mariani, Jiorden Micklow

Honors

Megan Knott

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