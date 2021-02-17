The following Blairsville Middle-High School students were named to the honor roll for the second nine-week grading period:
GRADE 12
Distinguished honors
Lauren Alamo, Madison Almes, Zachary Artley, Morgan Ashbaugh, Myrissa Beskid-Perez, Alaina Constantino, Alexander Dickson, Haley Farabaugh, Abby Hays, Michaela Ingmire, Daniel Kukula, Ashton Perfetti, Isabella Previte, Lexi Risinger, Molly Sisitki, Ian Smyth, Kerigan Staats, Cody Taylor, Janelle Weaver, Harper Wehrer, Alexis Yanits
High honors
James Barger, Dalton Fairchild, Jacob Faser, Marissa Fay, Raven Jones, Alex Kirkland, Isabella Luchsinger, Skyler Lutman, Sydney Reed, Izabella Sprague, Cole Townsend, Alison Walbeck
Honors
Harrison Gilligan, Acacia Woodley
GRADE 11
Distinguished honors
Andrew Baker, Ella Burkhart, Adrian Escalona, Brin Gardner, Ethan Johns, Aliyah Kendall, Carson McCully, Brandon Pizer, Isabel Pynos, Cameron Reaugh, Phoebe Ringler, Kaitlyn Simpson, James Skirboll, Trenney Yanoff
High honors
Andrea Davis, Sarah Detwiler, Jacob Flickinger, Hannah Foust, Amber Long, Hannah Miller, Payton Mlakar, Jackson Vukman
Honors
Cortney Bracken, Mckenna Shellhammer, Cade Simmons, Madison Stutzman
GRADE 10
Distinguished honors
Hannah Artley, Mallory Bish, Paige Clawson, Danika Davidson, Mia Duncan, Kendal Escalona, Anna Kurnocik, Aleena Martin, Victoria McCully, Madeline Serwinski, Olivia Stiles, Amy Wang
High honors
Keith Behanna, Jeremiah Dilts, Brooklynn Furman, Chloe Gregg, Jordyn Lawson-Gill, Megan McConnell, Savannah Mocek, Gage Pierce, Luke Shannon
Honors
Andrew Barris, Aliyah Bost, Joseph Costello, Rylan Fairchild, Kennedy Garvin, Caleb Griffith, Cole Kennedy-Citeroni, Julia Shaffer
GRADE 9
Distinguished honors
Alexander Cribbs, Bailey Dunlap, Tori Foust, Noah Horchar, Emily Jackson, Rylee Kitner, Sara McConnell, Ronny Ray, Emerson Skirboll, Emilee Staats, Carly Townsend, Nicholas Vadala
High honors
Braiden Ashbaugh, Andrew Dickson, Peyton Duffey, Carson Flickinger, Alexandria Kepple, Quinton Witmer, Jakub Zias
Honors
Benjamin Ackley, Logan Barnhart, Jacob Clem, Brianna Lowry, Andrew Miller, Hunter Riggle
GRADE 8
Distinguished honors
Brooke Aikins, Jessica Barger, Aubrieonah Boring, Lillian Buckles, Gavin Burkhart, Brenden Evans, Kira Fabian, Holden Fridley, Roman Fritz, Brayden Greer, Amara Guesman, Lauren Hamill, Shawn Knupp, Macy Maher, Julian Meda, Kira Olenchick, Ava Persichetti, Giavanna Previte, Callie Reaugh, Noah Ripple, Colin Serwinski, Kalea Struble, Caden Vresilovic, Samuel Yanits
High honors
Blaine Ashbaugh, Austin Baker, Dane Curnow, Logan Lear, James Mariani, Madison Peightal, Chase Stuchal
Honors
Joel Micklow
GRADE 7
Distinguished honors
Haileigh Artley, Sara Bollinger, Sydney Doak, Madigan Dunlap, Maren Dunlap, Addison Fabian, Brodie Forsha, Kenady Kitner, Alessia Lamantia, Quan Le, Danica Marsh, Bryson McDowell, Ashley Pynos, Jacob Pynos, Makaylen Schrack, Brittany Shaffer, Brady Shannon, Hannah Stone, Jakob Twinchek
High honors
Gabriel Brumagin, Katarina Burton, Maya Kendall, Jonathan Kunkle, Nicholas Mortimer, Trenton Mortimer, Dakoda Sprague, Michael Wano, Adryan Williams
Honors
Eric Dinger, Breauna Henry, Grace Jones, Tyson Lear
GRADE 6
Distinguished honors
Brady Doak, Aiden Ellenberger, Brody Houser, Ava Kibler, Skyler Lewber, Xavier Nease
Joshalyn Patterson, Maxwell Persichetti, Cecilia Serwinski, Regan Stone, Ivy Thompson, Aleah Vadala, Emilee Weinell
High honors
David Dollman, Kendall Faith, Tanner Flickinger, Kaylee Hamill, Heidi Mariani, Jiorden Micklow
Honors
Megan Knott