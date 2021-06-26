The following Blairsville Middle-High School students were named to the honor roll for the fourth nine-week grading period:
GRADE 12
Distinguished honors
Zachary Artley, Morgan Ashbaugh, Myrissa Beskid-Perez, Alaina Constantino, Jacob Faser, Daniel Kukula, Isabella Luchsinger, Ashton Perfetti, Isabella Previte, Sydney Reed
Lexi Risinger, Molly Sisitki, Ian Smyth, Cody Taylor, Janelle Weaver, Harper Wehrer, Alexis Yanits
High honors
James Barger, Skyler Borbonus, Madison Chambers, Alexander Dickson, Dalton Fairchild, Haley Farabaugh
Marissa Fay, Harrison Gilligan, Abby Hays, Victoria Hogan, Michaela Ingmire
Alex Kirkland, Corbin Ryan, Izabella Sprague, Kerigan Staats
Honors
Lauren Alamo, Madison Almes, Raven Jones, Savannah Liscsak, Skyler Lutman, Olivia Potts, Madison Repine, Alison Walbeck
GRADE 11
Distinguished honors
Brin Gardner, Ethan Johns, Carson McCully, Brandon Pizer, Isabel Pynos, Cameron Reaugh, Kaitlyn Simpson, James Skirboll, Trenney Yanoff
High honors
Andrew Baker, Ella Burkhart, Andrea Davis, Sarah Detwiler, Jacob Flickinger, Hannah Foust, Aliyah Kendall, Amber Long, Hannah Miller, Payton Mlakar, Phoebe Ringler, Jackson Vukman
Honors
Cortney Bracken, Julia Potts, Cade Simmons
GRADE 10
Distinguished honors
Hannah Artley, Mallory Bish, Paige Clawson, Mia Duncan, Kendal Escalona, Anna Kurnocik, Megan McConnell, Olivia Stiles, Amy Wang
High honors
Andrew Barris, Adam Blauser, Aliyah Bost, Jeremiah Dilts, Rylan Fairchild, Brooklynn Furman, Kennedy Garvin, Chloe Gregg, Cole Kennedy-Citeroni, Aleena Martin
Victoria McCully, Gage Pierce, Abigail Pynos, Aiden Riek, Madeline Serwinski, Luke Shannon
Honors
Kayla Ashley, Joseph Costello, Caleb Griffith, Nolan Howard, Jordyn Lawson-Gill, Marcus Raby-Lloyd, Julia Shaffer
GRADE 9
Distinguished honors
Braiden Ashbaugh, Jacob Clem, Alexander Cribbs, Bailey Dunlap, Noah Horchar, Emily Jackson
Rylee Kitner, Sara McConnell, Emerson Skirboll, Emilee Staats, Carly Townsend, Nicholas Vadala, Quinton Witmer
High honors
Andrew Dickson, Peyton Duffey, Carson Flickinger, Tori Foust
Micah Griffith, Emilee Johns, Alexandria Kepple, Nicole Koczan, Ronny Ray, Hunter Riggle
Honors
Benjamin Ackley, Jossalyn Griffen, Isabella Klingensmith, Zachariah Kralik, Brianna Lowry, Toby Neiderhiser, Aiden Ullrich, Jayden Whitfield
GRADE 8
Distinguished honors
Brooke Aikins, Blaine Ashbaugh, Austin Baker, Jessica Barger, Lillian Buckles
Gavin Burkhart, Brenden Evans, Kira Fabian, Roman Fritz, Brayden Greer, Amara Guesman, Shawn Knupp
Logan Lear, Macy Maher, Julian Meda, Kira Olenchick, Madison Peightal, Ava Persichetti, Giavanna Previte, Callie Reaugh
Noah Ripple, Colin Serwinski, Caden Vresilovic, Samuel Yanits
High honors
Aubrieonah Boring, Charity Culp, Holden Fridley, James Mariani, Joel Micklow, Chase Stuchal
GRADE 7
Distinguished honors
Haileigh Artley, Sara Bollinger, Sydney Doak, Madigan Dunlap, Maren Dunlap, Addison Fabian, Brodie Forsha, Kenady Kitner, Alessia Lamantia, Quan Le
Danica Marsh, Bryson McDowell, Nicholas Mortimer
Trenton Mortimer, Ashley Pynos, Jacob Pynos, Makaylen Schrack, Brady Shannon
Dakoda Sprague, Jakob Twinchek
High honors
Gabriel Brumagin, Katarina Burton, Emily Emerick
Cole Heckathorn, Hannah Stone, Elijah Underwood, Michael Wano
Honors
Hunter Adair, Troy Milliron
GRADE 6
Distinguished honors
Brady Doak, Aiden Ellenberger, Ava Kibler, Skyler Lewber
Xavier Nease, Joshalyn Patterson, Maxwell Persichetti, Cecilia Serwinski, Regan Stone
Ivy Thompson, Aleah Vadala, Emilee Weinell, Glenn Young
High honors
Kendall Faith, Tanner Flickinger, Davonn Hill, Brody Houser, Nathan Lamotte, Heidi Mariani, Jiorden Micklow, Grey Williams
Honors
Ziva Dunmire, Jacob Shirley, William Thompson, Olivia Woodley