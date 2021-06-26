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Tom Peel / Indiana Gazette

The following Blairsville Middle-High School students were named to the honor roll for the fourth nine-week grading period:

GRADE 12

Distinguished honors

Zachary Artley, Morgan Ashbaugh, Myrissa Beskid-Perez, Alaina Constantino, Jacob Faser, Daniel Kukula, Isabella Luchsinger, Ashton Perfetti, Isabella Previte, Sydney Reed

Lexi Risinger, Molly Sisitki, Ian Smyth, Cody Taylor, Janelle Weaver, Harper Wehrer, Alexis Yanits

High honors

James Barger, Skyler Borbonus, Madison Chambers, Alexander Dickson, Dalton Fairchild, Haley Farabaugh

Marissa Fay, Harrison Gilligan, Abby Hays, Victoria Hogan, Michaela Ingmire

Alex Kirkland, Corbin Ryan, Izabella Sprague, Kerigan Staats

Honors

Lauren Alamo, Madison Almes, Raven Jones, Savannah Liscsak, Skyler Lutman, Olivia Potts, Madison Repine, Alison Walbeck

GRADE 11

Distinguished honors

Brin Gardner, Ethan Johns, Carson McCully, Brandon Pizer, Isabel Pynos, Cameron Reaugh, Kaitlyn Simpson, James Skirboll, Trenney Yanoff

High honors

Andrew Baker, Ella Burkhart, Andrea Davis, Sarah Detwiler, Jacob Flickinger, Hannah Foust, Aliyah Kendall, Amber Long, Hannah Miller, Payton Mlakar, Phoebe Ringler, Jackson Vukman

Honors

Cortney Bracken, Julia Potts, Cade Simmons

GRADE 10

Distinguished honors

Hannah Artley, Mallory Bish, Paige Clawson, Mia Duncan, Kendal Escalona, Anna Kurnocik, Megan McConnell, Olivia Stiles, Amy Wang

High honors

Andrew Barris, Adam Blauser, Aliyah Bost, Jeremiah Dilts, Rylan Fairchild, Brooklynn Furman, Kennedy Garvin, Chloe Gregg, Cole Kennedy-Citeroni, Aleena Martin

Victoria McCully, Gage Pierce, Abigail Pynos, Aiden Riek, Madeline Serwinski, Luke Shannon

Honors

Kayla Ashley, Joseph Costello, Caleb Griffith, Nolan Howard, Jordyn Lawson-Gill, Marcus Raby-Lloyd, Julia Shaffer

GRADE 9

Distinguished honors

Braiden Ashbaugh, Jacob Clem, Alexander Cribbs, Bailey Dunlap, Noah Horchar, Emily Jackson

Rylee Kitner, Sara McConnell, Emerson Skirboll, Emilee Staats, Carly Townsend, Nicholas Vadala, Quinton Witmer

High honors

Andrew Dickson, Peyton Duffey, Carson Flickinger, Tori Foust

Micah Griffith, Emilee Johns, Alexandria Kepple, Nicole Koczan, Ronny Ray, Hunter Riggle

Honors

Benjamin Ackley, Jossalyn Griffen, Isabella Klingensmith, Zachariah Kralik, Brianna Lowry, Toby Neiderhiser, Aiden Ullrich, Jayden Whitfield

GRADE 8

Distinguished honors

Brooke Aikins, Blaine Ashbaugh, Austin Baker, Jessica Barger, Lillian Buckles

Gavin Burkhart, Brenden Evans, Kira Fabian, Roman Fritz, Brayden Greer, Amara Guesman, Shawn Knupp

Logan Lear, Macy Maher, Julian Meda, Kira Olenchick, Madison Peightal, Ava Persichetti, Giavanna Previte, Callie Reaugh

Noah Ripple, Colin Serwinski, Caden Vresilovic, Samuel Yanits

High honors

Aubrieonah Boring, Charity Culp, Holden Fridley, James Mariani, Joel Micklow, Chase Stuchal

GRADE 7

Distinguished honors

Haileigh Artley, Sara Bollinger, Sydney Doak, Madigan Dunlap, Maren Dunlap, Addison Fabian, Brodie Forsha, Kenady Kitner, Alessia Lamantia, Quan Le

Danica Marsh, Bryson McDowell, Nicholas Mortimer

Trenton Mortimer, Ashley Pynos, Jacob Pynos, Makaylen Schrack, Brady Shannon

Dakoda Sprague, Jakob Twinchek

High honors

Gabriel Brumagin, Katarina Burton, Emily Emerick

Cole Heckathorn, Hannah Stone, Elijah Underwood, Michael Wano

Honors

Hunter Adair, Troy Milliron

GRADE 6

Distinguished honors

Brady Doak, Aiden Ellenberger, Ava Kibler, Skyler Lewber

Xavier Nease, Joshalyn Patterson, Maxwell Persichetti, Cecilia Serwinski, Regan Stone

Ivy Thompson, Aleah Vadala, Emilee Weinell, Glenn Young

High honors

Kendall Faith, Tanner Flickinger, Davonn Hill, Brody Houser, Nathan Lamotte, Heidi Mariani, Jiorden Micklow, Grey Williams

Honors

Ziva Dunmire, Jacob Shirley, William Thompson, Olivia Woodley

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