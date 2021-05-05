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Tom Peel / Indiana Gazette

The following students were named to the honor roll at Blairsville Middle-High School for the third nine-week grading period.

GRADE 12

Distinguished honors

Zachary Artley, Morgan Ashbaugh, Myrissa Beskid-Perez, Alaina Constantino, Alexander Dickson, Haley Farabaugh, Abby Hays, Daniel Kukula, Amber McConnell

Ashton Perfetti, Isabella Previte, Lexi Risinger, Molly Sisitki, Ian Smyth, Kerigan Staats, Cody Taylor, Cole Townsend, Janelle Weaver, Harper Wehrer, Alexis Yanits

High honors

Lauren Alamo, Madison Almes, Madison Chambers, Dalton Fairchild, Marissa Fay, Michaela Ingmire, Isabella Luchsinger, Skyler Lutman, Olivia Potts, Sydney Reed, Izabella Sprague, Acacia Woodley

Honors

Ryan Endress, Harrison Gilligan, Raven Jones, Emily Moore, Alison Walbeck

GRADE 11

Distinguished honors

Andrew Baker, Andrea Davis, Brin Gardner, Carson McCully, Brandon Pizer, Isabel Pynos, Cameron Reaugh, Kaitlyn Simpson, James Skirboll, Trenney Yanoff

High honors

Cortney Bracken, Ella Burkhart, Sarah Detwiler, Adrian Escalona, Jacob Flickinger, Hannah Foust, Ethan Johns, Aliyah Kendall, Amber Long, Payton Mlakar, Logan Platt, Julia Potts, Phoebe Ringler

Honors

Mckenna Shellhammer, Madison Stutzman

GRADE 10

Distinguished honors

Hannah Artley, Keith Behanna, Mallory Bish, Paige Clawson, Danika Davidson, Mia Duncan, Brian Dunmire, Kendal Escalona, Anna Kurnocik, Megan McConnell, Victoria McCully, Madeline Serwinski, Olivia Stiles, Amy Wang

High honors

Andrew Barris, Jeremiah Dilts, Rylan Fairchild, Brooklynn Furman, Cole Kennedy-Citeroni, Jordyn Lawson-Gill, Aleena Martin, Gage Pierce, Abigail Pynos, Gracy Risinger, Luke Shannon, Cole Stuchal

Honors

Adam Blauser, Kay-lee Cole, Kennedy Garvin, Chloe Gregg, Caleb Griffith, Nolan Howard, Marcus Raby-Lloyd, Autumn Tatsch

GRADE 9

Distinguished honors

Alexander Cribbs, Bailey Dunlap, Tori Foust, Noah Horchar, Emily Jackson, Rylee Kitner, Sara McConnell, Emerson Skirboll, Emilee Staats, Carly Townsend, Nicholas Vadala, Quinton Witmer

High honors

Braiden Ashbaugh, Kaden Barnhart, Logan Barnhart, Jacob Clem, Peyton Duffey, Carson Flickinger, Alexandria Kepple, Brianna Lowry, Ronny Ray, Hunter Riggle, Jakub Zias

Honors

Jossalyn Griffen, Micah Griffith, Isabella Klingensmith, Andrew Miller, Toby Neiderhiser

GRADE 8

Distinguished honors

Blaine Ashbaugh, Jessica Barger, Lillian Buckles, Gavin Burkhart, Brenden Evans, Kira Fabian, Roman Fritz, Brayden Greer, Shawn Knupp, Logan Lear, Macy Maher, Julian Meda, Kira Olenchick, Ava Persichetti, Giavanna Previte, Callie Reaugh, Colin Serwinski, Caden Vresilovic, Samuel Yanits

High honors

Brooke Aikins, Austin Baker, Aubrieonah Boring, Holden Fridley, Amara Guesman, James Mariani, Noah Ripple, Emily Valuchuck

Honors

Max Chambers, Dane Curnow, Joel Micklow, Chase Stuchal

GRADE 7

Distinguished honors

Haileigh Artley, Sara Bollinger, Katarina Burton, Madigan Dunlap, Maren Dunlap, Addison Fabian, Brodie Forsha, Alessia Lamantia

Hunter Latta, Quan Le, Danica Marsh, Ashley Pynos, Jacob Pynos, Makaylen Schrack, Brady Shannon, Hannah Stone, Jakob Twinchek

High honors

Gabriel Brumagin, Sydney Doak, Jonathan Kunkle, Bryson McDowell, Nicholas Mortimer, Trenton Mortimer, Dakoda Sprague, Michael Wano

Honors

Brittany Shaffer

GRADE 6

Distinguished honors

Brady Doak, Aiden Ellenberger, Brody Houser, Ava Kibler, Skyler Lewber, Jiorden Micklow, Xavier Nease, Joshalyn Patterson, Maxwell Persichetti, Cecilia Serwinski, Ivy Thompson, Aleah Vadala

High honors

David Dollman, Kendall Faith, Heidi Mariani, Hannah Smidl, Regan Stone, Emilee Weinell

Honors

Braden Baker

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