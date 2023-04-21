The following students have made the honor roll at Homer-Center Junior/Senior High School for the third quarter.
GRADE 12
High honors
Aiden Daniel Bekina, Domingo Ondo Benavidez, Cameron Michael Cavalier, Anna Margaret Cutshall, Lilly Ann Freed, Logan William Henry, Julia Catherine King, McKenna Jo Kishlock, Molly Irene Kosmack, William Christopher Liming, Alayna Evada Mack, Cole Braden McAnulty, Kaylee Lynn Moon, Ashli Ann Mumau, Abigail Mae Ramsell, Macy Marie Sardone, Alexandra M. Schmidt, Justley Grace Sharp, Annaleigh Calandra Spade, Megan Grace Steffey, Joseph August Succheralli, Vincent James Tagliati, Ethan Michael Tullis, Katlyn Marie White
Honors
Mason Lee Bell, Riley William Clevenger, Joshua R. Elkin, Matthew James Gardner, Kyle Edward Henry, Ryan Alexander Jackson, Gavin Ray Jordan, Michael Joseph Krejocic, Anderson David Lee, Isaac Lee Marshall, Emmanuel Vincent McMillian, Alexander Phillip Morgan, Kitana Sari Olson, Tayvin W. Pizer, Zachary Quentin Rouser, Rose Marie Terranova, Evan Scott Tullis, Caden Emmanuel Vitalie, Kira May Yeager
GRADE 11
High honors
Jaxson Anthony Arone, Madison Riley Bash, Emily Rae Bowser, Kiana R. Briscoe, Rowan Burgess, David Emery Eastman, Diana Bronwyn Eastman, Alaina Danielle Fabin, Macayla Ann Fairbanks, Grace Marie Frazer, Eden Elaine Gutierrez, Lucas William Hurd, Chevelle June Kenney, Ashlyn Brielle Kerr, Carter Edgar Moore, Kylie L. Myer, Alexandra Grace Ober, Caleb Anthony Palmer, Allyson Louise Plueckhahn, Kaylie Marie Redmond, Dakota Marie Robinson, Alivia Jayne Stambolia, Nicholas Philip Todd, Raylee Marie Weller, Meegan Catherine Williams
Honors
Lydia Haven Bishop, Ashlyn N. Cripps, Joshua Levett Hibbard, Landon Ryan Hill, David Edwin Kwisnek, Isabella Reese Luciani, Braden A. Neal, Ciara M. Richards, Sonya Rain Shamberger, Aspin Lee Wadding
GRADE 10
High honors
Angelo Joseph Alexander, Hannah Rose Arone, Nathan Allen Birchall, James Benjamin Clawson, Jonathan Malcolm Hamilton, Maria Louise Hippchen, Daniel Owen Jones, Denver Vincent Machis, Oshen J. Mendiola Maratita, Riley Abigale Miscik, Owen Maddox Salley, Noah Richard Turk, Kristen Marie Yackuboskey, Cali Jade Yeager
Honors
Gracie Lee Anderson, Ian James Bocz, Emily Elisabeth Cofano, Gabriella James Cook, Isaac James Ditter, Braden Lee Dunn, Hunter Clint Elias, Kira Sophia Friedel, Melanie Louise George, Hannah Grace Hughes-Johnson, William Alan Jones, Ava Elizabeth King, Olivia Jordan Lear, Benjamin David Longwell, Felicia Wendy-Helen Miklusko, Brian N. Mills, Alexis Erin Mitchell, Taryne Lee Newhouse, Sariwan Paeng-on, Gionna Marie Palmer, Mariah Ivy Redmond, Emily Dawn Strawcutter, Landon Cole Stuchel, Jackson Peter Supko, Zachary P. Wilson
GRADE 9
High honors
Isabella Joy Arone, Joss Jason Bence, Veronica Marie Bush, Kendra Lynn Ditter, Kaitlynn Hope Fairbanks, Abigail Sherene Harper, Ethan Matthew Huston, Rebekah Catherine Marshall, Brayden Parker Rado, Emma-lee Jane Rouser, Landon Matthew Shoup, Isabella Jade Sleigh, Bella Carmella Tamburrino, Peyton Lynn Tanner, Wyatt Robert Trexler, Hanna Rose Weller
Honors
Alaina Bree Bell, Phoebe Marie Compton, Caden James Costello, Owen Forrest Elkin, Andrew David Fisher, Riley Elizabeth Hartnett, Megan Marie Henry, Kylee Elaine Krejocic, Autumn J. Lee, Morgan Elizabeth Nagy, Sarah Catherine Schmidt, Anna Lynn Shank, Jaiden Michael Sharer, Mason Francis Sisko, Vanessa Rose Uher, Emma Faith Zayac
GRADE 8
High honors
Carson Price Arone
Honors
Hayden David Bence, Brianna Brooke Birchall, Brady Andrew Frazer, Aiden James Griffith, Bryanna Marie Haer, Mitchell James Kellerman, Christopher Gregory Morgan, Matthew Alexander Olechoveski, Ethan Christopher Palmer, Isabelle Faith Rowland, Colton James Supko, Kendall Layne Tanner, Sydney Paige Turnbull, Maggie Ann Voyda
GRADE 7
High honors
Nathaniel Edwin Daugherty, Julianna Rae Fabin, Everett Richard Lee, Brody Michael Moore, Alexander Thomas Rager, Catherine Olexa Sisak, Titan Cassidy Wolfgang
Honors
Jordan Samuel Arone, Taicha Anne Bartlebaugh, Zoey Ondo Benavidez, Madison Lee Brendlinger, Elliot Patrick Drew, Collin William Dunn, Jillian Eileen Howard, Taylor Marie Rado, Isabella Jordyn Ruffner, Jackson Thomas Strong, Andrew David Szentmiklosi, Elijah David Turk, Bridgett Jane Uher, Landon Matthew Welker, Grace Elizabeth Yackuboskey, Grace Mae Yurky