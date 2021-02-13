The following students have been named to the honor roll at Indiana Area Junior High School for the second grading period:
GRADE 8
High honors
Vania Ali, Ava Apjok, Timothy Birch, Matthew Blystone, Tuscan Blystone, Caiden Cardelli, Charity Clawson, Mark Collinger, Rocco Cosentino, Hannah Cowburn, Damien Crook
Maggie Cunningham, Elizabeth Dillon, Bella Donatelli, Charleigh Dougherty, Zoe Drahnak, Cora Dunsmore, Madilyn Fair, Sophia Faulkner, Caden Force
Collin Fortunato, Kiersten Gardner, Mark Gardner, Rachel Gill, Diora Grettler, Emil Henning, Maximus Julin, Elizabeth Kinneer, Ayla Kugler
Eve Kuzneski, Grace Leeper, Matthew Lin Xu, Jenna Lin, Quinn Lipniskis, Joseph Margita, Payne McClure, Kaitlyn McLaurine, Katelyn Mill, Addison Mosco, Kara Nelson, Gabriel Nettleton
Ryan Okopal, Abigail Palmer, Carter Putt, Hailey Rado, Olivia Ramer, Destiny Richardson, Joel Romance
Christopher Roth, Joshua Roumfort, Luke Rowe, Peyton Scott, Jacob Sexton, Rayna Sleigh, Lillian Stevens, Addison Stossel, Stella Stossel, Trenton Tabuas, Sarah Tra
Honors
Colden Augustine, Emily Betsinger, Riley Bradosky, Zoe Brandon, Abigail Burch, Cecilia Butler, Joy Christian, Abigail Clayton, Ethan Coleman, Zaliyah Covey, Moniquea Dixon, Mashayla Dlugos, Kalise Dugan, Gavin Dunmyer, Avery Edmonds, Laura Failor, Nicolas Fanella, Marvel Fasanya, Keegan Fetterman, Isabella Garland
Andrew Grim, Emma Gutierrez, Hagen Jones, Avrey Jordan, Abigail Jozefowicz, Adam Kunkle, Brock Kuzneski, Taneya Liggett, Logan Marshall, Samuel Marshall, Benedict McCombie, Ava McGary, Ella McHugh, Luciana Menta, Derek Miller, Ella Mosco, Jaden Petrovich, Mason Raglani, Isabella Rifendifer, Damion Shaffor
Gabrielle Sharp, Fatim Sissoko, Izabella Slagle, Cecilia Spadafora, Ellen Speer, Liam Suggs, Jacob Swalga, Justin Swanik, Adelae Templeton, Madison Tuazon, Zoey Velesig, Elizabeth Villa, Bella Walker, Alexa Wheeler, Jonathan Wyant
GRADE 7
High honors
Muhammad Abulaila, Lily Adams, Eli Aiken, Lelise Allison, Abdurrahman Almasri, Sydney Anderson, Madelyn Bauer, Gianna Boyer, Zachary Brewer, Alexandrea Brown, Trent Bufalo, Kaylee Byers, Benjamin Campbell, Emelia Campisano, Anna Carnovale, Nicholas Carretti, Ethan Chuhran, Rowan Cooper, Alonzo Farrington
Paige Fisanich, Lane Fordyce, Addison Fry, Alexandra Genchur, Sarah Genchur, Kody Griffith, Isabella Grim, Jocelynn Higbee, Savannah Hoover, Hannah Ianarelli, Gabrielle Isenberg, Oliver John, Anna Kauffman, Veronica Kromer, Laken Kugler, Nicholas Lamantia, Samantha Lawson
Jack Lehman, Kevin Liu, Nathan Livermore, Eliana Long, Andrew Manzek, Robert Manzi, Connor McGowan, Joshua McIsaac, Makenna McMasters, Meah Myers, Maisie Naibanya
Taylor Rowe, Emma Runge, Sophia Scardina, Austin Schawl, Anna Shank, Ethan Shank, Claire Stewart, Sullavin VanHoose, Rylee Warfel, Micah Weigner, Jacob Wood, Jacob Yackuboskey, Audrey Yang
Honors
Julia Antonacci, Emily Barker, Ella Barley, Drew Brocious, Chase Cardelli, Avrey Caruso, Oliver Crowe, Elia Dietz, Emily Ferraro, Lucas Fields, Sara Fisher, Evan Francis, Garrett Goodrich, Morgan Grove, Alayna Henry, Jeanice Hill, Zayne Hostetter, Addison Hunger, Addison Hutton
Madison Jablunovsky, Melia Jarvie, Dominic Kasun, Riley Komlosky, Hunter Kunkle, Beth Lin, Edmond Lin, Dominic Lonetti, Kierce Magolis, Jackson Matty, Kaylee Onder, Bridgette Petersen, Jayla Peterson, Alexis Prugh, Jacob Snyder, Ezekiel Thomas, Ava Thompson, Lyla Woolslayer, Kaitlyn Wyant, Michael Zimmerman
GRADE 6
High honors
Sydney Adamsky, Zainab Ahmed, Ryan Bell, Rylin Blystone, Alexander Brendlinger, Grayson Brunetto, Devon Burney, Eliza Carper, John Cross, Sophia Elliott, Brooks Fordyce
Dylan Foulk, Kayden Gallo, Angelo Gentile, Lexi George, Riley George, Aiden Glaser, Matthew Gonos, Keegan Graham, Kaelin Gray, Destiny Gribschaw, Andy Hao
William Herr, Leannah Hill, Liam Hunter, Jacob Jadzak, Elizabeth Kimmel, Dominic Kowchuck, Allison Lichtenfels, Rudy Lipniskis, Rachel Livermore, Marlie Mangold, Nevaeh Mathews, Zack McAdoo, Madden McCabe, Shane McHugh, Eva Miller, Mason Musser, Brady Oakes
William Olsen, Zachery Orton, Lyla Pangonis, Heather Paul, Aidan Race, Joshua Reed, Amelia Rives, Kylie Sanders, Maximilian Schaffrath, Ashlyn Schweissing, Dylan Shank, Claire Stanley, Brayden Stevens, Brionna Szalkowski, Daniel Trevorrow, Liliana Vello, Lauren Watkins, Julia Weber, Addison Williams, Samantha Williams
Honors
Jacob Allen, Giana Ball, Jaxon Blount, Rebekah Bradosky, Kaiden Branan, Lila Burglund, Owen Buterbaugh, Max Campisano, Kaylee Cass, Vencott Chisholm, Ellie Clark, Laila Clifford, Hazel Cormier, Chloe Cowie, Abigale Cramer, Gianna Dishong, Angelina Donatelli, Domenic Donatelli, Alexis Dunne, Chace Force, Luke Halchak
Anthony Handa, Bryce Hatfield, Caleb Hawk, Jackson Higgins, Macey Jones, Syler Kubala, Ella Kushner, Samantha Lawrence, Hazel Lewis, Tristan Lybarger, Lauryn Mann
Liliana Manzi, Brock McClure, Katherine McKelvy, Brennan McMasters, Jason Moore, Adalyn Muguimi, Jacob Neal, Marvin Nelson
Clarissa Pineda, Alyssa Rankin, Jacob Reiter, Mitchell Rend, Lilly Sacik, Charlotte Sadler, Jason Sharbaugh, Sophiana Sidikou, Emma Strittmatter, Liam Templeton, Emma Todd, Jonas Vick, Alayna Walker, Darius Webb, Ransym Wheeling, Chloe Yanoschick, Tyler Yount