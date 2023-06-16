The following students have been named to the honor roll at Indiana Area Junior High School for the fourth grading period.
GRADE 8
High honors
Sydney Adamsky, Ryan Bell, Rylin Blystone, Alexander Brendlinger, Lila Burglund, Max Campisano, Eliza Carper, Laila Clifford, Hazel Cormier, Chloe Cowie, John Cross, Isabela Dill-Fernandez, Gianna Dishong, Alexis Dunne, Chace Force, Dylan Foulk, Lexi George, Matthew Gonos, Christian Gornick, Kaelin Gray, Destiny Gribschaw, Anthony Handa, Andy Hao, Liam Hunter, Dominic Kowchuck, Syler Kubala, Samantha Lawrence, Allison Lichtenfels, Rudy Lipniskis
Rachel Livermore, Tristan Lybarger, Marlie Mangold, Lauryn Mann, Liliana Manzi, Zack McAdoo, Madden McCabe, Brock McClure, Adalyn Muguimi, Mason Musser, Marvin Nelson, Brady Oakes, Heather Paul, Clarissa Pineda, Addison Porter, Joshua Reed, Amelia Rives, Kylie Sanders, Maximillian Schaffrath, Ashlyn Schweissing, Dylan Shank, Brayden Stevens, Brionna Szalkowski, Daniel Trevorrow, Liliana Vello, Julia Weber, Samantha Williams, Chloe Yanoschick
Honors
Brady Adams, Emily Akers, Jacob Allen, Will Allison, Giana Ball, Braylon Beatty, Marianne Boothman, Rebekah Bradosky, Grayson Brunetto, Devon Burney, Chloe Camerata, Kaylee Cass, Ellie Clark, Abigale Cramer, Nico Cusimano, Angelina Donatelli, Domenic Donatelli
Trisha Ferguson, Connor Fleming, Kayden Gallo, Angelo Gentile, Aiden Glaser, Luke Halchak, William Herr, Leannah Hill, Spencer Hillsberry, Norah Hobani, Terrell Januario, Roman Jones, Gavin Kelly, Grant Kelly, Elizabeth Kimmel, Samantha Linn, Joseph Mains, Veronica Major, Lesly Martinez-Gutierrez, Brennan McMasters, Eva Miller, Jamison Miller
Jacob Neal, William Olsen, Zachery Orton, Lyla Pangonis, Griffin Poole Smith, Libby Porter, Aidan Race, Jacob Reiter, Mitchell Rend, Brooklyne Rouse, Carter Runk, Dixie Scherf, Connor Sevajian, Erica Sexton, Sophiana Sidikou, Mason Sipe, Alivia Skinner, Liam Templeton, Emma Todd, Jonas Vick, Alayna Walker, Lauren Watkins, Darius Webb, Ransym Wheeling, Addison Williams, Hunter Williams
GRADE 7
High honors
Sunday Anthe, Adalene Appleby, Teagan Baunoch, Karter Belfiore, Morgan Blystone, Anthony Boiano, Braden Bonatch, Sophia Boyer, Claire Brewer, Makenzie Brown, Travis Bufalo, Alivia Buterbaugh, Avery Carnahan, Ellie Coleman, Natalie Collinger, Willow Conrad, Zdeno Dzuro, Stella Empfield, Matilda Fasanya, Ben Ferraro, Mason Fisanich, Callahan Fleming, Berlynn Fulton, Raegan Haley, Elias Herman, Ella Higbee, Jude Hockenberry, George Hoffman, Aubrey Hunger
Justin John, Isaac Jones, Dannyal Kasi, Laura Keppich, Freddie Knepper, Pranav Kumar, Sarah Levan, Ashton Majernik, Samantha Martin, Ian McGowan, Lillian Mill, Drew Mimis, Tyler Nelson, Alexis Nyland, Jack Piccola, Jane Porter, Lilly Puffenbarger, Davis Putt, Luke Raglani, Saedah Rahman, Gracie Reed, Landon Rescenete, Elle Rosendale, Andrew Russell, Lienah Salem, Elizabeth Sexton, Peyton Sheinwald-Erker, Kaidyn Shirley, Myla Smith, Maecen Stancombe
Tyla Sancombe, Benjamin Stephens, William Steve, Annabelle Stewart, Finley Stewart, Scarlett Stossel, Christopher Tanaka, William Taylor, Rebekah Tew, Alexis Thomas, Ellery VanHoose, Marie Vu, Jaxsyn Walker, Teresa Wang, Waverly Webber, Xander Wheeler, LilyAna White, Madelyn Williams, Braylon Winslow, Layne Wolff, Cassandra Wrenn, Grace Ylonfoun
Honors
Olivia Bailey, Kayla Baker, Colt Bish, Sadee Bowditch, Emma Buterbaugh, Frank Byers, Wiley Campbell, Sydni Cavill, Blake Cravens, Lila Dubetsky, Behishta Fahim, Trent Fako, Abigail Falgione, Ean Frame, Samuel Frich, Owen Grim, Chelsea Hamilton, Roula Hassan, Jeremiah Hilliard, Sydney Hirsch, Kaya Husted, Aubrey Jewart, Alana Juart, Noah Kellar, Evan Kelly, Eric Komlosky, Kiylar Lorelli, Callum McFarlane, Alivia McKelvey, Leah Moran, Judah Morgan, Maddox Myers
Skyelyn Newell, Emma Palmer, Skylar Phoebus, Paiton Porter, Isabella Rosenthal, Ava Roser, Jeffery Rotunda, Chase Russell, Mia Seriani, Kylee Shaffer, Laken Smith, Sophia-Alice Southern, Gage Steetle, Matthew Stone, Vaughn Struzzi, Elizabeth Stubbe, Elianna Thomas, Jeremy Thomas, Sophia Thomas, Sophia Thompson, Alaina Twigg, Conner Villa, Kaylee Walker, Ruby Westrick, Chloe Williams, Shyla Wilson, Chloe Yachisko, Brayden Zolocsik, Kayleigh Zottola
GRADE 6
High honors
Qussy Alaklobi, Alma Alaslani, Tenley Anderson, Ben Angert-Valazak, Kendal Apjok, Joey Atwine, Cassidy Baron, Daelyn Bish, Bowen Blystone, Jace Brocious, Aziyah Burnell, Kenzie Byers, Rilyn Caruso, Joshua Cochroan, Carter Cortazzo, Benjamin Cowburn, Jackson Critchley, Molly DeBoe, Emory Derry, Taylor DiCicco, Dominic Dongilla, Jack Duchesneau, Elioise Fink, Cruiz Force, Lillian Grafton, Elizabeth Griffith, Jordyn Grove, Giada Hajnos, Caliana Hauck, Aubrey Heidenthal
Aaron Herr, Chase Higbee, Kaylee Higgins, Lennon Jones, Lillian Jones, Amelia Kellar, Kaitlyn Kinnan, Gianna Krznaric, Lena Magolis, Emily Matty, Ava McCombie, Alexandra McDevitt, Caleb McKelvy, Jackson Myers, Jordan Neal, Logan Okopal, Mariah Onder, Raymond Orton, Eriifeoluwa Ozah, Anberlin Peterman, Linus Petersen
Lecia Pomputius, Isadora Poole Smith, Lisandro Pratts, Mya Race, Addison Reiter, Lilyanna Revilla, Lyla Russell, Brennan Saxfield, Addley Schawl, Carter Schweissing, Charles Spells, Meika Teal, Hope Todd, Alexander Tyger, Camidee Unrue, Gianna Vello, Mackenzie Vibostak, Alaina Warfel, Logan Waterhouse, Clara Weigner, Kara Wolfe, Paisley Wolff, Charles Wolverton, Rowan Woods, Alec Yanoschick
Honors
Maksim Adams, Ali Ali, Lydia Aljoe, Lucas Armstrong, Macey Beers, Tiana Burke, Braylen Carter, Victoria Catanzaro, Natalia Chmielewska, Rowan Cordero, Nathan Coulter, Lincoln Cramer, Riley Davis, Alyssa Fleming, Laila Foster, Emily Gardner, Gabe Garzarelli, Bentley Gavazzi, Kyleigh Gazda, Jaycee George, Braelyn Hamilton, Ethan Harasty, Lisa Hilty, Tariq Hobani, Brianna Jarvie, Greyson Jordan, Keira Kimmel, Ian Knepper, Domenic Mains
Carmen McAdoo, Ashton McCurdy, Aidan McElroy, Ian McGlinn, Ronalda Nyanzi, Baylen Peter, Sienna Quinn, Kolton Ream, Jackson Rice, Gregory Roadarmel, Hugo Rummel, Dominic Santelli, Mia Schmotzer, Maddox Sevajian, Gabriella Sexton, Clark Silk, Harper Snyder McCleary, Quinn Snyder McCleary, Jackson Swank, Liam Van Leer, Ivybeth Weyandt, Lillian Wilson, Zachary Zolocsik
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