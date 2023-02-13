The following students have been named to the honor roll at Indiana Area Junior High School for the second grading period.
GRADE 8
High honors
Sydney Adamsky, Ryan Bell, Rylin Blystone, Alexander Brendlinger, Lila Burglund, Eliza Carper, Kaylee Cass, Hazel Cormier, Chloe Cowie, John Cross, Alexis Dunne, Connor Fleming, Dylan Foulk, Kayden Gallo, Lexi George, Destiny Gribschaw, Luke Halchak, Anthony Handa, Andy Hao, William Herr, Liam Hunter, Gavin Kelly, Dominic Kowchuck, Syler Kubala, Samantha Lawrence, Allison Lichtenfels, Rudy Lipniskis, Rachel Livermore, Tristan Lybarger, Marlie Mangold, Lauryn Mann, Liliana Manzi, Zack McAdoo, Madden McCabe, Adalyn Muguimi, Mason Musser, Jamear Nash, Marvin Nelson, Brady Oakes, Heather Paul, Anna Poling, Addison Porter, Aidan Race, Joshua Reed, Amelia Rives, Kylie Sanders, Max Schaffrath, Ashlyn Schweissing, Dylan Shank, Brayden Stevens, Brionna Szalkowski, Daniel Trevorrow, Liliana Vello, Jonas Vick, Lauren Watkins, Julia Weber, Samantha Williams, Chloe Yanoschick
Honors
Emily Akers, Jacob Allen, Will Allison, Ryley Baker, Braylon Beatty, Marianne Boothman, Grayson Brunetto, Devon Burney, Owen Buterbaugh, Austin Calvetti, Chloe Camerata, Max Campisano, Ellie Clark, Laila Clifford, Nico Cusimano, Avery DiCicco, Isabela Dill-Fernandez, Gianna Dishong, Trisha Ferguson, Chace Force, Angelo Gentile, Aiden Glaser, Matthew Gonos, Kaelin Gray, Jackson Higgins, Leannah Hill, Spencer Hillsberry, Norah Hobani, Terrell Januario, Grant Kelly, Elizabeth Kimmel, Wyatt Lantz, Nasir LeFevre, Samantha Linn, Joseph Mains, Veronica Major, Nevaeh Mathews, Brock McClure, Brennan McMasters, Mitchell Michalek, Eva Miller, Jamison Miller, Aariyanah Mindala, Jayleen Navarro, Jacob Neal, William Olsen, Zachery Orton, Erick Palmer, Lyla Pangonis, Clarissa Pineda, Griffin Poole Smith, Libby Porter, Jacob Reiter, Dixie Scherf, Karsen Scherf, Cody Schreckengost, Connor Sevajian, Sophiana Sidikou, Mason Sipe, Alivia Skinner, Ian Smeltz, Claire Stanley, Daniel Steffish, Liam Templeton, Emma Todd, Darius Webb, Ransym Wheeling, Hunter Williams, Ryan Zhuo
GRADE 7
High honors
Kathryn Aiken, Sunday Anthe, Adalene Appleby, Dylan Bailey, Kayla Baker, Karter Belfiore, Morgan Blystone, Anthony Boiano, Braden Bonatch, Sophia Boyer, Claire Brewer, Makenzie Brown, Travis Bufalo, Avery Carnahan, Ellie Coleman, Natalie Collinger, Willow Conrad, Lila Dubetsky, Zdeno Dzuro, Stella Empfield, Matilda Fasanya, Ben Ferraro, Mason Fisanich, Ean Frame, Berlynn Fulton, Owen Grim, Elias Herman, Ella Higbee, Sydney Hirsch, Jude Hockenberry, George Hoffman, Justin John, Isaac Jones, Laura Keppich, Pranav Kumar, Sarah Levan, Ashton Majernik, Samantha Martin, Callum McFarlane, Ian McGowan, Lillian Mill, Drew Mimis, Isabelle Nastase, Tyler Nelson, Skyelyn Newell, Jack Piccola, Jane Porter, Davis Putt, Luke Raglani, Saedah Rahman, Gracie Reed, Austin Reilly, Elle Rosendale, Andrew Russell, Aubrey Seale, Elizabeth Sexton, Benjamin Stephens, William Steve, Annabelle Stewart, Finley Stewart, Scarlett Stossel, Christopher Tanaka, William Taylor, Rebekah Tew, Alexis Thomas, Elianna Thomas, Jeremy Thomas, Sophia Thomas, Alaina Twigg, Ellery VanHouse, Marie Vu, Teresa Wang, Xander Wheeler, LilyAna White, Madelyn Williams, Braylon Winslow, Layne Wolff
Honors
Samantha Aljoe, Olivia Bailey, Teagan Baunoch, Colt Bish, Sadee Bowditch, Alivia Buterbaugh, Emma Buterbaugh, Frank Byers, Wiley Campbell, Sydni Cavill, Blake Cravens, Charlie Dotts, Max Drew, Trent Fako, Abigail Falgione, Samuel Frich, Isabella Garcia, Raegan Haley, Chelsea Hamilton, Roula Hassan, Jeremiah Hilliard, Keely Hodgkinson, Aubrey Hunger, Kaya Husted, Aubrey Jewart, Dannyal Kasi, Noah Kellar, Evan Kelly, Michael Killeen, Freddie Knepper, Eric Komlosky, Alaina Mason, Alivia McKelvey, Leah Moran, Maddox Myers, Alexis Nyland, Emma Palmer, Joshua Palmo, Skylar Phoebus, Paiton Porter, Lilly Puffenbarger, Teagan Reeger, Landon Rescenete, Isabella Rosenthal, Chase Russel, Lineah Salem, Mia Seriani, Kylee Shaffer, Peyton Sheinwald-Erker, Kaidyn Shirley, Laken Smith, Myla Smith, Edward Sparks, Maecen Stancombe, Tyla Stancombe, Gage Steetle, Elizabeth Stubbe, Sophia Thompson, Conner Villa, Brinley Walker, Dylan Walker, Jaxsyn Walker, Kaylee Walker, Waverly Webber, Ruby Westrick, Trinity Wissinger, Christian Worzbyt, Cassendra Wrenn, Chloe Yachisko, Jesugnon Ylonfoun, Kayleigh Zottola
GRADE 6
High honors
Qussy Alaklobi, Tenley Anderson, Kendal Apjok, Joey Atwine, Cassidy Baron, Daelyn Bish, Jace Brocious, Kenzie Byers, Joshua Cochran, Carter Cortazzo, Benjamin Cowburn, Emory Derry, Hannah DeSalvo, Taylor DiCicco, Dominic Dongilla, Jack Duchesneau, Eloise Fink, Cruiz Force, Kyliegh Gazda, Jordyn Grove, Giada Hajnos, Caliana Hauck, Aubrey Heidenthal, Aaron Herr, Chase Higbee, Lennon Jones, Amelia Kellar, Jack Kimmel, Kaitlyn Kinnan, Ian Knepper, Gianna Krznaric, Lena Magolis, Ava McCombie, Alexandra McDevitt, Jordan Neal, Logan Okopal, Mariah Onder, Linus Petersen, Lecia Pomputius, Isidora Poole Smith, Sienna Quinn, Mya Race, Alexandra Rado, Addison Reiter, Jackson Rice, Lyla Russell, Dominic Santelli, Brennan Saxfield, Addley Schawl, Carter Schweissing, Carson Smith, Harper Snyder McCleary, Charles Spells, Meika Teal, Hope Todd, Camidee Unrue, Gianna Vello, Alaina Warfel, Clara Weigner, Kara Wolfe, Paisley Wolff, Charles Wolverton, Rowan Woods, Alec Yanoschick
Honors
Maksim Adams, Alma Alaslani, Lydia Aljoe, Benjamin Angert-Valazak, Macey Beers, Braylen Carter, Rilyn Caruso, Victoria Catanzaro, Rowan Cordero, William Crawford, Jackson Critchley, Riley Davis, Molly DeBoe, Laila Foster, Emily Gardner, Bentley Gavazzi, Jaycee George, Lillian Grafton, Elizabeth Griffith, Braelyn Hamilton, Ethan Harasty, Anson Heffner, Kaylee Higgins, Brianna Jarvie, Lillian Jones, Jayden Kime, Keira Kimmel, Jaidyn Long, Domenic Mains, Emily Matty, Caleb McKelvy, Jessica Mohan, Jackson Myers, Ronalda Nyanzi, Raymond Orton, Eriifeoluwa Ozah, Anberlin Peterman, Addyson Phillips, Lisandro Pratts, Joshua Price, Kolton Ream, Lilyanna Revilla, Gregory Roadarmel, Mia Schmotzer, Maddox Sevajian, McCleary Snyder, Alexander Tyger, Liam Van Lear, Mackenzie Vibostak, Zachary Zolocsik