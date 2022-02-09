The following students have been named to the honor roll at Indiana Area Junior High School for the second grading period:
GRADE 8
High honors
Lily Adams, Lelise Allison, Sydney Anderson, Julia Antonacci, Madelyn Bauer, Maizie Baunoch, Gianna Boyer, Zachary Brewer, Alexandrea Brown, Trent Bufalo, Kaylee Byers, Emelia Campisano, Anna Carnovale, Nicholas Carretti, Ethan Chuhran, Rowan Cooper, Oliver Crowe, Alonzo Farrington, Emily Ferraro, Paige Fisanich
Lilli Fleming, Lane Fordyce, Alexandra Genchur, Sarah Genchur, Carson Green, Isabella Grim, Chloe Hain, Alayna Henry, Jocelynn Higbee, Savannah Hoover, Addison Hunger, Addison Hutton, Gabrielle Isenberg, Melia Jarvie, Oliver John, Anna Kauffman, Laken Kugler, Hunter Kunkle, Samantha Lawson, Edmond Lin, Kevin Liu
Nathan Livermore, Dominic Lonetti, Eliana Long, Andrew Manzek, Robert Manzi, Connor McGowan, Makenna McMasters, Meah Myers, Maisie Naibanya, Eva Nealen, Avery Orr, Bridgette Petersen, Levi Porter, Nakendrick Rager, Destiny Richardson, Taylor Rowe, Emma Runge, Sophia Scardina, Austin Schawl, Seth Slagel, Jacob Snyder, Claire Stewart, Ezekiel Thomas, Sullavin VanHoose, Rylee Warfel, Micah Weigner, Audrey Yang
Honors
Muhammad Abulaila, Eli Aiken, Andrew Albert, Emily Barker, Andrew Beatty, Joshua Biddle, Drew Brocious, Benjamin Campbell, Elia Dietz, Michael Dubetsky, Tyler Evanick, Lance Fennel, Sara Fisher, Evan Francis, Addison Fry, Elliot Fry, Kody Griffith, Morgan Grove, Sadie Herman, Jeanice Hill, Zayne Hostetter
Hannah Ianarelli, Madison Jablunovsky, Riley Komlosky, Veronica Kromer, Nicholas Lamantia, Beth Lin, Elizabeth Major, Zoey Motto, Jayla Peterson, Korbin Rhoades, Evan Riffer, Ethan Shank, Sua Song, Teiarra Stivison, Hannah Stone, Elijah Thomas, Ava Thompson, Jasmin Uptegraph, Jeremiah Uschock, Asher Van Wieren, Jacob Wood, Kaitlyn Wyant
GRADE 7
High honors
Sydney Adamsky, Ryan Bell, Rylin Blystone, Alexander Brendlinger, Grayson Brunetto, Owen Buterbaugh, Max Campisano, Eliza Carper, Hazel Cormier, Chloe Cowie, John Cross, Avery DiCicco, Gianna Dishong, Domenic Donatelli, Connor Fleming, Brooks Fordyce, Kayden Gallo, Lexi George, Aiden Glaser, Matthew Gonos
Destiny Gribschaw, Luke Halchak, Anthony Handa, Andy Hao, William Herr, Liam Hunter, Elizabeth Kimmel, Dominic Kowchuck, Syler Kubala, Naisir LeFevre, Allison Lichtenfels, Rachel Livermore
Tristan Lybarger, Marlie Mangold, Lauryn Mann, Liliana Manzi, Zack McAdoo, Madden McCabe, Brock McClure, Adalyn Muguimi, Mason Musser, Jacob Neal, Marvin Nelson, Brady Oakes, William Olsen, Lyla Pangonis, Heather Paul, Clarissa Pineda, Addison Porter, Aidan Race
Joshua Reed, Jacob Reiter, Amelia Rives, Carter Runk, Kylie Sanders, Maximilian Schaffrath
Dylan Shank, Jason Sharbaugh, Sophiana Sidkou, Claire Stanley, Brayden Stevens, Brionna Szalkowski, Liliana Vello, Jonas Vick, Lauren Watkins, Julia Weber, Samantha Williams, Chloe Yanoschick, Tyler Yount
Honors
Zainab Ahmed, Yazeed Albishi, Will Allison, Jaxon Blount, Kaiden Branan, Lila Burglund, Devon Burney, Chloe Camerata, Kayle Cass, Ellie Clark, Laila Clifford, Sofia Conde, Abigale Cramer, Nico Cusimano, Isabela Dill-Fernandez, Jack Ditch, Angelina Donatelli, Kamdyn Dugan, Alexis Dunne, Sophia Elliott, Kylie Felton
Trisha Ferguson, Brody Filkosky, Bella Flores, Chase Force, Dylan Foulk, Angelo Gentile, Keegan Graham, Kaelin Gray, Christopher Guthrie, Caleb Hawk, Leannah Hill, Jacob Jadzak, Macey Jones, Roman Jones, Samantha Lawrence, Hazel Lewis, Samantha Linn, Rudy Lipniskis, Veronica Major, Lesly Martinez-Gutierrez
Shane McHugh, Katherine McKelvy, Brennan McMasters, Mitchell Michalek, Eva Miller, Zachery Orton, Aiden Peterman, Griffin Poole Smith, Libby Porter, Alyssa Rankin, Karsen Scherf, Cody Schreckengost, Connor Sevajian, Aubrey Simms, Alivia Skinner, Ian Smeltz, Ayla Speights, Liam Templeton, Alayna Walker, Darius Webb, Ransym Wheeling, Hunter Williams
GRADE 6
High honors
Kathryn Aiken, Ramira Aisyah, Sunday Anthe, Teagon Baunoch, Karter Belfiore, Morgan Blystone, Anthony Boiano, Sophia Boyer, Claire Brewer, Mackenzie Brown, Travis Bufalo, Alivia Buterbaugh, Wiley Campbell, Avery Carnahan, Ellie Coleman, Natalie Collinger, Willow Conrad, Lila Dubetsky, Zdeno Dzuro, Stella Empfield, Trent Fako, Matilda Fasanya, Ben Ferraro, Mason Fisanich
Berlynn Fulton, Owen Grim, Raegan Haley, Ella Higbee, Sydney Hirsch, Jude Hockenberry, George Hoffman, Justin John, Isaac Jones
Dannyal Kasi, Amellia Kellar, Evan Kelly, Laura Keppich, Emily Knepper, Pranav Kumar, Sophie Lange, Sarah Levan, Ashton Majernik, Samantha Martin, Ian McGowan, Lillian Mill, Drew Mimis, Maddox Myers, Skyelyn Newell, Alexis Nyland, Jack Piccola, Jane Porter, Davis Putt, Luke Raglani, Gracie Reed, Ellie Rosendale
Aubrey Seale, Benjamin Sharbaugh, Kaidyn Shirley, Ava Shyrock, Maneet Singh, Myla Smith, Benjamin Stephens, William Steve, Annabelle Stewart, Finley Stewart, Scarlett Stossel, Jane Stubbe, Rebekah Tew, Alexis Thomas
Elianna Thomas, Alaina Twigg, Ellery VanHoose, Teresa Wang, Waverly Webber, Xander Wheeler, Madelyn Williams, Layne Wolff, Grace Ylonfoun, Kayleigh Zottola
Honors
Olivia Bailey, Kayla Baker, Amber Banfield, Braden Bonatch, Sadee Bowditch, Abigail Brode, Emma Buterbaugh, Adrianna Cammarata
Sydni Cavill, Blake Cravens, Chase Curry, Max Drew, Abigail Falgione, Jordan Galentine, Isabella Garcia, Chelsea Hamilton, Elias Herman, Jeremiah Hilliard, Keely Hodgkinson, Aubrey Hunter
Kaya Husted, Benjamin Jones, Alana Juart, Noah Kellar, Trenton King, Dylan Kinter, Kiylar Lorelli, Alaina Mason, Callum McFarlane, Logan McGlinn, Alivia McKelvey, Jack Montgomery, Leah Moran, Tyler Nelson, Emma Palmer, Joshua Palmo
Skylar Phoebus, Lilly Puffenbarger, Saedah Rahman, Teagan Reeger, Austin Reilly, Landon Rescenete, Brielle Ritz, Andrew Russell, Chase Russell, Lienah Salem
Blake Senter, Mia Seriani, Elizabeth Sexton, Parker Shultz, Laken Smith, Maecen Stancombe, Gage Steetle, Mathew Stone, William Taylor, Jeremy Thomas, Sophia Thomas, Sophia Thompson
Blake Tuazon, Connor Villa, Marie Vu, Brinley Walker, Kaylee Walker, Tyrique Watkins, Ruby Westrick
Shyla Wilson, Braylon Winslow, Christian Worzbyt, Cassandra Wrenn