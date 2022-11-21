The following students have been named to the honor roll at Indiana Area Junior High School for the first grading period:
GRADE 8
High honors
Sydney Adamsky, Jacob Allen, Ryan Bell, Rylin Blystone, Alexander Brendlinger, Grayson Brunetto, Lila Burglund, Max Campisano, Eliza Carper, Kaylee Cass, Laila Clifford, Hazel Cormier, Chloe Cowie, John Cross, Isabela Dill-Fernandez, Gianna Dishong, Domenic Donatelli, Alexis Dunne, Connor Fleming, Chace Force, Dylan Foulk, Kayden Gallo, Angelo Gentile, Lexi George
Aiden Glaser, Matthew Gonos, Kaelin Gray, Destiny Gribschaw, Luke Halchak, Anthony Handa, Andy Hao, William Herr, Liam Hunter, Dominic Kowchuck, Syler Kubala, Samantha Lawrence, Allison Lichtenfels, Rachel Livermore, Tristan Lybarger, Marlie Mangold, Lauryn Mann, Liliana Manzi, Zack McAdoo, Madden McCabe
Adalyn Muguimi, Mason Musser, Jamear Nash, Marvin Nelson, Brady Oakes, Lyla Pangonis, Heather Paul, Addison Porter, Aidan Race, Joshua Reed, Amelia Rives, Kylie Sanders, Max Schaffrath, Ashlyn Schweissing, Dylan Shank, Sophiana Sidikou, Braden Stevens, Brionna Szalkowski, Liam Templeton
Emma Todd, Daniel Trevorrow, Liliana Vello, Jonas Vick, Lauren Watkins, Julia Weber, Samantha Williams, Chloe Yanoschick, Tyler Yount
Honors
Tasfia Ahmed, Zainab Ahmed, Yazeed Albishi, Will Allison, Ryley Baker, Giana Ball, Braylon Beatty, Marianne Boothman, Rebekah Bradosky, Devon Burney, Owen Buterbaugh, Austin Calvetti, Chloe Camerata, Ellie Clark, Blake Coleman, Sofia Conde, Avery DiCicco, Angelina Donatelli, Trisha Ferguson, Kelee Gunnarsson
Leannah Hill, Spencer Hillsberry, Jacob Jadzak, Terrell Januario, Macey Jones, Gavin Kelly, Grant Kelly, Elizabeth Kimmel, Wyatt Lantz, Samantha Linn, Rudy Lipniskis, Joseph Mains, Veronica Major, Brock McClure, Shane McHugh, Brennan McMasters, Mitchell Michalek, Jacob Neal, Draven Newman
William Olsen, Zachery Orton, Clarissa Pineda, Anna Poling, Griffin Poole Smith, Libby Porter, Alyssa Rankin, Jacob Reiter, Brooklyne Rouse, Carter Runk, Charlotte Sadler, Karsen Scherf, Cody Schreckengost, Connor Sevajian, Erica Sexton, Aubrey Simms, Claire Stanley, Alayna Walker, Ransym Wheeling, Addison Williams, Hunter Williams
GRADE 7
High honors
Kathryn Aiken, Sunday Anthe, Adalene Appleby, Dylan Bailey, Karter Belfiore, Morgan Blystone, Anthony Boiano, Sophia Boyer, Claire Brewer, Makenzie Brown, Travis Bufalo, Alivia Buterbaugh, Wiley Campbell
Avery Carnahan, Ellie Coleman, Natalie Collinger, Willow Conrad, Lila Dubetsky, Zdeno Dzuro, Stella Empfield, Matilda Fasanya, Ben Ferraro, Mason Fisanich, Berlynn Fulton, Owen Grim, Elias Herman, Ella Higbee, Sydney Hirsch, Jude Hockenberry, George Hoffman, Justin John
Isaac Jones, Alana Juart, Dannyal Kasi, Laura Keppich, Freddie Knepper, Pranav Kumar, Sarah Levan, Ashton Majernik, Samantha Martin, Callum McFarlane, Ian McGowan, Lillian Mill, Drew Mimis, Maddox Myers, Isabelle Nastase, Tyler Nelson, Skyelyn Newell, Alexis Nyland, Jack Piccola, Jane Porter, Davis Putt, Luke Raglani, Saedah Rahman
Gracie Reed, Austin Reilly, Elle Rosendale, Andrew Russell, Chase Russell, Aubrey Seale, Elizabeth Sexton, Ava Shyrock, Laken Smith, Myla Smith, Benjamin Stephens, William Steve, Annabelle Stewart, Finley Stewart, Scarlett Stossel
Christopher Tanaka, William Taylor, Rebekah Tew, Alexis Thomas, Elianna Thomas, Jeremy Thomas, Alaina Twigg, Ellery VanHouose, Marie Vu, Teresa Wang, Waverly Webber, Ruby Westrick, Xander Wheeler, LilyAna White, Madelyn Williams, Braylon Winslow, Layne Wolff
Honors
Olivia Bailey, Kayla Baker, Amber Banfield, Teagan Baunoch, Colt Bish, Braden Bonatch, Sadee Bowditch, Emma Buterbaugh, Frank Byers, Adrianna Cammarata, Sydni Cavil, Charlie Dotts, Max Drew, Behishta Fahim, Trent Fako, Abigail Falgione, Callahan Fleming, Ean Frame, Isabella Garcia, Raegan Haley
Jeremiah Hilliard, Keely Hodgkinson, Ava Hoyman, Aubrey Hunger, Aubrey Jewart, Benjamin Jones, Noah Kellar, Evan Kelly, Michael Killeen, Trenton King, Kiylar Lorelli
Alaina Mason, Alivia McKelvey, Jack Montgomery, Leah Moran, Judah Morgan, Ann Oswalt, Emma Palmer, Joshua Palmo, Skylar Phoebus, Paiton Porter, Lilly Puffenbarger, Teagan Reeger, Landon Rescenete, Lienah Salem, Mackenzie Sensebaugh, Blake Senter, Kylee Shaffer, Peyton Sheinwald-Erker, Parker Shultz, Maecen Stancombe, Tyla Stancombe, Gage Steetle, Matthew Stone, Elizabeth Stubbe
Sophia Thomas, Sophia Thompson, Conner Villa, Brinley Walker, Jaxsyn Walker, Kaylee Walker, Trinity Wissinger, Christian Worzbyt, Cassandra Wrenn, Chloe Yachisko, Grace Ylonfoun, Kayleigh Zottola
GRADE 6
High honors
Qussy Alaklobi, Lydia Aljoe, Tenley Anderson, Kendal Apjok, Joey Atwine, Cassidy Baron, Daelyn Bish, Bowen Blystone, Jace Brocious, Kenzie Byers, Rilyn Caruso, Joshua Cochran, Carter Cortazzo, Benjamin Cowburn, Lincoln Cramer, William Crawford, Riley Davis, Molly DeBoe, Emory Derry
Hannah DeSalvo, Dominic Dongilla, Jack Duchesneau, Eloise Fink, Cruiz Force, Bentley Gavazzi, Jordyn Grove, Giada Hajnos, Caliana Hauck, Aaron Herr, Chase Higbee, Kaylee Higgins, Christopher Hill, Amelia Kellar, Jayden Kime, Jack Kimmel, Kaitlyn Kinnan, Ian Knepper, Gianna Krznaric, Lena Magolis, Domenic Mains, Emily Matty, Ava McCombie, Alexandra McDevitt
Caleb McKelvy, Jackson Myers, Jordan Neal, Logan Okopal, Mariah Onder, Eriifeoluwa Ozah, Linus Petersen, Lecia Pomputius, Isidora Poole Smith, Lisandro Pratts, Mya Race, Alexandra Rado, Jackson Rice, Gregory Roadarmel, Lyla Russell
Dominic Santelli, Brennan Saxfield, Addley Schawl, Carter Schweissing, Maddox Sevajian, Quinn Snyder McCleary, Charles Spells, Meika Teal, Hope Todd, Camidee Unrue, Gianna Vello, Mackenzie Vibostak, Clara Weigner, Kara Wolfe, Paisley Wolff, Charles Wolverton, Rowan Woods
Honors
Maksim Adams, Alma Alaslani, Ben Angert-Valazak, Carter Augustine, Siarra Barnes, Macey Beers, Sophia Bowman, Tiana Burke, Jade Burney, Aziyah Burrell, Braylen Carter, Victoria Catanzaro, Natalia Chmielewska, Rowan Cordero, Nathan Coulter, Jackson Critchley, Taylor DiCicco, Mariusz Dietz, Sophie Elchin, James Fortunato, Laila Foster, Emily Gardner, Gabe Garzarelli
Kyleigh Gazda, Jaycee George, Lillian Grafton, Elizabeth Griffith, Braelyn Hamilton, Braydon Hane, Ethan Harasty, Anson Heffner, Aubrey Heidenthal, Lisa Hilty, Tariq Hobani, Brianna Jarvie, Lennon Jones, Lillian Jones, Greyson Jordan, Xander Konieczny
Jaidyn Long, Kevin Mason, Carmen McAdoo, Aidan McElroy, Ian McGlinn, Raymond Orton, Baylen Peter, Anberlin Peterman, Joshua Price, Sienna Quinn, Kolton Ream, Addison Reiter, Lilyanna Revilla, Hugo Rummel, Mia Schmotzer, Gabriella Sexton, Clark Silk, Sydney Simelton
Carson Smith, Harper Snyder McCleary, Alexander Tyger, Liam Van Leer, Gavin Walker, Alaina Warfel, Ivybeth Weyandt, Lillian Wilson, Jumana Yacoub, Alec Yanoschick, Zachary Zolocsik