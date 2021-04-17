The following students have been named to the honor roll for the third marking period at Indiana Area Senior High School.
GRADE 12
High honors
Hasan Ali, Janet Barber, Kaylee Becker-George, Caroline Bianco, Ethan Black, Sydney Brice, Megan Brocious, Benjamin Brown, Lauren Carloni, Lucas Connell, Gianna Cosentino, Tucker Davis, Kiara Donofrio, Kaden Duffee, Shaylee Eiselman
Maddux Fisanich, John Fischer, Dexter Froud, Joshua Glaser, Tyler Gonos, Isaac Griffith, Dominic Groman, Adriana Guth-Borowski, Shagufta Haque
Ashley Hite, Austin Homer, David Huang, Sara Kane, Branden Kanick, Gregory Kenning, Chloe Kocinski, Max Kovalchick, Olivia Kuzneski, Jordan Lauer, Bonnie Lin Xu
Kaithlyn Marshall, Quinn Martineau, Sophia McCabe, Magdalene Medvetz, Teagan Merriman, Sandy Milby, Audra Moore, Matthew Nelson, Aaron Nickas, Bradley Petras, Hannah Reilly, Kylee Rifendifer
Allison Rutledge, Madhav Sharda, Ethan Shearer, Taylor Sheesley, Alexis Single, Bafarima Sissoko, Giavonna Spadafora, Kyle Thome, Dalas Waltemire, Clayton Weaver, Taylor Weaver, Jason Zheng
Honors
Adam Abrams, Saja Abulaila, MaKayla Adderley, Cameron Albert, Carmella Barbara, Hope Byers, Brandon Cain, Orlando Clark, Isabella Edmonds, Emily Eutsey, Ryan Francis, Travis Gershman, Amber Gonzálés, Patrick Greene, Kassidy Helman
Zackery Huey, Jonnessa Hughes, Jacob Igo, Alexander Jadzak, Amna Kasi, Joshua Keene, Anakin Leydic, Kiley Libengood, Ian Limley, Jonathan Lo, Sarah Love
Glenn Ooten, Madison Palmer, Olivia Peters, Gracie Porter, Gavin Prebish, Kevin Roadarmel, Anna Romance
Curtis Ruddock, Adam Shephard, Bruce Simmons, Alyvia Stubbe, Harley Wolfgang, Rikkella Yachisko, Sara Zimmerman
GRADE 11
High honors
Leah Amsler, Isabella Anderson, Nyle Bajwa, Bernadette Batuncang, Hannah Baumer, Damian Beatty, Grace Bennett, Antonio Bizzaro
Michael Castro, Gabriella Clark, Maksym Conjelko, Ally Conrad, Jenna Conrad
Hope Cook, Lily Cunningham, Autumn Fanella, Yahya Farag, Madeline Faulkner, Isabella Garzarelli, Julianna Gelormino, Donato Gentile, Noah Grattan, Jose Gutierrez, Megan Henning
Zachary Herrington, Melina Hilliard, Alexander Holuta, Reagan Homer, Rylee Homer, Jin Huang, Audrey Josephson, Abigail Killam, Sally Kingan, Maria Kowchuck, Kennedi Kunkle, Ethan Kutz, Andrew Kuzneski, Kate Kuzneski
Owen Lawson, Elizabeth Lee, Emma Levan, Victoria Lloyd, Ross Louther, Margaret Lowery, Elizabeth Lubold, Hailey Lupinetti, Sarah Madey, Dylan Majernick, Anna Margita, Abigail Mazey, Abram McCoy
Mackenzie McGee, Jack Mock, Hannah Mogle, Isaac Myers, Melanie Navaratna, Benjamin Nettleton, Trista Newman, Seamus O’Connor
Avery Olenchick, Loughlin Pagnucci, Shylina Parson, Brock Petras
Owen Putt, Daniel Ray, Peyton Ream, Zoe Renz, Logan Rode, Ahmad Salem, Natalie Schaeffer, Luke Sell, Xavier Semone
Dylan Shaffer, Kristianna Shearer, Tessa Shirley, Hunter Smathers, Autumn Smith
Yabsira Sparr, Ben Steffish, Aviana Struzzi, Amaura Sutfin, Jennifer Todd, Abbygail Travis, Lincoln Trusal, Fox Van Leer, Lauren Vu, Carly Wang, Gregory Wareham II
Zora Watson, Sara Welch, Alexandria Williams, Korbin Wilson, Ashlyn Winslow, Victor Wu, Athena Yang, Hayden Zilner
Honors
Jumanah Almatani, Matthew Bass, Madison Bence, Zachary Brody, Mia Ciocca, Owen Clifford, Mikayla Cramer, Jonathan Dietz, Tullia Dietz
Ainsley Freyvogel, Blake Hodak, River Hone, Luke Hunter, Noah Hutton, Alexander Ishoy, Shyanne Johnson, Luke Leon, Zachary Long, Daniel McAnulty, Tristan Menifee, Breanna Nutter
Jonathan Paul, Reagin Short, Catherine Stauffer, Breann Stineman, Kalynne Trusiak, Jonathon Vennard, Ciera White, Kiara Wilson, Michael Wood, Mawuna Ylonfoun, Taylor Zook
GRADE 10
High honors
Caroline Albert, Alexandra Arbuckle, Adam Ball, Jonathan Berzonsky, Destiny Brewer, Lauren Brocious, Christian Brown, Steven Budash, Sarah Byers, Caleb Campbell, Alyssa Carloni, Alexa Cikowski, Adam Clark, Alek Clark
Samantha Cole, Luca Cosentino, Adam Cowburn, Emerson Davis, Garrison Dougherty, Anna Failor, Sophia Garzarelli, SaBreia Gibson, Jacob Gill, Nadia Goodyear, Emma Grim, Gavin Homer
Abbie Huey, Christian Jablunovsky, Gabriel Kenning, Herin Kim, Sofia Kipp, Maura Knepper, Kathryn Kovalchick, Olivia Krimin, Belinda Lin Xu, Sanderson Lin, Alvin Liu, Maycie Lorelli
Emily Madey, Victoria Manzek, Charlie Mazey, Lia McAnulty, Chloe McHugh, Jenna McLaine, Lilly Mettee, Cherise Milner, Kaylee Mitchell, Arden Neiderhiser, Joshua Nelson
Tara Peiffer, Adriana Petroff, Lee Rosenberger, Jacob Roumfort, Julia Runge, Sophie Runge, Joshua Scanlan, David Scardina, Suyeon Seo, Mia Shaffer, Ryan Shaw
Emma Sheeran, Olivia Smathers, Robert Sutton, Emily Teacher, Regan Trusal, Cadence Ullman, Seth Weaver, Chloe Williams, Banyan Woolslayer, Jordan Yurko, Kyle Zheng
Honors
Madison Apjok, Kiley Branan, Zachary Carter, Janelle Christner, Michael Dolan, Lilly English, Omar Fahmy, Emilee Fields, Mason Fisher
Elizabeth Flanders, Muneeb Kasi, Angelo Lamantia, Nicholas Love, Michael Lubold, Rhyan McCracken, Liam McFarlane, Amara Moore, Alyssa Myers, Bailey Oakes, Caroline Porter
Adelaide Raykes, Makena Redhead-Kriston, Laken Ruddock, Anthony Scherf, Lauren Schweissing, Sebastien Sedan, Ethan Senter, Addison Sexton, Zoe Shirley, Ana Van Wieren, Jacob VanLuven, Michael Voorhies
GRADE 9
High honors
Trey Adams, Morgan Adamson, Moath Alanazi, Isabella Antonacci, Autumn Boldin, Noah Boyd, Cassandra Boyer, Ashlynn Branan, Evan Brocious, Gianna Brody
Ava Burglund, Anna Buterbaugh, Travis Calvetti, Daniel Carpenter, Courtney Cass, Benjamin Cochran, Marina Conjelko, Grace Cook, Abigail DeSalvo, Mackenzie Detwiler, Maddox Duffee, Izabel Dzuro, Shanelle Eiselman
Wynston Farrington, Alexander Gillham, Abby Griffith, Haley Hamilton, John Julin, Sean Kelly, Jacob Killam, Landon Kodman, Cora Kushner, Tess Kuzneski, Margaret Lee, Kathryn Lehman
Kayla Leon, James Levendusky, Ella Long, Hadley Long, Harrison Martineau, Emma Masengale, Mason McCabe, William McCullough, Eric McGarvey, Andrew McGee
Katarina Medvetz, James Methven, James Mill, Ella Myers, Jaiden Myers, Adam Nyland, Olivia Olmstead, Evangeline Pangonis, Eliana Pineda, Tristan Redinger, Delia Salser
Brynlee Schawl, Trevor Smith, Hayden Sufka, John Trevorrow, Victoria Walker, Ronald Wang, Kyla Weaver, Charles Weber, Johanna Welch, Lauren Wilson, Taylor Wood, Isabella Yuha
Honors
Shahd Abulaila, Alexandra Ball, Jadyn Ball, Philip Bell, Wesley Bennett, Natalie Bianco, Kara Broskin, Isabella Brunetto, Camryn Carnahan, Gavin Caruso, Ryanna Collazzo, India Cooper, Kristian Dugan, Korbin Erickson, Taylor Fisanich
Colin Fry, Grant Gillham, Lacey Hartzell, Kadin Homer, Michael Jadzak, Wade Jones, McKenna Jordan, Jacob Kardell, Thomas Kauffman, Adeline Lockard, Allen Lockard
Hunter Martin, Ava McKelvy, Cassandra Michele, Carter Mock, Skyler Mogle, Jayden Montague, Yana Noronha, Elizabeth Olsen, Lucia Powers, Griffin Prebish
Alexander Price, Benjamin Ryan, Haley Schreckengost, Evan Sheesley, Kamryn Snyder, Dakota Sparks, Copeland Stanley, Trevor Todd, Noah Weigner, Landin Wilson