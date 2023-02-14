The following students have made the honor roll for the second quarter at Indiana Area High School.
GRADE 12
High honors
Emily Adams, Abigail Adamson, Caroline Albert, Madison Apjok, Alexandra Arbuckle, Lauren Brocious, Davide Bucciarelli, Sarah Byers, Charlotte Camp, Caleb Campbell, Alyssa Carloni, Kyle Christian, Alexa Cikowski, Adam Clark, Alek Clark, Samantha Cole, Luca Cosentino, Adam Cowburn, Emerson Davis, Giovanna DeRosa, Garrison Dougherty, Anna Failor, Emilee Fields, Mason Fisher, Elizabeth Flanders, Benjamin Froud, Karlee George, Jacob Gill, Nadia Goodyear, Sona Gregova, Emma Grim, Gavin Homer, Kaitlyn Hood, Abbie Huey, Christian Jablunovsky, Gabriel Kenning, Sofia Kipp, Maura Knepper, Kathryn Kovalchick, Olivia Krimin, Angelo Lamantia, John Lengel III, Belinda Lin Xu, Sanderson Lin, Alvin Liu, Emily Madey, Lia McAnulty, Rhyan McCracken, Jenna McLaine, Dylan McLaurine, Lilly Mettee, Cherise Milner, Alyssa Myers, Arden Neiderhiser, Joshua Nelson, Bailey Oakes, Tara Peiffer, Giuseppe Radosta, Matthew Ray, Adelaide Raykes, Colton Rayko, Callan Romance, Lee Rosenberger, Jacob Roumfort, Madison Ruddek, Julia Runge, Sophie Runge, Zo Rusiewicz, Emily Sands, Joshua Scanlan, David Scardina, Alyjah Scott, Sebastien Sedan, Addison Sexton, Lydia Shaffer, Mia Shaffer, Ryan Shaw, Emma Sheeran, Alice Silvestri, Olivia Smathers, Nevaeh Stiffey, Robert Sutton, Emily Teacher, Regan Trusal, Cadence Ullman, Jacob VanLuven, Seth Weaver, Chloe Williams, Jordan Yurko, Kyle Zheng
Honors
Kyra Atherton, Adam Ball, Jonathan Berzonsky, William Berzonsky, Allison Birge, Christian Brown, Steven Budash, Rayne Butler, Maria Carrozza, Janelle Christner, Owen Cramer, Michael Dolan, Paul Ewen, Omar Fahmy, Mora Fasanya, Sophia Garzarelli, Connor Geesey, Joseph Groff, Lacey Hartzell, Muneeb Kasi, Victoria Kimmel, Emily Layton, Maycie Lorelli, Nicholas Love, Michael Lubold, Victoria Manzek, Alivia Marsh, Liam McFarlane, Chloe McHugh, Amara Moore, Julianne Nickas, Brandyn Parcell, Adriana Petroff, Caroline Porter, Tyler Ream, Makena Redhead-Kriston, Alexi Rocco, Meghan Rummel, Anthony Scherf, Haley Schreckengost, Ryan Shaffer, Gage Thompson, Michael Voorhies
GRADE 11
High honors
Shahd Abulaila, Trey Adams, Morgan Adamson, Moath Alanazi, Cole Amsler, Isabella Antonacci, Alexandra Ball, Jadyn Ball, Joseph Baunoch, Philip Bell, Wesley Bennett, Natalie Bianco, Cassandra Boyer, Gianna Bracken, Ashlynn Branan, Evan Brocious, Gianna Brody, Anna Buterbaugh, Travis Calvetti, Daniel Carpenter, Benjamin Cochran, Marina Conjelko, Grace Cook, Abigail DeSalvo, Mackenzie Detwiler, Maddox Duffee, Izabel Dzuro, Shanelle Eiselman, Korbin Erickson, Wynston Farrington, Alexander Gillham, Grant Gillham, Brianna Harris, Kadin Homer, Jacob Killam, Cora Kushner, Tess Kuzneski, Margaret Lee, Kathryn Lehman, Kayla Leon, James Levendusky, Hadley Long, Hunter Martin, Emma Masengale, Mason McCabe, Eric McGarvey, Andrew McGee, Katarina Medvetz, Cassandra Michele, James Mill, Carter Mock, Ella Myers, Adam Nyland, Elizabeth Olsen, Evangeline Pangonis, Lucia Powers, Tristan Redinger, Delia Salser, Brynlee Schawl, Eva Sharbaugh, Kaylynn Skinner, Trevor Smith, Dakota Sparks, Copeland Stanley, Hayden Sufka, Trevor Todd, John Trevorrow, Victoria Walker, Ronald Wang, Kyla Weaver, Charles Weber, Johanna Welch, Lauren Wilson, Nathan Wood, Taylor Wood, Isabella Yuha
Honors
Catherine Akers, Erin Barrick, Alexander Bauer, Carson Beatty, Autumn Boldin, Kara Broskin, Isabella Brunetto, Camryn Carnahan, Gavin Caruso, Courtney Cass, Zoe Colgan, Ryanna Collazzo, Jair Cruz, Emma Eubanks, Westley Frenzel, Colin Fry, Caleb Gittings, Abby Griffith, Haley Hamilton, Michael Jadzak, Wade Jones, McKenna Jordan, Jacob Kardell, Thomas Kauffman, Sean Kelly, Colin Knickle, Landon Kodman, Jayden Learn, Adeline Lockard, Ash Lockard, Ella Long, Edmilson Lopez, Ava McKelvy, Fiona McQuaide, James Methven, Jaiden Myers, Noah Orr, Eliana Pineda, Griffin Prebish, Lilianna Sedan, Anna Shyrock, Kamryn Snyder, Evan Speer, Abigale Weaver, Noah Weigner, Trinity Williams, Landin Wilson, Zoe Wright, Olivia Zimmerman
GRADE 10
High honors
Vania Ali, Timothy Birch, Matthew Blystone, Tuscan Blystone, Chet Boring, Connor Bowersox, Grace Bowersox, Parker Bowersox, Asher Brode, Cecilia Butler, Callista Carr, Charity Clawson, Ethan Coleman, Mark Collinger, Rocco Cosentino, Hannah Cowburn, Maggie Cunningham, Austin Davis, Hunter Decker, Charleigh Dougherty, Cora Dunsmore, Laura Failor, Madilyn Fair, Nicolas Fanella, Marvel Fasanya, Caden Force, Collin Fortunato, Kiersten Gardner, Andrew Grim, Emil Henning, Abigail Jozefowicz, Maximus Julin, Elizabeth Kinneer, Tennyson Kubala, Ayla Kugler, Eve Kuzneski, Matthew Lin Xu, Jenna Lin, Quinn Lipniskis, Joseph Margita, Samuel Marshall, Payne McClure, Kaitlyn McLaurine, Luciana Menta, Katelyn Mill, Derek Miller, Addison Mosco, Ella Mosco, Gabriel Nettleton, Abigail Palmer, Carter Putt, Hailey Rado, Mason Raglani, Olivia Ramer, Cheyenne Rayba, Christopher Roth, Joshua Roumfort, Luke Rowe, Peyton Scott, Jacob Sexton, Damion Shaffor, Tovah Sharbaugh, Fatoumata Sissoko, Ellen Speer, Lillian Stevens, Stella Stossel, Sarah Tra, Zoey Velesig, Elizabeth Villa, Bella Walker, Stanford Webb, Alexa Wheeler, Hayden Witherite
Honors
Layla Alsippi, Joshua Anderson, Ava Apjok, Colden Augustine, Emily Betsinger, Carlena Bolin, Zoe Brandon, Abigail Burch, Joy Christian, Lucia Clark, Zaliyah Covey, Payton Cramer, Elizabeth Dillon, Mashayla Dlugos, Alexis Dolan, Bella Donatelli, Zoe Drahnak, Avery Edmonds, Xavier Ferguson, Keegan Fetterman, Isabella Garland, Rachel Gill, Emma Gutierrez, Vega Hazley, Aubreanna Helman, Joseph Hunter, Tyler Hunter, Rain Igo, Hagen Jones, Adam Kunkle, Brock Kuzneski, Grace Leeper, Benedict McCombie, Ella McHugh, Gregory Minnick, Ryder Monk, Layla Moore, Kara Nelson, Ryan Okopal, Jaden Petrovich, Dylan Rice, Isabella Rifendifer, Mawaddah Salem, Emmanuel Sams, Fiona Shick-Ripley, Izabella Slagle, Rayna Sleigh, Cecilia Spadafora, Lily Speights, Ivy Stineman, Addison Stossel, Adelae Templeton, Sera Todd, Isaac Wadding, Seaira Watkins, Leia Wells, Jonathan Wyant
GRADE 9
High honors
Muhammad Abulaila, Lily Adams, Lelise Allison, Sydney Anderson, Julia Antonacci, Brian Ashe, Emily Barker, Ella Barley, Madelyn Bauer, Cricket Baunoch, Gianna Boyer, Zachary Brewer, Alexandrea Brown, Kaylee Byers, Emelia Campisano, Anna Carnovale, Ethan Chuhran, Oliver Crowe, Ella Dietz, Alonzo Farrington, Emily Ferraro, Paige Fisanich, Sara Fisher, Lilli Fleming, Addison Fry, Alexandra Genchur, Sarah Genchur, Isabella Grim, Morgan Grove, Chloe Hain, Alayna Henry, Jocelynn Higbee, Alwaleed Hobani, Addison Hunger, Addison Hutton, Hannah Ianarelli, Gabrielle Isenberg, Madison Jablunovsky, Oliver John, Anna Kauffman, Riley Komlosky, Laken Kugler, Hunter Kunkle, Samantha Lawson, Jack Lehman, Beth Lin, Edmond Lin, Kevin Liu, Nathan Livermore, Dominic Lonetti, Eliana Long, Andrew Manzek, Robert Manzi, Graham McFarlane, Jonathan McFetridge, Connor McGowan, Makenna McMasters, Meah Myers, Maisie Naibanya, Eva Nealen, Kaylee Onder, Avery Orr, Levi Porter, Taylor Rowe, Emma Runge, Sophia Scardina, Austin Schawl, Ethan Shank, Ethan Springer, Claire Stewart, Hannah Stone, Elijah Thomas, Ezekiel Thomas, Micah Weigner, Kaitlyn Wyant, Audrey Yang
Honors
Eli Aiken, Abdurrahman Almasri, Daleson Appleby, Domanic Brendlinger, Drew Brocious, Trent Bufalo, Benjamin Campbell, Nicholas Carretti, Avrey Caruso, Rowan Cooper, Nada Eldaly, Heather Erickson, Dominic Fanella, Lance Fennell, Elaina Fishel, Evan Francis, Leonard Frich, Emerson Fry, Carson Green, Kody Griffith, Jae Hill, Savannah Hoover, Zayne Hostetter, Melia Jarvie, Aramide Kaffo, Kandace King, Nicholas Lamantia, Elizabeth Major, Justin Montague, Zoey Motto, Bridgette Petersen, Jayla Peterson, Korbin Rhoades, Tyler Rifendifer, Jacob Snyder, Michael Stilwell, Teiarra Stivision, Ava Thompson, Jasmin Uptegraph, Sullavin VanHoose, Rylee Warfel, Justin Webber, Ean Wiggins, Jacob Wood