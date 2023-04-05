The following students at Marion Center Area Junior/Senior High School have made the honor roll for the third quarter.
GRADE 12
Primary honors
Danielle Adams, Michael Bailey, Timothy Barrett, Jacie Bender, Jordan Bender, Parker Black, Dakota Bracken, Dawson Bracken, Madelyn Buffone, Owen Conner, Calvin Donahoo, Kenadee Elkin, Rachel Fox, Branden Gaston, Makayla Goodlin, Dillon Green, Alexis Groce, Sierra Hart-Fabbri, Maggie Hood, Savannah Hoover, Alexander Johnson, Dakota Johnson
Sadie Juart, Shayleah Juart, Brady Leasure, Milayna Leasure, Lyndsay Mallory, Travis Midock, Shelby Murphy, Madelynn Orr, Nicolas Pacconi, Denton Park, Alexis Roush, Giana Ruddock, Reagan Ryen, Camryn Sacco, Maggie Shadle, Amy Shaffer, Luke Slade, Molly Sleppy, Rebecca Spence, Camden Stewart, Olivia Vehovic, Daniel Waltermire, Ella Wells, Allison Yeomans
Secondary honors
Kaleb Behune, Hunter Bish, Austin Crawford, Chloe Davies, Alex Fry, Zane Fulton, Joshua Graff, Brenna Hodak, Cody Hoover, Gabrielle Johnson, Xiamara Kerr, Ethan Klingensmith, Justin Livingston, Jeremy McGraw, Trevor Midock, Kaylee Monoskey, Jordan Parsell, Braden Reichenbach, Klara Smith, Quintessa Smith-Briggs, Kolton VanHorn, Hailegh Weston
GRADE 11
Primary honors
Wyatt Ackerson, Dakoda Anthony, Alexis Bias, Isabel Blazavich, Easton Cook, Nathan Druschel, Kaelee Elkin, Audrey Farmery, Candela Gallardo Bautista, Rebekah Gutierrez, Kayla Hill, Venecia Johnston, Miranda Leasure, Mya Lipsie, Anthony Lynn, Mason Mantini, McKenna McCausland
Risecen McGinnis, Brittany McIntire, Evan Miller, Lydia Miller, Sarah Mumau, Jordan Palmer, Emilie Richardson, Evan Risinger, Abigail Saxfield, Jacob Scott, Dominick Shank, Milos Sinan, Paul Smith, Abigail Smulik, Brianna Spencer, Grace Stonebraker, Alekzander Vaglia, Anna Wilson, Megan Zombotti
Secondary honors
Logan Fulmer, Cobe Hankinson, Theresa Harkleroad, Jalyssa Kerr, Chance Leasure, Hayli Markle, Lita Reeger, Nathan VanLeer, Brady Weaver, Ethan Williard, McKenna Wood
GRADE 10
Primary honors
Collin Anderson, Laken Bailey, Isaac Basa, Molly Beer, Landon Cook, Mason Desmond, John Ferraro, Olivia Gaston, Mikayla Gatskie, Madison Griffith, Brynnley Haggerty, Brooke Heigley, Claire Hood, Owen Hopper, Aaron Horn, Aliya James, Mareena James, Ian Kutsch, Brenna Leasure, Madison Lipsie, Charles Marshall, Noah McCoy, Landen Miller, Cameron Pack, Kayden Park, Tucker Penrose, Selah Petrof, Mason Ploskunak, Cheyenne Pruner, Drew Runk, Madison Schrecongost, Nicole Scott, Mollie Shadle, Carley Shoop, Olivia Short, Cheyenne Silvis, Thomas Smith, Cassidy States, Ethan Wells
Secondary honors
Landon Ament, Mason Barthel, Madison Bazala, Olivia Boring, Kiera Chichy, Collin Craig, Logan Gromley, Kadince Keith, Jacob Kellar, Sullivan McGraw, Gabriel Pavelko, Derek Rummell, Claudio Servellon, Trey Slovinsky, Dakota Smith, Jaden Weston
GRADE 9
Primary honors
Kaily Anderson, Cassidy Birk, Riley Bish, Natalie Black, Seth Boring, Trevin Buente, Mylene Buffone, Jack Cooper, Gavin Dicken, Olivia Ferraro, Carson Hill, Kendra Kirkland, Clare Lydic, Marissa Lydic, Riley McCausland, Joshua McIsaac, Sophia Patterson
Heath Reese-Wingerter, Katie Shaffer, Rain Shelstad, Patrick Shipley, Brooke Slade, Robert Slade, Malaya Snyder, Molly Spence, Brayden Stile, Joshua Troup, Megan Webb
Secondary honors
Clayton Burns, Kieler Elkin, Rayna Frew, Loren Gaston, Brookelynn Hill, Sierra Johnson, Carter Knox, Audree Mallory, Adam Ryer, Paul Shellhammer, Carson Wells
GRADE 8
Primary honors
Carissa Adkins, Parker Blews, Abigail Bouch, Byron Breisch, Dylan Bugay, Adelyn Burns, Samantha Butterworth, Carson Carnahan, Zachary Dixon, Savrina Falkner, Jadyn Frew, Cameron Gaston, Ella Gaston, Adyson Hall, Jacob Johnston, Kaitlyn Keith, Reagan Mantini, Abigail Matty, Macie Miller, Lily Nalevanko, Tyler Pack, Grace Park
Raylee Peterson, Alivia Ruddock, Averi Ruddock, Hannah Runk, Austin Sharer, Gracynn Silvis, Jeremy Smulik, Landon Spence, Johanna Stonebraker, Brooks Stormer, Savannah Taylor, Isabelle Vincent, Rowen Wagner, Clinton Webb, Sara Williard, Emma Wilson, Gabrielle Zellman
Secondary honors
Ayla Bash, Michael Fabbri, Jesse Fleming, Ava Flugga, Kaylee Griffith, Ryan Henry, Ariana Kachur, Clark McKee, Trent Slovinsky, Charleigh Swigart, Parker Weber, Jacob Winters
GRADE 7
Primary honors
Colton Blazavich, McKenna Boring, Hallie Buterbaugh, Adelyn Cook, Kallon Daugherty, Hallie DeCampli, Maya Desmond, Jaidon Gaston, McKayla Hoover, Allie Hopper, Anakin Kotrick, Eva Long, Adah McClellan, Clara Pollock, Nora Pollock, Dylan Powell, Emma Powell, Liam Roach, McKenzie Shields, Athena Shipley, Brooklyn Slovinsky, Zane Smith, Reagan Storm, Makenzey Weber, Gavin White, Jaiden Wolfe
Secondary honors
Logan Barr, Noah Caylor, Blake Gatskie, Michael Gatskie, Dylan Kinter, Benjamin Kirkland, Lucas McCormick, Bailey Moss, William Rankin, Chloe Reese-Wingerter, Owen Ryen, Aeven Shanner, Troy Slovinsky