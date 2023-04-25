The following students have been named to the honor roll for the third quarter at Penns Manor Area Junior/Senior High School.
GRADE 12
Distinguished honors
Ryan Brady, Kyleigh Coy, Kristyn Detwiler, Leah Dunmire, Jordyn Goril, Morgan Hill, Katelyn Hnatko, Bailey Horn, Emily Kendra, Olivia Kohan, Emma Laverick, Justin Marshall, Sarah Nichols, Adrianna Scatena, Allison Stiteler
Honors
Max Ackerson, Eric Baum, Ashton Courvina, Kathleen Dixon,Deja Gillo, Ryen Gresko, Byron Haubrick, Max Hill, James Jioio, LaShay Johnson, Mariah Koches, Leasure Harlee, Kiley Long-Tate, Michael Lowman, Travis Mason, Savanna Orner, Lilly Patterson, Nathan Raffaele, Allison Rummel, Cheyenne Stanek
GRADE 11
Distinguished honors
Kennedy Baker, Isaac Barnhart, Jillian Bowman, Olivia Cramer, Katlynn Custer, Ethan Depp, Isabella Hadden, Terry James, Caleb Joiner, Zoe Pantall, Lane Pegg, Mira Pommerening, Brayden Pytash, Andrea Schwartz, Alyssa Shank, Grace Smith, Sarah Stiteler
Honors
Gavin Brugos, Benjamin Dalecki, Braden Depp, Martin Dumm, Andrew Freno, Vayda Hagerman, Janelle Hopkins, Jonathan Kravarik, Dallas Leasure, Tabitha Mason, Brooke Piper, Sydney Shaffer, Landon Snyder, Adrianna Stiffler, Isabella Wenzel
GRADE 10
Distinguished honors
Alyssa Altemus, Silas Bothell, Keira Brady, Bree Carnahan, Haley Chilenski, Connor Crowley, Elizabeth Diehl, Ryan Dugas, Kendra Fairman, Kolton Foehrenbach, Maggie Hill, AnnaMarie Horn, Connor James, Dylan Kuzemchak, Amin Lieb, Emily Lindley, Logan Pearce, Alexander Polenik, Forrest Rebuck, Kaiden Shields, Morgan Wojno
Honors
Haley Banks, Christian Filipovich, Aidan Ford, Kaleb Kerchensky, Dominick Shields, Ian Shultz, Benjamin Smith, Grace Strong, Chase Wray, Corbin Zack
GRADE 9
Distinguished honors
Breanna Cessna, Gabrielle Cochran, Brooke Cunningham, Sophia Daum, Kaitlyn Germanaro, Haylee Lemmon, Macey Pegg, Matthew Pegg
Honors
Abigaile Cramer, Templar DeFrahn, Dylan Depp, Katie Ferguson, Nicholas Hill, MaKenzie Hopkins, Emma Lute, Seth McCracken, Allison Rhea, Hunter Sturgeon, Griffin Tinsman
GRADE 8
Honors
Austin Albright, Elaine Altemus, Ty Brendlinger, Trevor Cameron, Arionna Cessna, Tyler Cooper, Shaylyn Costello, Kaden Cramer, Ava Deabenderfer, Nicholas Diehl, Elise Dugas, Ethan Grondin, Owen Grondin, Derek Heller, Clara Henry, Aubree Hill, Brandi Horvath, Issac Illig, Avra Jenkins, Cole Lute, Blake Mapes, Josie Matko, Cameron McAdoo, Samantha Nedresky-Wargo, Addison Peterson, Paige Shultz, Robert Smith, Philomenia Summers, Aiden Turenchalk, Payton Whitney, Abigail Wolfe
GRADE 7
Honors
Khylee Beer, Josslyn Bennett, Teegan Boston, Lilly Clutter, Kaitlyn Crowley, Noah Daum, Gavin Foehrenbach, Chloe Freno, Sidney Gray, Jackson Hardesty, Kirsten Hash, Aubrey Hood, Megan Joiner, Jillian Kuzemchak, Allison Lieb, Noah Lowmaster, Sydney Luther, Kadence Olbert, Emilee Palmer, Mason Pytash, Craig Siford, Kesha Sinclair, Konstance Smeltzer, Marley Smochek, Kalin Stewart, Lyvia Thacker, Aubrey Valazak, Izabellah Woods, Amelia Zack
GRADE 6
Honors
Emilena Arduini, Benjamin Bennett, Izabella Bennett, Makenzie Cessna, Izabella Cooper, Dane Corrado, Luke Dolges, Blake Dospoy, Kyra Falcone, Arianna Fleming, Robert Foreman, Matthew Gbur, Logan Hood, Grace Horn, Wade Horvath, Emily Jones, Karissa King, Miranda Kuhn, Sarah Lapso, Skylyn Leasure, Adia Lieb, Joseph Malenich, Casey Marsh, Stacy Mervine, Kendra Pavlosky, Noah Peterson, Taylor Polites, Lewis Sears, Aubrey Smicklo, Evan Snyder, Abbygail Stanek, Max Sunseri, Andrew Valazak, Broderick Wray