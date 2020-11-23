The following students have been named to the honor roll for the first quarter at Penns Manor Area Junior/Senior High School.
GRADE 12
Distinguished honors
Kevin Baum, Jared Bowman, Sarah Brown, Parker Clayton, Brandon Dunmire, Cierra Dunmire, Dezirae Dwyer, Reese Hays, Austin Hill, Dylan Kitzmiller, Katelyn LaBlue, Dimitri Lieb, Devin McCunn, Madelyn Misner, Anna Peterman, Allison Polenik, Rylee Shaffer, Kassidy Smith, Gwen Stahl, Justina Wagner-Smith, Hailey Warzel
Honors
Marlee Abrams, Connor Antonio, McKenna Bothell, Autumn Cramer, Kaitlyn Duncan, Mason Engel, Eshelman Brock, Dominic Hill, Dommenic Hrub-ochak, Michael Hunter, Ethan Joiner, Ijae Karlinsey, Connor Keith, Katherine Kirsch, Khylee Maglione, Hanah McKinley, Tyler Price, Jeremy Rose, Rachel Smith
GRADE 11
Distinguished honors
Benjamin Dumm, Reilly Hill, Jake Johns, Alec Johnson, Allison Johnson, Aaron Lowman, Luke Rainey, Gillian Rummel, Julianna Shank, Brock Sleppy
Honors
Aleasha Brendlinger, Nolan Detwiler, Sydney Duvall, Ty Fennell, Katelynn Ghiardi, Alaina Grondin, Hunter Hagerman, Sheila James, Noah Kohan, Hannah Lieb, Michael Maderer, Maddison Martin, Keirstin McCachren, Kailee Mumau, Lily Orr, Natalie Pileski, Gretta Ratay, Anthony Rizzo, Russell St. Clair, Austin Stapleton, Hayden Sturgeon, Kendra Thomas, Kenneth Wilson, Matthew Zayachak
GRADE 10
Distinguished honors
Ryan Brady, Anna Buggy, Ashton Courvina, Kyleigh Coy, Kathleen Dixon, Leah Dunmire, Morgan Hill, Bailey Horn, Olivia Kohan, Emma Laverick, Adrianna Scatena, Allison Stiteler
Honors
Adam Altemus, Mark Bagley, Jada Bennett, Kristyn Detwiler, Bryce Deyarmin, Ryen Gresko, Max Hill, Katelyn Hnatko, LaShay Johnson, Emily Kendra, Mariah Koches, Justin Marshall, Logan McCunn, Sarah Nichols, Savanna Orner, Nathan Raffaele, Allison Rummel, Sabrina Smith
GRADE 9
Distinguished honors
Kennedy Baker, Isaac Barnhart, Jillian Bowman, Caleb Joiner, Brayden Pytash, Andrea Schwartz, Grace Smith,
Sarah Stiteler
Honors
Braden Depp, Ethan Depp, Andrew Freno, Isabella Hadden, Janelle Hopkins, Peyton Koscho, Jonathan Kravarik, Dakota Mosey, Lane Pegg, Brooke Price, Alyssa Shank, Landon Snyder, Jacob Tate
GRADE 8
Honors
Alyssa Altemus, Haley Banks, Silas Bothell, Keira Brady, Bree Carnahan, Haley Chilenski, Connor Crowley, Elizabeth Diehl, Kendra Fairman, Kolton Foehrenbach, Amara Hemphill, Maggie Hill, AnnaMarie Horn, Connor James, Morgan Jioio, Kaleb Kerchensky, Dylan Kuzemchak, Savanna Lichtenfels, Amin Lieb, Emily Lindley, Alexis Mumau, Michelle Myers, Wyatt Patterson, Logan Pearce, Alexander Polenik, Forrest Rebuck, Ingrid Robles-Quintanilla, Kaiden Shields, Ian Shultz, Benjamin Smith, Grace Strong, Troy Williams, Morgan Wojno
GRADE 7
Honors
Kloiee Abrams, James Byers-McGee, Breanna Cessna, Gabrielle Cochran, Abigaile Cramer, Brooke Cunningham, Rena Fennell, Kaitlyn Germanaro, Nicholas Hill, Logan Keith, Haylee Lemmon, Kyleigh McBurney, Macey Pegg, Matthew Pegg, Mackenzie Pileski, Shelby Rebuck, Johnathan Shilling, Griffin Tinsman, Justin Vojtek
GRADE 6
Honors
Austin Albright, Elaine Altemus, Ty Brendlinger, Trevor Cameron, Arionna Cessna, Tyler Cooper, Shaylyn Costello, Kaden Cramer, Ava Deabenderfer, Bree Gatewood, Taylor Gibbons, Kaylyn Gillo, Kylie Gregory, Ethan Grondin, Owen Grondin, Rylan Gunter, Derek Heller, Clara Henry, Jordan Hernandez, Aubree Hill, Nathan Hopkins, Brandi Horvath, Issac Illig, Cole Lute, Josie Matko, Cameron McAdoo, Vincent Myers, Addison Peterson, Alexa Rhea, Lakyn Ropp, Austin Sharer, Paige Shultz, Nikolas Smith, Robert Smith, Lauren Spaid, Yanni Stergiopoulos, Philomenia Summers, Samantha Wargo