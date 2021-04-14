The following students have been named to the honor roll for the third quarter at Penns Manor Junior/Senior High School.
GRADE 12
Distinguished honors
Jared Bowman, Brandon Dunmire, Cierra Dunmire, Dylan Kitzmiller, Katelyn LaBlue, Dimitri Lieb, Devin McCunn, Madelyn Misner, Anna Peterman, Allison Polenik, Rylee Shaffer, Gwen Stahl, Justina Wagner-Smith, Hailey Warzel
Honors
Marlee Abrams, Connor Antonio, Kevin Baum, McKenna Bothell, Sarah Brown, Autumn Cramer, Kaitlyn Duncan, Dezirae Dwyer, Mason Engel, Brock Eshelman, Austin Hill, Dommenic Hrubochak, Audrey Johns, Aaron Lindley, Hanah McKinley, Hunter Pantall, Kassidy Smith, Elizabeth White
GRADE 11
Distinguished honors
Benjamin Dumm, Katelynn Ghiardi, Reilly Hill, Sheila James, Jake Johns, Alec Johnson, Allison Johnson, Aaron Lowman, Maddison Martin, Keirstin McCachren, Lily Orr, Luke Rainey, Gretta Ratay, Julianna Shank, Brock Sleppy, Matthew Zayachak
Honors
Aleasha Brendlinger, Jacob Buggy, Sydney Duvall, Ty Fennell, Grant Grimaldi, Alaina Grondin, Hunter Hagerman, Cole Jarvie, Noah Kohan, Hannah Lieb, Zyanne Miller, Kailee Mumau, Natalie Pileski, Anthony Rizzo, Gillian Rummel, Austin Stapleton, Hayden Sturgeon, Kendra Thomas, Kenneth Wilson
GRADE 10
Distinguished honors
Ryan Brady, Kyleigh Coy, Kathleen Dixon, Leah Dunmire, Ryleigh Dwulet, Morgan Hill, Katelyn Hnatko, Bailey Horn, Emma Laverick, Sarah Nichols, Adrianna Scatena, Allison Stiteler
Honors
Adam Altemus, Mark Bagley, Ashton Courvina, Kristyn Detwiler, Ryen Gresko, LaShay Johnson, Emily Kendra, Mariah Koches, Olivia Kohan, Michael Lowman, Justin Marshall, Logan McCunn, Savanna Orner, Mary Peles, Nathan Raffaele, Cheyenne Stanek, Mackenzie Wilson
GRADE 9
Distinguished honors
Kennedy Baker, Isaac Barnhart, Jillian Bowman, Braden Depp, Ethan Depp, Caleb Joiner, Lane Pegg, Andrea Schwartz, Grace Smith, Sarah Stiteler
Honors
Olivia Cramer, Benjamin Dalecki, Martin Dumm, Andrew Freno, Vayda Hagerman, Janelle Hopkins, Terry James, Peyton Koscho, Jonathan Kravarik, Dakota Mosey, Brooke Price, Brayden Pytash, Sydney Shaffer, Alyssa Shank, Landon Snyder
GRADE 8
Honors
Alyssa Altemus, Silas Bothell, Keira Brady, Bree Carnahan, Haley Chilenski, Connor Crowley, Elizabeth Diehl, Erika Dixon, Kendra Fairman, Kolton Foehrenbach, Amara Hemphill, Maggie Hill, AnnaMarie Horn, Connor James, Morgan Jioio, Dylan Kuzemchak, Amin Lieb, Emily Lindley, Myles Lutz, Wyatt Lydic, Logan Pearce, Alexander Polenik, Forrest Rebuck, Ingrid Robles-Quintanilla, Kaiden Shields, Benjamin Smith, Morgan Wojno, Corbin Zack
GRADE 7
Honors
Breanna Cessna, Gabrielle Cochran, Abigaile Cramer, Dylan Depp, Rena Fennell, Kaitlyn Germanaro, Nicholas Hill, Kaylen Klingensmith, Haylee Lemmon, Seth McCracken, Macey Pegg, Matthew Pegg, Shelby Rebuck, Allison Rhea, Griffin Tinsman
GRADE 6
Honors
Elaine Altemus, Ty Brendlinger, Trevor Cameron, Arionna Cessna, Tyler Cooper, Kaden Cramer, Ava Deabenderfer, Ethan Grondin, Owen Grondin, Derek Heller, Clara Henry, Aubree Hill, Brandi Horvath, Issac Illig, Josie Matko, Edgar Montalvo, Maria Montalvo, Vincent Myers, Addison Peterson, Lakyn Ropp, Austin Sharer, Paige Shultz, Robert Smith, Lauren Spaid, Peyton Strong, Payton Whitney