The following students have achieved the honor roll at Penns Manor Junior/Senior High School for the fourth marking period.
GRADE 12
Distinguished honors
Sarah Brown, Brandon Dunmire, Cierra Dunmire, Dylan Kitzmiller, Dimitri Lieb, Devin McCunn, Anna Peterman, Allison Polenik, Rylee Shaffer, Gwen Stahl, Justina Wagner-Smith, Hailey Warzel
Honors
Marlee Abrams, Connor Antonio, Kaylee Babco, Kevin Baum, McKenna Bothell, Jared Bowman, Autumn Cramer, Kaitlyn Duncan, Dezirae Dwyer, Damian Hartzfeld, Austin Hill, Dommenic Hrubochak, Michael Hunter, Katelyn LaBlue, Aaron Lindley, Hanah McKinley, Madelyn Misner, Benjamin Ringler, Rachel Smith
GRADE 11
Distinguished honors
Benjamin Dumm, Katelynn Ghiardi, Grant Grimaldi, Reilly Hill, Jake Johns, Alec Johnson, Allison Johnson, Natalie Pileski, Luke Rainey, Gretta Ratay, Anthony Rizzo, Julianna Shank, Brock Sleppy, Matthew Zayachak
Honors
Aleasha Brendlinger, Jacob Buggy, Sydney Duvall, Ty Fennell, Alaina Grondin, Tyler Hill, Sheila James, Hannah Lieb, Aaron Lowman
Catrenia Mack, Maddison Martin, Keirstin McCachren, Zyanne Miller, Kailee Mumau, Lily Orr, Gillian Rummel, Austin Stapleton, Hayden Sturgeon, Bryanna Swanson
GRADE 10
Distinguished honors
Ryan Brady, Kyleigh Coy, Kathleen Dixon, Leah Dunmire, Morgan Hill, Bailey Horn, Mariah Koches, Emma Laverick, Adrianna Scatena, Allison Stiteler
Honors
Ashton Courvina, Mercedes Dalton, Ryen Gresko, Katelyn Hnatko, Emily Kendra, Olivia Kohan, Justin Marshall, Logan McCunn, Nathan Raffaele
GRADE 9
Distinguished honors
Kennedy Baker, Isaac Barnhart, Jillian Bowman, Benjamin Dalecki, Braden Depp, Ethan Depp, Caleb Joiner, Andrea Schwartz, Grace Smith, Sarah Stiteler
Honors
Olivia Cramer, Katlynn Custer, Martin Dumm, Andrew Freno, Vayda Hagerman, Peyton Koscho, Dakota Mosey, Lane Pegg, Brooke Piper, Brayden Pytash, Alyssa Shank, Adrianna Stiffler
GRADE 8
Honors
Alyssa Altemus, Haley Banks, Silas Bothell, Keira Brady, Bree Carnahan, Haley Chilenski, Connor Crowley, Elizabeth Diehl, Kendra Fairman, Christian Filipovich, Kolton Foehrenbach, Aidan Ford, Brandon Ghiardi, Maggie Hill, AnnaMarie Horn, Connor James, Morgan Jioio, Carley Kunselman, Dylan Kuzemchak, Amin Lieb, Emily Lindley
Myles Lutz, Alexis Mumau, Michelle Myers, Logan Pearce, Alexander Polenik
Forrest Rebuck, Ingrid Robles-Quintanilla, Danielle Sabo, Kaiden Shields, Benjamin Smith, Evan Tuorinsky, Troy Williams, Morgan Wojno, Corbin Zack
GRADE 7
Honors
Jace Casses, Breanna Cessna, Gabrielle Cochran, Abigaile Cramer, Dylan Depp, Rena Fennell, Kaitlyn Germanaro, Nicholas Hill, Logan Keith, Haylee Lemmon, Lisa Mason, Lynsiey Patterson
Macey Pegg, Matthew Pegg, Shelby Rebuck, Hunter Sturgeon, Griffin Tinsman, Gabriel Trout, Justin Vojtek
GRADE 6
Honors
Elaine Altemus, Ty Brendlinger, Trevor Cameron, Arionna Cessna, Tyler Cooper, Shaylyn Costello, Kaden Cramer, Ava Deabenderfer, Nicholas Diehl, Santanna Gladney, Kylie Gregory, Ethan Grondin, Owen Grondin, Deven Habel, Dylan Harper, Derek Heller, Clara Henry, Jordan Hernandez, Aubree Hill, Nathan Hopkins, Brandi Horvath, Issac Illig, Aaron Lapso, Josie Matko, Cameron McAdoo, Edgar Montalvo, Maria Montalvo, Vincent Myers, Addison Peterson, Lakyn Ropp, Austin Sharer, Marshall Shirley, Paige Shultz, Nikolas Smith, Robert Smith, Lauren Spaid, Yanni Stergiopoulos, Philomenia Summers, Samantha Wargo, Payton Whitney, Abigail Wolfe