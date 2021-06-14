penns manor name and colors slide

The following students have achieved the honor roll at Penns Manor Junior/Senior High School for the fourth marking period.

GRADE 12

Distinguished honors

Sarah Brown, Brandon Dunmire, Cierra Dunmire, Dylan Kitzmiller, Dimitri Lieb, Devin McCunn, Anna Peterman, Allison Polenik, Rylee Shaffer, Gwen Stahl, Justina Wagner-Smith, Hailey Warzel

Honors

Marlee Abrams, Connor Antonio, Kaylee Babco, Kevin Baum, McKenna Bothell, Jared Bowman, Autumn Cramer, Kaitlyn Duncan, Dezirae Dwyer, Damian Hartzfeld, Austin Hill, Dommenic Hrubochak, Michael Hunter, Katelyn LaBlue, Aaron Lindley, Hanah McKinley, Madelyn Misner, Benjamin Ringler, Rachel Smith

GRADE 11

Distinguished honors

Benjamin Dumm, Katelynn Ghiardi, Grant Grimaldi, Reilly Hill, Jake Johns, Alec Johnson, Allison Johnson, Natalie Pileski, Luke Rainey, Gretta Ratay, Anthony Rizzo, Julianna Shank, Brock Sleppy, Matthew Zayachak

Honors

Aleasha Brendlinger, Jacob Buggy, Sydney Duvall, Ty Fennell, Alaina Grondin, Tyler Hill, Sheila James, Hannah Lieb, Aaron Lowman

Catrenia Mack, Maddison Martin, Keirstin McCachren, Zyanne Miller, Kailee Mumau, Lily Orr, Gillian Rummel, Austin Stapleton, Hayden Sturgeon, Bryanna Swanson

GRADE 10

Distinguished honors

Ryan Brady, Kyleigh Coy, Kathleen Dixon, Leah Dunmire, Morgan Hill, Bailey Horn, Mariah Koches, Emma Laverick, Adrianna Scatena, Allison Stiteler

Honors

Ashton Courvina, Mercedes Dalton, Ryen Gresko, Katelyn Hnatko, Emily Kendra, Olivia Kohan, Justin Marshall, Logan McCunn, Nathan Raffaele

GRADE 9

Distinguished honors

Kennedy Baker, Isaac Barnhart, Jillian Bowman, Benjamin Dalecki, Braden Depp, Ethan Depp, Caleb Joiner, Andrea Schwartz, Grace Smith, Sarah Stiteler

Honors

Olivia Cramer, Katlynn Custer, Martin Dumm, Andrew Freno, Vayda Hagerman, Peyton Koscho, Dakota Mosey, Lane Pegg, Brooke Piper, Brayden Pytash, Alyssa Shank, Adrianna Stiffler

GRADE 8

Honors

Alyssa Altemus, Haley Banks, Silas Bothell, Keira Brady, Bree Carnahan, Haley Chilenski, Connor Crowley, Elizabeth Diehl, Kendra Fairman, Christian Filipovich, Kolton Foehrenbach, Aidan Ford, Brandon Ghiardi, Maggie Hill, AnnaMarie Horn, Connor James, Morgan Jioio, Carley Kunselman, Dylan Kuzemchak, Amin Lieb, Emily Lindley

Myles Lutz, Alexis Mumau, Michelle Myers, Logan Pearce, Alexander Polenik

Forrest Rebuck, Ingrid Robles-Quintanilla, Danielle Sabo, Kaiden Shields, Benjamin Smith, Evan Tuorinsky, Troy Williams, Morgan Wojno, Corbin Zack

GRADE 7

Honors

Jace Casses, Breanna Cessna, Gabrielle Cochran, Abigaile Cramer, Dylan Depp, Rena Fennell, Kaitlyn Germanaro, Nicholas Hill, Logan Keith, Haylee Lemmon, Lisa Mason, Lynsiey Patterson

Macey Pegg, Matthew Pegg, Shelby Rebuck, Hunter Sturgeon, Griffin Tinsman, Gabriel Trout, Justin Vojtek

GRADE 6

Honors

Elaine Altemus, Ty Brendlinger, Trevor Cameron, Arionna Cessna, Tyler Cooper, Shaylyn Costello, Kaden Cramer, Ava Deabenderfer, Nicholas Diehl, Santanna Gladney, Kylie Gregory, Ethan Grondin, Owen Grondin, Deven Habel, Dylan Harper, Derek Heller, Clara Henry, Jordan Hernandez, Aubree Hill, Nathan Hopkins, Brandi Horvath, Issac Illig, Aaron Lapso, Josie Matko, Cameron McAdoo, Edgar Montalvo, Maria Montalvo, Vincent Myers, Addison Peterson, Lakyn Ropp, Austin Sharer, Marshall Shirley, Paige Shultz, Nikolas Smith, Robert Smith, Lauren Spaid, Yanni Stergiopoulos, Philomenia Summers, Samantha Wargo, Payton Whitney, Abigail Wolfe

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