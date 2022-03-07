The following students have been named to the honor roll for the second grading period at River Valley Middle/High School.
GRADE 12
Distinguished Honors
Ronald Appleby, Kaylee Best, John Brink, Raychel Cass, Hailey Clark, Kleo Curry, Hannah Foust, Brin Gardner, Derek Graf, Aliyah Kendall, Amber Long, Carson McCully, Hannah Miller, Hannah Muir, Madison Prenni, Isabel Pynos, Cameron Reaugh, Kyleigh Reid, Sedona Reilly, Phoebe Ringler, Kaitlyn Simpson, James Skirboll, Braden Staats, Kerra Stover, Trenney Yanoff
High Honors
Andrew Baker, Angelo Bartolini, Kylee Best, Cortney Bracken, Ella Burkhart, Anna Coleman, Destiny Cramer, Sarah Detwiler, Adrian Escalona, Andrew Heming, Matthew Izzo, Daniel McGinity, Karrie Oleska-Rocker, Gloriannys Santiago, McKenna Shellhammer, Jackson Vukman
Honors
Anthony Ashbaugh, Rocco Bartolini, Sebastian Blauser, Michael Busani, Corbin Cullen-Shearer, Andrea Davis, Jacob Flickinger, Brandon Pizer
GRADE 11
Distinguished Honors
Hannah Artley, Layne Baum, Leah Carr, Paige Clawson, Aliyah Eckenrode, Savanna Fink, Chloe Gregg, Madison Miller, Rylie Miller, Lukas Montgomery, Michael Muir, Gage Pierce, Olivia Stiles, Amy Wang, Cheyenne Weimer, Mitzsuko Zist
High Honors
Adam Blauser, Dalton Clawson, Danika Davidson, Jeremiah Dilts, Jasmyn Downs, Mia Duncan, Brooklyn Furman, Kennedy Garvin, Ashlynn Heminger, Anna Hudson, Cole Kennedy-Citeroni, Aleena Martin, Megan McConnell, Victoria McCully, Zachary McFarlin, Bradley Miller, Savannah Mocek, Sara Petro, Abigail Pynos, Gracy Risinger, Sara Shaner, Luke Shannon, Zachary Strine
Honors
Fallon Blazek, Kay-Lee Cole, Anastasia DeSimone, Eden Ganoe, Ava Gardner, Caleb Griffith, John Kishlock, Jordyn Lawson-Gill, Marcus Raby-Lloyd, Madeline Serwinski
GRADE 10
Distinguished Honors
Alexander Cribbs, Addison DiLascio, Bailey Dunlap, Tori Foust, Jenna Fox, Noah Horchar, Hanna Koffman, Sara McConnell, Emma Prenni, Ronny Ray, Lauren Rodriguez, Emerson Skirboll, Dominic Speal, Emilee Staats, Nicholas Vadala, Carley Weimer, Luke Woodring
High Honors
Logan Barnhart, Shelbylynn Dicriscio, Gabrielle Emerick, Alina Farster, Micah Griffith, Rachel Howard, Emily Jackson, Alexandria Kepple, Rylee Kitner, Michelle Lynn, Bradley McDivitt, Adrianna Stiffler, Carly Townsend, Johnathon Warnick, Riley Williams, Quinton Witmer, Kennedy Yingling
Honors
Braiden Ashbaugh, Domenic Bartolini, Gerald Brady, Andrew Dickson, Carson Flickinger, Jossalyn Griffen, Kyleigh Harkins, Andrew Miller, Toby Neiderhiser, Meadow Wano, Vanessa Winters
GRADE 9
Distinguished Honors
Austin Baker, Jessica Barger, Lillian Buckles, Gavin Burkhart, Caroline Clawson, Kira Fabian, Nicole Fairman, Holden Fridley, Roman Fritz, Maleia Good, Brayden Greer, Shawn Knupp, Aiden Kravetsky, Macy Maher, Haley Miller, Dylan Mowry, Kira Olenchick, Ava Persichetti, Giavanna Previte, Luke Prohaska, Callie Reaugh, Miranda Richards, Colin Serwinski, Abigail Shirley, Merreck Smith, Caden Vresilovic, Samuel Yanits
High Honors
Angelica Achhammer, Brooke Aikins, Blaine Ashbaugh, Emily Blauser, Dane Curnow, Brenden Evans, Isabella Fulmer, Mauriana Gardner, Amara Guesman, Jacob Jorgenson, Joshua Lohr, James Mariani, Haylee Mazzaferro, Julian Meda, Joel Micklow, Matthew Reeger, Noah Ripple, Caden Smith, Chase Stuchal, Emily Valuchuck, Anastasia Williams
Honors
Makenna Bickel, Abbigail Borbonus, Allei Garrigan, Aiden Huston, Aubrey Ingmire, Logan Lear, Jack Rummel, Brianna Ryan, Kalea Struble, Kayleigh Trump
GRADE 8
Distinguished Honors
Haileigh Artley, Amya Barrett, Sara Bollinger, Gabriel Brumagin, Katarina Burton, Tyler Clark, Emma Clawson, Madelyn Condor, Madigan Dunlap, Maren Dunlap, Addison Fabian, Kasey Foehlinger, Brodie Forsha, Cole Heckathorn, Rilee Iapalucci, Victoria Ingmire, Maya Kendall, Michael Korrell, Hunter Latta, Quan Le, Danica Marsh, Devin Peiffer, Jacob Pynos, Ashlynn Reid, Desmond Reilly, Zakary Resnick, Daveyanne Roessler, Makaylen Schrack, Dakoda Sprague, Jakob Twinchek
High Honors
Cameron Ader, Jamille Amores, Sydney Doak, Emily Emerick, Breauna Henry, Grace Jones, Jasmine Keys, Alessia Lamantia, Bryson McDowell, Troy Milliron, Nicholas Mortimer, Trenton Mortimer, McKenzi Nuccetelli, Ashley Pynos, Brady Shannon, Mia Snow, Brody Stuller, Wyatt Taubler, Anthony Tiger, Elijah Underwood, Michael Wano, William Weimer, Adryan Williams, Isabella Zetler
Honors
Hunter Adair, Daleson Appleby, Noah Bedick, Elizabeth Esterly, Maurio Gardner, Andrew Hebenthal, Brynne Henigan, Lukas Kishlock, Kenady Kitner, Elijah Morcheid, Logan Williams, Casen Yingling
GRADE 7
Distinguished Honors
Dominic Basile, Samantha Beuten, Molly Condor, Gianna Cornman, Brady Doak, Aiden Ellenberger, Gavin Evanichko, Ava Kibler, Andrea Kravetsky, Skyler Lewber, Trinity Lohr, Johnathan McDivitt, Maxwell Persichetti, Bella Prenni, Shannon Tuttle, Aleah Vadala, Allyssandra Waugaman, Glenn Young
High Honors
Angelo DiLascio, Ezekiel Doak, Tanner Flickinger, Kaylee Hamill, Xandyr Heming, Davonn Hill, Brody Houser, Elizabeth Isaac, Heidi Mariani, Jiorden Micklow, Xavier Nease, Laura Rowley, Cecilia Serwinski, Hannah Smidl, Izabella Speal, Reagan Stone, Ryleigh Swartz, Ivy Thompson, Hunter Urban, Grey Williams, Olivia Woodley
Honors
Emmalee Devaughn, David Dollman, Ziva Dunmire, Brady Koffman, Zoemenia Peightal, Kameron Perkey, Audrianna Santiago, Waylon Troup, Wyatt Troup, Cameron Williams
GRADE 6
Distinguished Honors
Jacob Barger, Amelya Barnes, Anthony Basile, Kaleb Conrad, Mackenzie Darnell, Izabella Davidson, Aaliyah Ewen, Anika Francek, Scarlett Fridley, Michaela Funyak, Lilian Good, Hayden Howell, Camryn Hruska, Parker Maher, Braden Malarik, Jacob Mutchler, Shane Novak, Ryan Percosky, Kollyn Reaugh, Scarlett Skirboll, Jalen Snow, Madison Twinchek, Gabriella Underwood, Jimmy Wang, Lilyana White, Jake Woodring, Dimitri Zist
High Honors
Rocky Annecchini, Nicole Annon, Adalene Appleby, Maddison Barnhart, Luke Foust, Mason Graf, Chevy Gresko, Amelia Griffith, Reagan Harris, Madalynne Kerr, Makayla Kravetsky, Ava Lindsey, Kaleb Lorelli, Lita Markel, Alexandra McDowell, Braiden Milliron, Maxim Previte, Melody Roof, Caliah Steele, Logan Thomas, Lilian Turpen, Jeremiah Zack
Honors
Emma Arbogast, Nathan Beuten, Hayden Cleary, Addison DeForno, Brady Ewing, Lincoln Hebenthal, Alexander Waddle, Michael Wells, Addison Wisner