The following students have been named to the honor roll for the third grading period at River Valley Middle/High School.
GRADE 12
Distinguished honors
Ronald Appleby, Angelo Bartolini, Kaylee Best, John Brink, Ella Burkhart, Raychel Cass, Hailey Clark, Kleo Curry, Adrian Escalona, Hannah Foust, Brin Gardner, Derek Graf, Ethan Johns, Aliyah Kendall, Amber Long, Carson McCully, Hannah Miller, Payton Mlakar, Hannah Muir, Madison Prenni, Isabel Pynos, Cameron Reaugh, Kyleigh Reid, Sedona Reilly, Phoebe Ringler, Kaitlyn Simpson, James Skirboll, Braden Staats, Kerra Stover, Trenney Yanoff
High honors
Anthony Ashbaugh, Andrew Baker, Rocco Bartolini, Francis Benko, Kylee Best, Cortney Bracken, Anna Coleman, Andrea Davis, Jacob Flickinger, Andrew Heming, Matthew Izzo, Kiersten Marquis, Daniel McGinity, Matthew Roth, McKenna Shellhammer, Cade Simmons, Jackson Vukman
Honors
Kaydance Allshouse, Dillon Buchinsky, Taylor Carr, Destiny Cramer, Sarah Detwiler, Jacob Freeman, Isiah Lawson, Karrie Oleska-Rocker, Brandon Pizer, Aaron Rager, Gloriannys Santiago, Anthony Sharp, Garrett Stuller
GRADE 11
Distinguished honors
Hannah Artley, Layne Baum, Leah Carr, Paige Clawson, Mia Duncan, Aliyah Eckenrode, Savanna Fink, Chloe Gregg, Anna Hudson, Victoria McCully, Madison Miller, Rylie Miller, Lukas Montgomery, Amy Wang, Cheyenne Weimer, Mitzsuko Zist
High honors
Adam Blauser, Dalton Clawson, Danika Davidson, Jeremiah Dilts, Rylan Fairchild, Gianna Gaffke, Addison Heeter, Cole Kennedy-Citeroni, Jordyn Kirkland, Megan McConnell, Zachary McFarlin, Bradley Miller, Michael Muir, Sara Petro, Gage Pierce, Abigail Pynos, Gracy Risinger, Sara Shaner, Luke Shannon, Olivia Walker, Zachary Strine
Honors
Mallory Bish, Fallon Blazek, Christa Cochran, Kay-Lee Cole, Brooklyn Furman, Eden Ganoe, Caleb Griffith, Ashlynn Heminger, John Kishlock, Garrett Koczan, Jordyn Lawson-Gill, Aleena Martin, Madeline Serwinski, Cole Stuchal
GRADE 10
Distinguished honors
Alexander Cribbs, Addison DiLascio, Bailey Dunlap, Tori Foust, Jenna Fox, Noah Horchar, Rylee Kitner, Hanna Koffman, Shane McCleary, Sara McConnell, Emma Prenni, Ronny Ray, Lauren Rodriguez, Emerson Skirboll, Dominic Speal, Emilee Staats, Carly Townsend, Carley Weimer, Quinton Witmer
High honors
Logan Barnhart, Jacob Clem, Gabrielle Emerick, Alina Farster, Carson Flickinger, Rachel Howard, Emily Jackson, Bradley McDivitt, Hunter Riggle, Adrianna Stiffler, Kiley Street, Jackson Taubler, Nicholas Vadala, Meadow Wano, Johnathon Warnick, Luke Woodring, Kennedy Yingling
Honors
Domenic Bartolini, Joseph Bedick, Gerald Brady, Auria Bumpass, Donald Cochenour, Robert Cochenour, Mitchell Edmundson, Jossalyn Griffen, Micah Griffith, Tasaun Hawkins, Garrett Jones, Alexandria Kepple, Sarah Korrell, Jayden Whitfield
GRADE 9
Distinguished honors
Terry Abbati, Austin Baker, Jessica Barger, Lillian Buckles, Gavin Burkhart, Caroline Clawson, Kira Fabian, Roman Fritz, Brayden Greer, Jacob Jorgenson, Shawn Knupp, Aiden Kravetsky, Macy Maher, James Mariani, Julian Meda, Dylan Mowry, Kira Olenchick, Ava Persichetti, Giavanna Previte, Luke Prohaska, Callie Reaugh, Matthew Reeger, Colin Serwinski, Abigail Shirley, Merreck Smith, Caden Vresilovic, Samuel Yanits
High honors
Angelica Achhammer, Brooke Aikins, Blaine Ashbaugh, Dane Curnow, Nicole Fairman, Isabella Fulmer, Mauriana Gardner, Amara Guesman, Haley Miller, Ava Perfetti, Noah Ripple, Kalea Struble, Anastasia Williams
Honors
Makenna Bickel, Devin Blauser, Emily Blauser, Logan Bollinger, Brenden Evans, Aubrey Ingmire, Aiden Kennedy-Citeroni, Logan Lear, Brytin Lookhart, Haylee Mazzaferro, Joel Micklow, Skylar Moran, Madison Peightal, David Risinger, Nicholas Rogel, Jack Rummel, Brianna Ryan, Caden Smith, Matthew Smith, Emily Valuchuck
GRADE 8
Distinguished honors
Haileigh Artley, Amya Barrett, Sara Bollinger, Gabriel Brumagin, Katarina Burton, Tyler Clark, Emma Clawson, Madelyn Condor, Sydney Doak, Madigan Dunlap, Maren Dunlap, Addison Fabian, Brodie Forsha, Abigail Inks, Michael Korrell, Hunter Latta, Quan Le, Danica Marsh, McKenzi Nuccetelli, Jacob Pynos, Ashlynn Reid, Desmond Reilly, Zakary Resnick, Daveyanne Roessler, Makaylen Schrack, Dakoda Sprague, Jakob Twinchek, William Weimer
High honors
Cameron Ader, Jamille Amores, Daleson Appleby, Emily Emerick, Elizabeth Esterly, Cole Heckathorn, Rilee Iapalucci, Grace Jones, Maya Kendall, Bryson McDowell, Laila Mikeska, Nicholas Mortimer, Trenton Mortimer, Devin Peiffer, Brady Shannon, Wyatt Taubler, Elijah Underwood, Michael Wano
Honors
Hunter Adair, Nathaniel Allen, Andrew Hebenthal, Breauna Henry, Jasmine Keys, Kenday Kitner, Elijah Morcheid, Ronekia Spence, Brody Stuller, Logan Williams, Casen Yingling
GRADE 7
Distinguished honors
Dominic Basile, Molly Condor, Gianna Cornman, Dannilee Dicriscio, Brady Doak, Aiden Ellenberger, Gavin Evanichko, Kaylee Hamill, Ava Kibler, Trinity Lohr, Heidi Mariani, Johnathan McDivitt, Maxwell Persichetti, Bella Prenni, Cecelia Serwinski, Regan Stone, Aleah Vadala, Allyssandra Waugaman
High honors
Samantha Beuten, Brendan Brezinski, Angelo DiLascio, Ezekiel Doak, Tanner Flickinger, Davonn Hill, Brody Houser, Andrea Kravetsky, Skyler Lewber, Jiorden Micklow, Xavier Nease, Paige Rokicsak, Laura Rowley, Izabella Speal, Ivy Thompson, Shannon Tuttle, Hunter Urban, Cameron Williams, Grey Williams, Olivia Woodley, Glenn Young
Honors
Danielle Bish, Noah Carnahan, Cira Clawson, Chloe Dennison, Emmalee Devaughn, Xandyr Heming, Brady Koffman, Keagan Laidacker, Zoemenia Peightal, Audrianna Santiago, Lincoln Schaldenbrand, Hannah Smidl, Waylon Troup, Wyatt Troup
GRADE 6
Distinguished honors
Nicole Annon, Jacob Barger, Amelya Barnes, Anthony Basile, Kaleb Conrad, Mackenzie Darnell, Izabella Davidson, Luke Foust, Anika Francek, Scarlett Fridley, Michaela Funyak, Lilian Good, Camryn Hruska, Makayla Kravetsky, Parker Maher, Braden Malarik, Jacob Mutchler, Ryan Percosky, Kollyn Reaugh, Scarlett Skirboll, Noah Stromberg, Madison Twinchek, Gabriella Underwood, Jimmy Wang, Lilyanna White, Jeremiah Zack, Dimitri Zist
High honors
Adalene Appleby, Maddison Barnhart, Nathan Beuten, Aaliyah Ewen, Brady Ewing, Mason Graf, Hailey Greer, Chevy Gresko, Amelia Griffith, Lincoln Hebenthal, Hayden Howell, Gabriella Jones, Ava Lindsey, Lita Markel, Alexandra McDowell, Braiden Milliron, Shane Novak, Maxim Previte, Melody Roof, Jalen Snow, Caliah Steele, Logan Thomas, Jake Woodring
Honors
Emma Arbogast, Christian Brumagin, Addison DeForno, Anthony Elliot, David Harkins, Reagan Harris, Mark Hill, Kaleb Lorelli, Alexander Waddle, Michael Wells, Addison Wisner