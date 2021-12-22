The following students have been named to the honor roll for the first grading period at River Valley Middle/High School.
GRADE 12
Distinguished honor roll
Angelo Bartolini, Kaylee Best, John Brink, Raychel Cass, Hailey Clark, Kleo Curry, Hannah Foust, Brin Gardner, Derek Graf, Ethan Johns, Aliyah Kendall, Amber Long, Carson McCully
Hannah Miller, Hannah Muir, Brandon Pizer, Madison Prenni, Isabel Pynos, Cameron Reaugh, Kyleigh Reid, Sedona Reilly, Phoebe Ringler, Kaitlyn Simpson, James Skirboll, Braden Staats, Kerra Stover
High honor roll
Ronald Appleby, Anthony Ashbaugh, Andrew Baker, Rocco Bartolini, Cortney Bracken
Anna Coleman, Destiny Cramer, Andrea Davis, Sarah Detwiler, Adrian Escalona, Andrew Heming, Daniel McGinity, Julia Potts, McKenna Shellhammer, Cade Simmons, Jackson Vukman
Honor roll
Kylee Best, Ethan Brain, Corbin Cullen-Shearer, Jacob Flickinger, Kiersten Marquis, Logan Platt, Paige Podolski, Madison Stutzman
GRADE 11
Distinguished honor roll
Hannah Artley, Layne Baum, Leah Carr, Paige Clawson, Danika Davidson, Mia Duncan, Aliyah Eckenrode, Savanna Fink, Gianna Gaffke, Chloe Gregg, Anna Hudson, Victoria McCully, Madison Miller, Rylie Miller, Lukas Montgomery, Michael Muir, Gage Pierce, Olivia Stiles, Amy Wang, Cheyenne Weimer, Mitzsuko Zist
High honor roll
Mallory Bish, Adam Blauser, Fallon Blazek, Kay-Lee Cole, Anastasia Desimone, Austin Deyarmin, Jeremiah Dilts, Brooklynn Furman, Eden Ganoe, Ava Gardner
Caleb Griffith, Addison Heeter, Emma Heeter, Ashlynn Heminger, Cole Kennedy-Citeroni, Jordyn Lawson-Gill, Megan McConnell, Bradley Miller, Abigail Pazak, Abigail Pynos, Aiden Riek, Gracy Risinger, Sara Shaner, Luke Shannon, Cole Stuchal
Honor roll
Evan Kralik, Makena Locke, Zachary McFarlin, Marcus Raby-Lloyd
GRADE 10
Distinguished honor roll
Alexander Cribbs, Addison Dilascio, Bailey Dunlap, Tori Foust, Jenna Fox, Noah Horchar, Rachel Howard, Emily Jackson
Rylee Kitner, Sara McConnell, Emma Prenni, Ronny Ray, Lauren Rodriguez, Emerson Skirboll, Dominic Speal, Emilee Staats, Nicholas Vadala, Carley Weimer, Quinton Witmer, Luke Woodring
High honor roll
Braiden Ashbaugh, Logan Barnhart, Gabrielle Emerick, Alina Farster, Alexandria Kepple, Nicole Koczan, Hanna Koffman, Sarah Korrell, Brianna Lowry, Michelle Lynn
Bradley McDivitt, Toby Neiderhiser, Hunter Riggle, Shawn Shirley, Adrianna Stiffler
Jackson Taubler, Carly Townsend, Meadow Wano, Johnathon Warnick, Riley Williams, Kennedy Yingling
Honor roll
Benjamin Ackley, Domenic Bartolini, Auria Bumpass, Andrew Dickson, Shelbylynn Dicriscio, Carson Flickinger, Jossalyn Griffen, Tasaun Hawkins, Kaden Pisarcik, Kiley Street, Aiden Ullrich, Shae Willet
GRADE 9
Distinguished honor roll
Angelica Achhammer, Austin Baker, Jessica Barger, Lillian Buckles, Gavin Burkhart, Caroline Clawson, Brenden Evans, Kira Fabian, Holden Fridley, Roman Fritz
Maleia Good, Brayden Greer, Jacob Jorgenson, Shawn Knupp, Aiden Kravetsky, Macy Maher, Julian Meda, Dylan Mowry, Kira Olenchick, Ava Persichetti
Giavanna Previte, Luke Prohaska, Callie Reaugh, Matthew Reeger, Miranda Richards, Colin Serwinski, Abigail Shirley, Merreck Smith, Emily Valuchuck, Caden Vresilovic, Samuel Yantis
High honor roll
Brooke Aikins, Blaine Ashbaugh, Makenna Bickel, Emily Blauser, Dane Curnow, Isabella Fulmer, Amara Guesman, Aubrey Ingmire, James Mariani, Haylee Mazzaferro, Noah Ripple, Caden Smith, Matthew Smith, Kalea Struble, Chase Stuchal, Anastasia Williams
Honor roll
Abbigail Borbonus, Lilianna Devaughn, Mia Faber, Olivia Ganoe, Katharine Haynes, Logan Lear, Joel Micklow, Nicholas Rogel, Kayleigh Trump
GRADE 8
Distinguished honor roll
Jamille Amores, Haileigh Artley, Amya Barrett, Sara Bollinger, Katarina Burton, Tyler Clark, Emma Clawson, Madelyn Condor, Madigan Dunlap, Maren Dunlap
Addison Fabian, Brodie Forsha, Cole Heckathorn, Victoria Ingmire, Maya Kendall, Michael Korrell, Hunter Latta, Quan Le, Danica Marsh, Jacob Pynos, Ashlynn Reid, Desmond Reilly, Zakary Resnick, Daveyanne Roessler, Makaylen Schrack, Brady Shannon, Michael Wano, William Weimer
High honor roll
Cameron Ader, Nathaniel Allen, Daleson Appleby, Noah Bedick, Gabriel Brumagin, Sydney Doak, Emily Emerick, Breauna Henry, Rilee Iapalucci, Grace Jones, Kenady Kitner, Alessia Lamantia, Bryson McDowell
Troy Milliron, Nicholas Mortimer, Trenton Mortimer, McKenzi Nuccetelli, Luke Pickerd, Ashley Pynos, Dakoda Sprague, Wyatt Taubler, Anthony Tiger, Jakob Twinchek, Elijah Underwood, Logan Williams, Isabella Zetler
Honor roll
Hunter Adair, Elizabeth Esterly, Sierra Gresko, Andrew Hebenthal, Hunter Hendrick, Brynne Henigan, Aiden Lindsey, Nathaniel Matotek, Elijah Morcheid, Devin Peiffer, Ronekia Spence, Addison Stuller, Brody Stuller, Adryan Williams, Casen Yingling
GRADE 7
Distinguished honor roll
Dominic Basile, Samantha Beuten, Molly Condor, Gianna Cornman, Angelo Dilascio, Brady Doak, Ezekiel Doak
Aiden Ellenberger, Gavin Evanichko, Kaylee Hamill, Brody Houser, Ava Kibler, Andrea Kravetsky, Skyler Lewber, Trinity Lohr, Heidi Mariani, Johnathan McDivitt, Xavier Nease
Maxwell Persichetti, Bella Prenni, Cecilia Serwinski, Izabella Speal, Ivy Thompson, Shannon Tuttle, Aleah Vadala, Allyssandra Waugaman
High honor roll
Dannilee Dicriscio, David Dollman, Tanner Flickinger, River Jones, Jiorden Micklow, Laura Rowley, Regan Stone
Wyatt Troup, Hunter Urban, Cameron Williams, Grey Williams, Olivia Woodley, Glenn Young
Honor roll
Michael Arbogast, Noah Carnahan, Kenzie Donahoe, Jayden George, Brooklyn Henigan
Brady Koffman, Nathan Lamotte, Joshalyn Patterson, Paige Rokicsak, Evan Strouse, Waylon Troup, Emilee Weinell, John Williams
GRADE 6
Distinguished honor roll
Amelya Barnes, Anthony Basile, Mackenzie Darnell, Izabella Davidson, Aaliyah Ewen
Anika Francek, Michaela Funyak, Lilian Good, Hayden Howell, Makayla Kravetsky, Ava Lindsey, Parker Maher
Jacob Mutchler, Ryan Percosky, Maxim Previte, Kollyn Reaugh, Scarlett Skirboll, Jalen Snow, Madison Twinchek, Gabriella Underwood, Jimmy Wang, Lilyana White, Jake Woodring, Dimitri Zist
High honor roll
Rocky Annecchini, Nicole Annon, Adalene Appleby, Jacob Barger, Maddison Barnhart, Christian Brumagin
Kaleb Conrad, Brady Ewing, Luke Foust, Scarlett Fridley, Mason Graf, Hailey Greer, Amelia Griffith, Reagan Harris, Mark Hill, Camryn Hruska
Kaleb Lorelli, Braden Malarik, Alexandra McDowell, Braiden Milliron
Shane Novak, Caliah Steele, Noah Stromberg, Logan Thomas, Lilian Turpen, Addison Wisner
Honor roll
Emma Arbogast, Nathan Beuten, Hayden Cleary, Anthony Elliott, Chevy Gresko, Collin Hendrick, Madalynne Kerr
Sophia Lee, Michael Wells, Alyssa Williamson, Jeremiah Zack