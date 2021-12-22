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The following students have been named to the honor roll for the first grading period at River Valley Middle/High School.

GRADE 12

Distinguished honor roll

Angelo Bartolini, Kaylee Best, John Brink, Raychel Cass, Hailey Clark, Kleo Curry, Hannah Foust, Brin Gardner, Derek Graf, Ethan Johns, Aliyah Kendall, Amber Long, Carson McCully

Hannah Miller, Hannah Muir, Brandon Pizer, Madison Prenni, Isabel Pynos, Cameron Reaugh, Kyleigh Reid, Sedona Reilly, Phoebe Ringler, Kaitlyn Simpson, James Skirboll, Braden Staats, Kerra Stover

High honor roll

Ronald Appleby, Anthony Ashbaugh, Andrew Baker, Rocco Bartolini, Cortney Bracken

Anna Coleman, Destiny Cramer, Andrea Davis, Sarah Detwiler, Adrian Escalona, Andrew Heming, Daniel McGinity, Julia Potts, McKenna Shellhammer, Cade Simmons, Jackson Vukman

Honor roll

Kylee Best, Ethan Brain, Corbin Cullen-Shearer, Jacob Flickinger, Kiersten Marquis, Logan Platt, Paige Podolski, Madison Stutzman

GRADE 11

Distinguished honor roll

Hannah Artley, Layne Baum, Leah Carr, Paige Clawson, Danika Davidson, Mia Duncan, Aliyah Eckenrode, Savanna Fink, Gianna Gaffke, Chloe Gregg, Anna Hudson, Victoria McCully, Madison Miller, Rylie Miller, Lukas Montgomery, Michael Muir, Gage Pierce, Olivia Stiles, Amy Wang, Cheyenne Weimer, Mitzsuko Zist

High honor roll

Mallory Bish, Adam Blauser, Fallon Blazek, Kay-Lee Cole, Anastasia Desimone, Austin Deyarmin, Jeremiah Dilts, Brooklynn Furman, Eden Ganoe, Ava Gardner

Caleb Griffith, Addison Heeter, Emma Heeter, Ashlynn Heminger, Cole Kennedy-Citeroni, Jordyn Lawson-Gill, Megan McConnell, Bradley Miller, Abigail Pazak, Abigail Pynos, Aiden Riek, Gracy Risinger, Sara Shaner, Luke Shannon, Cole Stuchal

Honor roll

Evan Kralik, Makena Locke, Zachary McFarlin, Marcus Raby-Lloyd

GRADE 10

Distinguished honor roll

Alexander Cribbs, Addison Dilascio, Bailey Dunlap, Tori Foust, Jenna Fox, Noah Horchar, Rachel Howard, Emily Jackson

Rylee Kitner, Sara McConnell, Emma Prenni, Ronny Ray, Lauren Rodriguez, Emerson Skirboll, Dominic Speal, Emilee Staats, Nicholas Vadala, Carley Weimer, Quinton Witmer, Luke Woodring

High honor roll

Braiden Ashbaugh, Logan Barnhart, Gabrielle Emerick, Alina Farster, Alexandria Kepple, Nicole Koczan, Hanna Koffman, Sarah Korrell, Brianna Lowry, Michelle Lynn

Bradley McDivitt, Toby Neiderhiser, Hunter Riggle, Shawn Shirley, Adrianna Stiffler

Jackson Taubler, Carly Townsend, Meadow Wano, Johnathon Warnick, Riley Williams, Kennedy Yingling

Honor roll

Benjamin Ackley, Domenic Bartolini, Auria Bumpass, Andrew Dickson, Shelbylynn Dicriscio, Carson Flickinger, Jossalyn Griffen, Tasaun Hawkins, Kaden Pisarcik, Kiley Street, Aiden Ullrich, Shae Willet

GRADE 9

Distinguished honor roll

Angelica Achhammer, Austin Baker, Jessica Barger, Lillian Buckles, Gavin Burkhart, Caroline Clawson, Brenden Evans, Kira Fabian, Holden Fridley, Roman Fritz

Maleia Good, Brayden Greer, Jacob Jorgenson, Shawn Knupp, Aiden Kravetsky, Macy Maher, Julian Meda, Dylan Mowry, Kira Olenchick, Ava Persichetti

Giavanna Previte, Luke Prohaska, Callie Reaugh, Matthew Reeger, Miranda Richards, Colin Serwinski, Abigail Shirley, Merreck Smith, Emily Valuchuck, Caden Vresilovic, Samuel Yantis

High honor roll

Brooke Aikins, Blaine Ashbaugh, Makenna Bickel, Emily Blauser, Dane Curnow, Isabella Fulmer, Amara Guesman, Aubrey Ingmire, James Mariani, Haylee Mazzaferro, Noah Ripple, Caden Smith, Matthew Smith, Kalea Struble, Chase Stuchal, Anastasia Williams

Honor roll

Abbigail Borbonus, Lilianna Devaughn, Mia Faber, Olivia Ganoe, Katharine Haynes, Logan Lear, Joel Micklow, Nicholas Rogel, Kayleigh Trump

GRADE 8

Distinguished honor roll

Jamille Amores, Haileigh Artley, Amya Barrett, Sara Bollinger, Katarina Burton, Tyler Clark, Emma Clawson, Madelyn Condor, Madigan Dunlap, Maren Dunlap

Addison Fabian, Brodie Forsha, Cole Heckathorn, Victoria Ingmire, Maya Kendall, Michael Korrell, Hunter Latta, Quan Le, Danica Marsh, Jacob Pynos, Ashlynn Reid, Desmond Reilly, Zakary Resnick, Daveyanne Roessler, Makaylen Schrack, Brady Shannon, Michael Wano, William Weimer

High honor roll

Cameron Ader, Nathaniel Allen, Daleson Appleby, Noah Bedick, Gabriel Brumagin, Sydney Doak, Emily Emerick, Breauna Henry, Rilee Iapalucci, Grace Jones, Kenady Kitner, Alessia Lamantia, Bryson McDowell

Troy Milliron, Nicholas Mortimer, Trenton Mortimer, McKenzi Nuccetelli, Luke Pickerd, Ashley Pynos, Dakoda Sprague, Wyatt Taubler, Anthony Tiger, Jakob Twinchek, Elijah Underwood, Logan Williams, Isabella Zetler

Honor roll

Hunter Adair, Elizabeth Esterly, Sierra Gresko, Andrew Hebenthal, Hunter Hendrick, Brynne Henigan, Aiden Lindsey, Nathaniel Matotek, Elijah Morcheid, Devin Peiffer, Ronekia Spence, Addison Stuller, Brody Stuller, Adryan Williams, Casen Yingling

GRADE 7

Distinguished honor roll

Dominic Basile, Samantha Beuten, Molly Condor, Gianna Cornman, Angelo Dilascio, Brady Doak, Ezekiel Doak

Aiden Ellenberger, Gavin Evanichko, Kaylee Hamill, Brody Houser, Ava Kibler, Andrea Kravetsky, Skyler Lewber, Trinity Lohr, Heidi Mariani, Johnathan McDivitt, Xavier Nease

Maxwell Persichetti, Bella Prenni, Cecilia Serwinski, Izabella Speal, Ivy Thompson, Shannon Tuttle, Aleah Vadala, Allyssandra Waugaman

High honor roll

Dannilee Dicriscio, David Dollman, Tanner Flickinger, River Jones, Jiorden Micklow, Laura Rowley, Regan Stone

Wyatt Troup, Hunter Urban, Cameron Williams, Grey Williams, Olivia Woodley, Glenn Young

Honor roll

Michael Arbogast, Noah Carnahan, Kenzie Donahoe, Jayden George, Brooklyn Henigan

Brady Koffman, Nathan Lamotte, Joshalyn Patterson, Paige Rokicsak, Evan Strouse, Waylon Troup, Emilee Weinell, John Williams

GRADE 6

Distinguished honor roll

Amelya Barnes, Anthony Basile, Mackenzie Darnell, Izabella Davidson, Aaliyah Ewen

Anika Francek, Michaela Funyak, Lilian Good, Hayden Howell, Makayla Kravetsky, Ava Lindsey, Parker Maher

Jacob Mutchler, Ryan Percosky, Maxim Previte, Kollyn Reaugh, Scarlett Skirboll, Jalen Snow, Madison Twinchek, Gabriella Underwood, Jimmy Wang, Lilyana White, Jake Woodring, Dimitri Zist

High honor roll

Rocky Annecchini, Nicole Annon, Adalene Appleby, Jacob Barger, Maddison Barnhart, Christian Brumagin

Kaleb Conrad, Brady Ewing, Luke Foust, Scarlett Fridley, Mason Graf, Hailey Greer, Amelia Griffith, Reagan Harris, Mark Hill, Camryn Hruska

Kaleb Lorelli, Braden Malarik, Alexandra McDowell, Braiden Milliron

Shane Novak, Caliah Steele, Noah Stromberg, Logan Thomas, Lilian Turpen, Addison Wisner

Honor roll

Emma Arbogast, Nathan Beuten, Hayden Cleary, Anthony Elliott, Chevy Gresko, Collin Hendrick, Madalynne Kerr

Sophia Lee, Michael Wells, Alyssa Williamson, Jeremiah Zack

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