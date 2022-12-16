The following students have been named to the honor roll for the first grading period at River Valley Middle/High School.
GRADE 12
Distinguished honors
Hannah Artley, Layne Baum, Mallory Bish, Leah Carr, Paige Clawson, Danika Davidson, Mia Duncan, Aliyah Eckenrode, Kendal Escalona, Brooklynn Furman, Kennedy Garvin, Chloe Gregg, Addison Heeter, Emma Heeter, Anna Hudson, Jordyn Lawson-Gill, Megan McConnell, Victoria McCully, Zackary McFarlin, Madison Miller, Rylie Miller, Lukas Montgomery, Abigail Pazak, Sara Petro, Gage Pierce, Abigail Pynos, Gracy Risinger, Madeline Serwinski, Olivia Stiles, Zachary Strine, Cole Stuchal, Amy Wang, Cheyenne Weimer, Mitzsuko Zist
High honors
Andrew Barris, Keith Behanna, Kay-Lee Cole, Joseph Costello, Anastasia DeSimone, Jeremiah Dilts, Rylan Fairchild, Jacob Farabaugh, Savanna Fink, Gianna Gaffke, Eden Ganoe, Ashlynn Heminger, Nolan Howard, Cole Kennedy-Citeroni, John Kishlock, Aidan Lassick, Aleena Martin, Michael Muir, Sara Shaner, Autumn Tatsch
Honors
Devon Bartlebaugh, Sean Bartlebaugh, Dalton Clawson, Kamryn Cooley, Makenna Locke, Marcus Raby-Lloyd, Brian Ryan
GRADE 11
Distinguished honors
Addison DiLascio, Bailey Dunlap, Carson Flickinger, Tori Foust, Jenna Fox, Emily Hess, Rachel Howard, Emily Jackson, Rylee Kitner, Michelle Lynn, Shane McCleary, Sara McConnell, Bradley McDivitt, Kaden Pisarcik, Emma Prenni, Ronny Ray, Lauren Rodriguez, Emerson Skirboll, Dominic Speal, Emilee Staats, Nicholas Vadala, Meadow Wano, Johnathon Warnick, Carley Weimer, Quinton Witmer, Luke Woodring, Kennedy Yingling
High honors
Ashlyn Anderson, Braiden Ashbaugh, Logan Barnhart, Domenic Bartolini, Peyton Duffey, Gabrielle Emerick, Jacob Gillin, Noah Horchar, Emilee Johns, Walker Johnston, Alexandria Kepple, Nicole Koczan, Hanna Koffman, Sarah Korrell, Hunter Riggle, Evelyn Stewart, Jackson Taubler, Carly Townsend, Riley Williams
Honors
Alexander Cribbs, Zaya Fink, Tasaun Hawkins, Nicolas Maruca, Toby Neiderhiser
GRADE 10
Distinguished honors
Angelica Achhammer, Jessica Barger, Lillian Buckles, Gavin Burkhart, Caroline Clawson, Kira Fabian, Nicole Fairman, Roman Fritz, Olivia Ganoe, Eva Gonzalez Kelly, Brayden Greer, Amara Guesman, Jacob Jorgenson, Shawn Knupp, Aiden Kravetsky, Macy Maher, Haylee Mazzaferro, Haley Miller, Dylan Mowry, Kira Olenchick, Madison Peightal, Ava Persichetti, Giavanna Previte, Callie Reaugh, Matthew Reeger, Colin Serwinski, Merreck Smith, Caden Vresilovic, Anastasia Williams, Samuel Yanits
High honors
Brooke Aikins, Blaine Ashbaugh, Austin Baker, Abbigail Borbonus, Max Chambers, Morgan Cole, Samuel Ewing, Madison Fails, Holden Fridley, Mason Gohn, Gael Gonzalez Kelly, Maleia Good, Logan Lear, Brytin Lookhart, James Mariani, Julian Meda, Ava Perfetti, Luke Prohaska, Miranda Richards, Noah Ripple, Matthew Smith, Kalea Struble
Honors
Autumn Bridge, Dane Curnow, Isabella Fulmer, Mauriana Gardner, Katharine Haynes, Kayleigh Howard, Ralph Marco Icatlo, Aubrey Ingmire, Joshua Lohr, Joel Micklow, Jack Rummel, Randy Senter, Chase Stuchal, Emily Valuchuck
GRADE 9
Distinguished honors
Jamille Amores, Haileigh Artley, Amya Barrett, Noah Bedick, Sara Bollinger, Gabriel Brumagin, Katarina Burton, Tyler Clark, Madelyn Condor, Madigan Dunlap, Maren Dunlap, Addison Fabian, Brodie Forsha, Cole Heckathorn, Victoria Ingmire, Michael Korrell, Quan Le, Danica Marsh, Keira Neiderhiser, Jacob Pynos, Ashlynn Reid, Desmond Reilly, Zakary Resnick, Daveyanne Roessler, Makaylen Schrack, Brady Shannon, Dakoda Sprague, Wyatt Taubler, Elijah Underwood, William Weimer
High honors
Hunter Adair, Nathaniel Allen, Sydney Doak, Emily Emerick, Sierra Gresko, Rilee Iapalucci, Grace Jones, Jasmine Keys, Kenady Kitner, Alessia LaMantia, Hunter Latta, Bryson McDowell, Trenton Mortimer, McKenzi Nuccetelli, Ashley Pynos, Jakob Twinchek, Michael Wano
Honors
Mareya Aaron, Christopher Clawson, Trynadee DiCriscio, Elizabeth Esterly, Breauna Henry, Addison Stuller, Brody Stuller, Anthony Tiger, Casen Yingling
GRADE 8
Distinguished honors
Dominic Basile, Samantha Beuten, Molly Condor, Gianna Cornman, Brady Doak, Aiden Ellenberger, Gavin Evanichko, Kendall Faith, Kylie Felton, Kaylee Hamill, Andrea Kravetsky, Skyler Lewber, Trinity Lohr, Heidi Mariani, Jiorden Micklow, Maxwell Persichetti, Bella Prenni, Cecilia Serwinski, Izabella Speal, Regan Stone, Kira Watt, Allyssandra Waugaman
High honors
Brendan Brezinski, Noah Carnahan, Kennedy Cole, Dannilee DiCriscio, Angelo DiLascio, Ezekiel Doak, Tanner Flickinger, Jayden George, Brody Houser, Ava Kibler, Johnathan McDivitt, Xavier Nease, Paige Rokicsak, Laura Rowley, Wyatt Troup, Shannon Tuttle, Aleah Vadala, Emilee Weinell, Grey Williams, John Williams, Olivia Woodley, Glenn Young
Honors
Mea Adderley, Braden Baker, Cira Clawson, Emmalee Devaughn, Kenzie Donahoe, Ziva Dunmire, Xandyr Heming, Brooklyn Henigan, Davonn Hill, River Jones, Brady Koffman, Audrianna Santiago, Ivy Thompson, Waylon Troup, Hunter Urban, Cameron Williams
GRADE 7
Distinguished honors
Jacob Barger, Maddison Barnhart, Anthony Basile, Kaleb Conrad, Mackenzie Darnell, Izabella Davidson, Luke Foust, Scarlett Fridley, Michaela Funyak, Lilian Good, Hailey Greer, Megan Hess, Makayla Kravetsky, Parker Maher, Braden Malarik, Alexandra McDowell, Braiden Milliron, Jacob Mutchler, Ryan Percosky, Maxim Previte, Kollyn Reaugh, Wyatt Senter, Scarlett Skirboll, Madison Twinchek, Gabriella Underwood, Jimmy Wang, Jake Woodring, Dimitri Zist
High honors
Rocky Annecchini, Nicole Annon, Levi Anthony, Emma Arbogast, Amelya Barnes, Nathan Beuten, Christian Brumagin, Brady Ewing, Anika Francek, Chevy Gresko, Amelia Griffith, Reagan Harris, Lydia Henry, Patrick Hilaire, Hayden Howell, Camryn Hruska, Tristin Iapalucci, Kaleb Lorelli, Lita Markel, Emma Senter, Jeremy Shields, Jalen Snow, Tahari Spearman, Caliah Steele, Noah Stromberg, Sarai Westbrook, Addison Wisner, Jeremiah Zack
Honors
Hayden Cleary, Addison DeForno, Mason Graf, Lincoln Hebenthal, Collin Hendrick, Mark Hill, Caleb Johns, Madalynne Kerr, Chloe Lee, Omari Miller, Seth Raypush, Melody Roof, Izabella Russell, Logan Thomas, Lilian Turpen, Jayden Watt
GRADE 6
Distinguished honors
Hunter Baird, Nolan Buell, Kellen Cavalier, Hayley Cindric, Giada Colinet, Christian Cornman, Emma DePrimio, Sydney Dixon, Kayden Good, Dasia Johnson, Nevaleigh Lickenfelt, Conner Malarik, Caitlin Mariani, Davinci McFarlin, Addison McGinnis, Noah Oskey, Cameron Stouffer, Isabella Trump
High honors
Lucas Allen, Kevin Bosely, Brianna Brezinski, Landon Cecconi, Aaron Darnell, Gage Evanichko, Alona Hill, Carson Landis, Joseph Lohr, Ronin Martin, Emily Matotek, Dominic Mazzaferro, Damien McCullough, Jaxin McNutt, Jay Morcheid, Luke Rokicsak, Bryson Spallone, Nico Speal, Jared Stramaski, Mason Stutzman, Emily Warnick
Honors
Mason Coy, Eva DeMase, Madisyn Dirienzo, Jackson Gongloff, Dominick Hamby, Colt Keefe, Kameron Laidacker, Kendra Liboski, Rhiannon Mazzaferro, Mya Morris, Lydia Repine, Parker Rivera, Lia Wilds, Elijah Williams