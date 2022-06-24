The following students have been named to the honor roll for the fourth grading period at River Valley Middle/High School.
GRADE 12
Distinguished honors
Ronald Appleby, Kaylee Best, John Brink, Hailey Clark, Adrian Escalona, Hannah Foust, Derek Graf, Matthew Izzo, Amber Long, Carson McCully, Hannah Muir, Madison Prenni, Isabel Pynos, Cameron Reaugh, Kaitlyn Simpson, James Skirboll, Braden Staats, Kerra Stover
High honors
Angelo Bartolini, Ella Burkhart, Taylor Carr, Raychel Cass, Anna Coleman, Kleo Curry, Rayne Fink, Brin Gardner, Andrew Heming, Aliyah Kendall, Kiersten Marquis, Karrie Oleska-Rocker, Brandon Pizer, Phoebe Ringler, McKenna Shellhammer, Trenney Yanoff
Honors
Kaydance Allshouse, Sebastian Blauser, Sarah Detwiler, Jacob Flickinger, Jacob Freeman, Ian Pavelchick, Aaron Rager, Cade Simmons, Garrett Stuller
GRADE 11
Distinguished honors
Hannah Artley, Layne Baum, Leah Carr, Paige Clawson, Mia Duncan, Savanna Fink, Gianna Gaffke, Chloe Gregg, Anna Hudson, Victoria McCully, Madison Miller, Rylie Miller, Michael Muir, Gage Pierce, Gracy Risinger, Amy Wang, Cheyenne Weimer
High honors
Adam Blauser, Fallon Blazek, Derrick Bryner, Danika Davidson, Jeremiah Dilts, Aliyah Eckenrode, Rylan Fairchild, Brooklyn Furman, Kennedy Garvin, Addison Heeter, Nolan Howard, Cole Kennedy-Citeroni, Jordyn Lawson-Gill, Megan McConnell, Bradley Miller, Abigail Pynos, Madeline Serwinski, Sara Shaner, Luke Shannon, Olivia Stiles
Honors
Mallory Bish, Kaylin Carlin, Dalton Clawson, Christa Cochran, Kay-Lee Cole, Jacob Farabaugh, Ava Gardner, Caleb Griffith, John Kishlock, Garrett Koczan, Aidan Lassick, Makenna Locke, Marcus Raby-Lloyd, Aiden Riek
GRADE 10
Distinguished honors
Alexander Cribbs, Addison DiLascio, Bailey Dunlap, Tori Foust, Jenna Fox, Noah Horchar, Emily Jackson, Rylee Kitner, Hanna Koffman, Shane McCleary, Sara McConnell, Bradley McDivitt, Emma Prenni, Ronny Ray, Lauren Rodriguez, Emerson Skirboll, Dominic Speal, Emilee Staats, Adrianna Stiffler, Nicholas Vadala, Carley Weimer, Kennedy Yingling
High honors
Gabrielle Emerick, Carson Flickinger, Kyleigh Harkins, Rachel Howard, Alexandria Kepple, Nicole Koczan, Sarah Korrell, Kaden Pisarcik, Hunter Riggle, Kiley Street, Jackson Taubler, Carly Townsend, Meadow Wano, Johnathon Warnick, Shae Willet, Quinton Witmer, Luke Woodring
Honors
Logan Barnhart, Domenic Bartolini, Donald Cochenour, Robert Cochenour, Shelbylynn DiCriscio, Mitchell Edmundson, Micah Griffith, Garrett Jones, Nicholas Maruca, Jake McKnight, Toby Neiderhiser, Ethan Sleasman, Jayden Whitfield, Riley Williams
GRADE 9
Distinguished honors
Austin Baker, Jessica Barger, Lillian Buckles, Gavin Burkhart, Caroline Clawson, Kira Fabian, Nicole Fairman, Roman Fritz, Brayden Greer, Amara Guesman, Shawn Knupp, Aiden Kravetsky, Macy Maher, James Mariani, Dylan Mowry, Kira Olenchick, Ava Persichetti, Giavanna Previte, Luke Prohaska, Callie Reaugh, Miranda Richards, Noah Ripple, Colin Serwinski, Abigail Shirley, Merreck Smith, Caden Vresilovic, Anastasia Williams, Samuel Yanits
High honors
Terry Abbati, Angelica Achhammer, Brooke Aikins, Blaine Ashbaugh, Abbigail Borbonus, Madison Fails, Holden Fridley, Maleia Good, Star Hopkins, Jacob Jorgenson, Joshua Lohr, Julian Meda, Joel Micklow, Haley Miller, Madison Peightal, Ava Perfetti, Matthew Reeger
Honors
Devin Blauser, Logan Bollinger, Dane Curnow, Brenden Evans, Samuel Ewing, Isabella Fulmer, Logan Lear, Haylee Mazzaferro, Jack Rummel, Crystal Sillman, Chase Stuchal, Kayleigh Trump, Emily Valuchuck
GRADE 8
Distinguished honors
Mareya Aaron, Cameron Ader, Nathaniel Allen, Jamille Amores, Daleson Appleby, Haileigh Artley, Amya Barrett, Sara Bollinger, Gabriel Brumagin, Katarina Burton, Tyler Clark, Emma Clawson, Madelyn Condor, Eric Dinger, Sydney Doak, Madigan Dunlap
Maren Dunlap, Addison Fabian, Brodie Forsha, Cole Heckathorn, Rilee Iapalucci, Abigail Inks, Grace Jones, Maya Kendall, Kenady Kitner, Michael Korrell, Alessia Lamantia, Hunter Latta, Quan Le, Danica Marsh, Bryson McDowell, Laila Mikeska, Nicholas Mortimer, Trenton Mortimer, McKenzi Nuccetelli, Ashley Pynos, Jacob Pynos
Ashlynn Reid, Desmond Reilly, Zakary Resnick, Daveyanne Roessler, Makaylen Schrack, Dakoda Sprague, Wyatt Taubler, Jakob Twinchek, Elijah Underwood, William Weimer, Adryan Williams, Logan Williams
High honors
Hunter Adair, Emily Emerick, Elizabeth Esterly, Brynne Henigan, Troy Milliron, Keira Neiderhiser, Brady Shannon, Ronekia Spence, Brody Stuller, Michael Wano, Casen Yingling
Honors
Andrew Hebenthal, Breauna Henry, Aiden Lindsey, Kaleb Steele, Anthony Tiger
GRADE 7
Distinguished honors
Michael Arbogast, Braden Baker, Dominic Basile, Samantha Beuten, Noah Carnahan, Molly Condor, Gianna Cornman, Dannilee DiCriscio, Angelo DiLascio, Brady Doak, Ezekiel Doak, Ziva Dunmire, Aiden Ellenberger, Gavin Evanichko, Tanner Flickinger, Kaylee Hamill, Xandyr Heming, Davonn Hill, Brody Houser, River Jones, Ava Kibler, Andrea Kravetsky
Skyler Lewber, Trinity Lohr, Heidi Mariani, Maelik Martin, Johnathan McDivitt, Xavier Nease, Zoemenia Peightal, Maxwell Persichetti, Bella Prenni, Paige Rokicsak, Laura Rowley, Cecilia Serwinski, Izabella Speal, Regan Stone, Wyatt Troup, Shannon Tuttle, Hunter Urban, Aleah Vadala, Allyssandra Waugaman, Cameron Williams, Grey Williams, John Williams, Olivia Woodley
High honors
Danielle Bish, Brendan Brezinski, Jayden George, Jiorden Micklow, Ivy Thompson, Waylon Troup
Honors
Emmalee Devaughn, Brady Koffman, Keagan Laidacker, Trenten Stine
GRADE 6
Distinguished honors
Rocky Annecchini, Nicole Annon, Adalene Appleby, Emma Arbogast, Jacob Barger, Amelya Barnes, Maddison Barnhart, Anthony Basile, Nathan Beuten, Christian Brumagin, Jada Burris, Kaleb Conrad, Mackenzie Darnell, Izabella Davidson, Luke Foust, Anika Francek, Scarlett Fridley, Michaela Funyak, Lilian Good, Mason Graf, Hailey Greer, Amelia Griffith, Lincoln Hebenthal, Mark Hill
Rosalie Houser, Hayden Howell, Camryn Hruska, Tristin Iapalucci, Madalynne Kerr, Makayla Kravetsky, Ava Lindsey, Parker Maher, Braden Malarik, Alexandra McDowell, Braiden Milliron, Jacob Mutchler, Shane Novak, Ryan Percosky, Maxim Previte, Kollyn Reaugh, Melody Roof, Scarlett Skirboll, Jalen Snow, Caliah Steele, Lilian Turpen, Madison Twinchek, Gabriella Underwood, Jimmy Wang, Sarai Westbrook, Lilyana White, Alyssa Williamson, Jake Woodring, Dimitri Zist
High honors
Levi Anthony, Hayden Cleary, Addison DeForno, Anthony Elliot, Chevy Gresko, Reagan Harris, Chloe Lee, Sophia Lee, Danielle Rogel, Alexander Waddle, Addison Wisner
Honors
Ricky Kopsic, Lita Markel, Logan Thomas