Saltsburg high school 01
Tom Peel / Indiana Gazette

The following students have been named to the Saltsburg Middle/High School honor roll for the first quarter of this school year.

GRADE 12

Distinguished honor roll

Alyssa Adams, Mariah Baker, Gino Bartolini, Carolynn Bucco, Karly Cindric, Abbigail Dickie, Thomas Dionisi, Brooke Garris, Isabella Koffman, Rachel O’Day, Tristan Roessler, Makenzie Simpson, Kirstin Smith, Colton Smith-Pletz, Jacob Speedy, Emily Woodring, Braden Yard

High honor roll

Candra Bair, Santino Bartolini, Hope Bryner, Mary Fischer, Jacob Gyenes, Sarah Naylor, Eden Plowman, Hope Ramsden, Connor Smith-Pletz, Hope Stano, Michael Stover, David Stuller

Honor roll

Logan Bonnoni, Kevin McNellie

GRADE 11

Distinguished honor roll

Ronald Appleby, Angelo Bartolini, Rocco Bartolini, John Brink, Raychel Cass, Hailey Clark, Hannah Muir, Madison Petro, Madison Prenni, Christina Santavicca, Braden Staats, Kerra Stover

High honor roll

Charles Brunner, Kleo Curry, Derek Graf, Morgan Nelson

Honor roll

Matthew Izzo, Ian Pavelchick

GRADE 10

Distinguished honor roll

Aliyah Eckenrode, Savanna Fink, Madison Miller, Rylie Miller, Lukas Montgomery, Sara Petro, Cheyenne Weimer, Mitzsuko Zist

High honor roll

Addison Heeter, Emma Heeter, Zachary McFarlin, Abigail Pazak, Sara Shaner

Honor roll

Anastasia Desimone, John Ethan Kishlock, Bradley Miller

GRADE 9

Distinguished honor roll

Jenna Fox, Hanna Koffman, Emma Prenni, Dominic Speal, Carley Weimer, Kennedy Yingling

High honor roll

Domenic Bartolini, Ethan Hall, Michelle Lynn, Bradley McDivitt, Makayla Rudy, Johnathon Warnick, Luke Woodring

Honor roll

Gerald Brady, Shelbylynn Dicriscio, Tasaun Hawkins, Noah Lofstrom, Brenden Lohr, Sydney Walters

GRADE 8

Distinguished honor roll

Nicole Fairman, Jacob Jorgenson, Brayden McNellie, Dylan Mowry, Miranda Richards, Abigail Shirley, Sebastian Waugaman

High honor roll

Mauriana Gardner, Rain Igo, Aiden Kravetsky, Joshua Lohr, Haley Miller, Erika Mutchler, Luke Prohaska, Merreck Smith

Honor roll

Justin Urban

GRADE 7

Distinguished honor roll

Jamille Amores, Amya Barrett, Tyler Clark, Madelyn Condor, Tiaan De Kock, Zakary Resnick, Daveyanne Roessler, William Weimer

High honor roll

Cameron Ader, Daleson Appleby, Noah Bedick, Joshua Butz, Kameryn Crowe, John Fetterman, Kian Gibbons, Elianna Gross, Brynne Henigan, Rilee Iapalucci, Michael Korrell, Anthony Long, Preston Shaulis, Addison Stuller, Brody Stuller, Casen Yingling, Isabella Zetler

Honor roll

Hunter Hendrick, Jeremy Reed, Ian Rugh

GRADE 6

Distinguished honor roll

Dominic Basile, Samantha Beuten, Molly Condor, Gianna Cornman, Gavin Evanichko, Jayden George, Brooklyn Henigan, Andrea Kravetsky

Johnathan McDivitt, Bella Prenni, Paige Rokicsak, Izabella Speal, Shannon Tuttle, Kira Watt, Allyssandra Waugaman

High honor roll

Chylynne Blazek, Alayna Bordogna, Gavin Brant, Camden Derk, Kenzie Donahoe, Trinity Lohr, Victoria Marsolo, Evan Strouse, Waylon Troup, Wyatt Troup, Hunter Urban, John Williams

Honor roll

Dannilee Dicriscio, Jocelyn Moran, Trenten Stine, Cameron Williams

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