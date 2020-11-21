The following students have been named to the Saltsburg Middle/High School honor roll for the first quarter of this school year.
GRADE 12
Distinguished honor roll
Alyssa Adams, Mariah Baker, Gino Bartolini, Carolynn Bucco, Karly Cindric, Abbigail Dickie, Thomas Dionisi, Brooke Garris, Isabella Koffman, Rachel O’Day, Tristan Roessler, Makenzie Simpson, Kirstin Smith, Colton Smith-Pletz, Jacob Speedy, Emily Woodring, Braden Yard
High honor roll
Candra Bair, Santino Bartolini, Hope Bryner, Mary Fischer, Jacob Gyenes, Sarah Naylor, Eden Plowman, Hope Ramsden, Connor Smith-Pletz, Hope Stano, Michael Stover, David Stuller
Honor roll
Logan Bonnoni, Kevin McNellie
GRADE 11
Distinguished honor roll
Ronald Appleby, Angelo Bartolini, Rocco Bartolini, John Brink, Raychel Cass, Hailey Clark, Hannah Muir, Madison Petro, Madison Prenni, Christina Santavicca, Braden Staats, Kerra Stover
High honor roll
Charles Brunner, Kleo Curry, Derek Graf, Morgan Nelson
Honor roll
Matthew Izzo, Ian Pavelchick
GRADE 10
Distinguished honor roll
Aliyah Eckenrode, Savanna Fink, Madison Miller, Rylie Miller, Lukas Montgomery, Sara Petro, Cheyenne Weimer, Mitzsuko Zist
High honor roll
Addison Heeter, Emma Heeter, Zachary McFarlin, Abigail Pazak, Sara Shaner
Honor roll
Anastasia Desimone, John Ethan Kishlock, Bradley Miller
GRADE 9
Distinguished honor roll
Jenna Fox, Hanna Koffman, Emma Prenni, Dominic Speal, Carley Weimer, Kennedy Yingling
High honor roll
Domenic Bartolini, Ethan Hall, Michelle Lynn, Bradley McDivitt, Makayla Rudy, Johnathon Warnick, Luke Woodring
Honor roll
Gerald Brady, Shelbylynn Dicriscio, Tasaun Hawkins, Noah Lofstrom, Brenden Lohr, Sydney Walters
GRADE 8
Distinguished honor roll
Nicole Fairman, Jacob Jorgenson, Brayden McNellie, Dylan Mowry, Miranda Richards, Abigail Shirley, Sebastian Waugaman
High honor roll
Mauriana Gardner, Rain Igo, Aiden Kravetsky, Joshua Lohr, Haley Miller, Erika Mutchler, Luke Prohaska, Merreck Smith
Honor roll
Justin Urban
GRADE 7
Distinguished honor roll
Jamille Amores, Amya Barrett, Tyler Clark, Madelyn Condor, Tiaan De Kock, Zakary Resnick, Daveyanne Roessler, William Weimer
High honor roll
Cameron Ader, Daleson Appleby, Noah Bedick, Joshua Butz, Kameryn Crowe, John Fetterman, Kian Gibbons, Elianna Gross, Brynne Henigan, Rilee Iapalucci, Michael Korrell, Anthony Long, Preston Shaulis, Addison Stuller, Brody Stuller, Casen Yingling, Isabella Zetler
Honor roll
Hunter Hendrick, Jeremy Reed, Ian Rugh
GRADE 6
Distinguished honor roll
Dominic Basile, Samantha Beuten, Molly Condor, Gianna Cornman, Gavin Evanichko, Jayden George, Brooklyn Henigan, Andrea Kravetsky
Johnathan McDivitt, Bella Prenni, Paige Rokicsak, Izabella Speal, Shannon Tuttle, Kira Watt, Allyssandra Waugaman
High honor roll
Chylynne Blazek, Alayna Bordogna, Gavin Brant, Camden Derk, Kenzie Donahoe, Trinity Lohr, Victoria Marsolo, Evan Strouse, Waylon Troup, Wyatt Troup, Hunter Urban, John Williams
Honor roll
Dannilee Dicriscio, Jocelyn Moran, Trenten Stine, Cameron Williams