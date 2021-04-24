saltsburg high school sign

The following students were named to the honor roll at Saltsburg Middle-High School for the third grading period.

GRADE 12

Distinguished honor roll

Alyssa Adams, Gino Bartolini, Carolynn Bucco, Karly Cindric, James Clawson, Abbigail Dickie, Thomas Dionisi

Brooke Garris, Isabella Koffman, Rachel O’Day, Tristan Roessler, Makenzie Simpson, Kirstin Smith, Jacob Speedy, Emily Woodring, Braden Yard

High honor roll

Santino Bartolini, Jacob Gyenes, Jacob Hall, Kevin McNellie, Sarah Naylor, Eden Plowman, Colton Smith-Pletz, Connor Smith-Pletz, Hope Stano, Michael Stover, David Stuller

Honor roll

Mary Fischer, Mark Lynn, Hope Ramsden

GRADE 11

Distinguished honor roll

Angelo Bartolini, John Brink, Raychel Cass, Hailey Clark, Hannah Muir, Madison Prenni, Braden Staats, Kerra Stover

High honor roll

Kaydance Allshouse, Ronald Appleby, Rocco Bartolini, Kylee Best, Charles Brunner, Kleo Curry, Derek Graf, Morgan Nelson, Madison Petro

Honor roll

Corbin Cullen-Shearer, Matthew Izzo, Krysta Lingafelter, Ian Pavelchick, Anthony Sharp

GRADE 10

Distinguished honor roll

Aliyah Eckenrode, Savanna Fink, Madison Miller, Rylie Miller, Lukas Montgomery, Cheyenne Weimer, Mitzsuko Zist

High honor roll

Layne Baum, Addison Heeter, Emma Heeter, Anna Hudson, Cassidy Jakosh, Zachary McFarlin, Sara Petro, Sara Shaner

Honor roll

Kevin Brunner, Anastasia DeSimone, Rylee Doak, Mason Fetterman, Ashlynn Heminger, John Kishlock, Abigail Pazak, Kyle Roessler, Nathan Simpson

GRADE 9

Distinguished honor roll

Jenna Fox, Emma Prenni, Carley Weimer, Luke Woodring

High honor roll

Domenic Bartolini, Addison DiLascio, Tasaun Hawkins, Hanna Koffman, Michelle Lynn, Bradley McDivitt, Makayla Rudy, Dominic Speal, Johnathon Warnick, Kennedy Yingling

Honor roll

Sarah Korrell, Kaden Pisarcik

GRADE 8

Distinguished honor roll

Brayden McNellie, Dylan Mowry, Luke Prohaska, Abigail Shirley, Merreck Smith, Sebastian Waugaman

High honor roll

Avalon Deitz, Aiden Kravetsky, Joshua Lohr, Skylar Moran, Erika Mutchler, Miranda Richards

Honor roll

Jade Best, Rain Igo

GRADE 7

Distinguished honor roll

Jamille Amores, Amya Barrett, Tyler Clark, Madelyn Condor, Tiaan De Kock, Zakary Resnick, Daveyanne Roessler, William Weimer

High honor roll

Joshua Butz, Kameryn Crowe, Trynadee DiCriscio, Elianna Gross, Michael Korrell

Honor roll

Sierra Gresko, Rilee Iapalucci, Anthony Long, Addison Stuller, Brody Stuller, Casen Yingling

GRADE 6

Distinguished honor roll

Dominic Basile, Samantha Beuten, Molly Condor, Gavin Evanichko, Johnathan McDivitt, Bella Prenni, Izabella Speal, Shannon Tuttle, Kira Watt, Allyssandra Waugaman

High honor roll

Alayna Bordogna, Gianna Cornman, Angelo DiLascio, Kenzie Donahoe, Brooklyn Henigan, Andrea Kravetsky, Trinity Lohr, Paige Rokicsak, Evan Strouse, Hunter Urban, Cameron Williams, John Williams

Honor roll

Camden Derk, Dannilee DiCriscio, Paxton Henderson, Jocelyn Moran, Waylon Troup, Wyatt Troup

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