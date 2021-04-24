The following students were named to the honor roll at Saltsburg Middle-High School for the third grading period.
GRADE 12
Distinguished honor roll
Alyssa Adams, Gino Bartolini, Carolynn Bucco, Karly Cindric, James Clawson, Abbigail Dickie, Thomas Dionisi
Brooke Garris, Isabella Koffman, Rachel O’Day, Tristan Roessler, Makenzie Simpson, Kirstin Smith, Jacob Speedy, Emily Woodring, Braden Yard
High honor roll
Santino Bartolini, Jacob Gyenes, Jacob Hall, Kevin McNellie, Sarah Naylor, Eden Plowman, Colton Smith-Pletz, Connor Smith-Pletz, Hope Stano, Michael Stover, David Stuller
Honor roll
Mary Fischer, Mark Lynn, Hope Ramsden
GRADE 11
Distinguished honor roll
Angelo Bartolini, John Brink, Raychel Cass, Hailey Clark, Hannah Muir, Madison Prenni, Braden Staats, Kerra Stover
High honor roll
Kaydance Allshouse, Ronald Appleby, Rocco Bartolini, Kylee Best, Charles Brunner, Kleo Curry, Derek Graf, Morgan Nelson, Madison Petro
Honor roll
Corbin Cullen-Shearer, Matthew Izzo, Krysta Lingafelter, Ian Pavelchick, Anthony Sharp
GRADE 10
Distinguished honor roll
Aliyah Eckenrode, Savanna Fink, Madison Miller, Rylie Miller, Lukas Montgomery, Cheyenne Weimer, Mitzsuko Zist
High honor roll
Layne Baum, Addison Heeter, Emma Heeter, Anna Hudson, Cassidy Jakosh, Zachary McFarlin, Sara Petro, Sara Shaner
Honor roll
Kevin Brunner, Anastasia DeSimone, Rylee Doak, Mason Fetterman, Ashlynn Heminger, John Kishlock, Abigail Pazak, Kyle Roessler, Nathan Simpson
GRADE 9
Distinguished honor roll
Jenna Fox, Emma Prenni, Carley Weimer, Luke Woodring
High honor roll
Domenic Bartolini, Addison DiLascio, Tasaun Hawkins, Hanna Koffman, Michelle Lynn, Bradley McDivitt, Makayla Rudy, Dominic Speal, Johnathon Warnick, Kennedy Yingling
Honor roll
Sarah Korrell, Kaden Pisarcik
GRADE 8
Distinguished honor roll
Brayden McNellie, Dylan Mowry, Luke Prohaska, Abigail Shirley, Merreck Smith, Sebastian Waugaman
High honor roll
Avalon Deitz, Aiden Kravetsky, Joshua Lohr, Skylar Moran, Erika Mutchler, Miranda Richards
Honor roll
Jade Best, Rain Igo
GRADE 7
Distinguished honor roll
Jamille Amores, Amya Barrett, Tyler Clark, Madelyn Condor, Tiaan De Kock, Zakary Resnick, Daveyanne Roessler, William Weimer
High honor roll
Joshua Butz, Kameryn Crowe, Trynadee DiCriscio, Elianna Gross, Michael Korrell
Honor roll
Sierra Gresko, Rilee Iapalucci, Anthony Long, Addison Stuller, Brody Stuller, Casen Yingling
GRADE 6
Distinguished honor roll
Dominic Basile, Samantha Beuten, Molly Condor, Gavin Evanichko, Johnathan McDivitt, Bella Prenni, Izabella Speal, Shannon Tuttle, Kira Watt, Allyssandra Waugaman
High honor roll
Alayna Bordogna, Gianna Cornman, Angelo DiLascio, Kenzie Donahoe, Brooklyn Henigan, Andrea Kravetsky, Trinity Lohr, Paige Rokicsak, Evan Strouse, Hunter Urban, Cameron Williams, John Williams
Honor roll
Camden Derk, Dannilee DiCriscio, Paxton Henderson, Jocelyn Moran, Waylon Troup, Wyatt Troup