The following students have been named to the honor roll for the first marking period at United High School:
GRADE 12
High honors
Sara Bowers, Kassidy Fletcher, Autumn Hardy, Andrew Henry
Ethan Hixson, Megan Joseph, Megan Overdorff, Jordyn Travis, Cody Williams
Honors
Katlynn Baird, Taylor Bojanac, Braden Boothby, Pyper Charney, Austin Clark, Tatumn Coyle
Ethan Kish, Mackenzie Lewis, Charlette Long, Amie Mack, Alexa Mardis
Delaynee McCully, Gabrielle Murray, Larry Olliver, Richard Plowman, Evan Reasor
Amara Reinard, Dakota Rummel, Noah Shepler, Alexa Silk, Aidan Strong, Addison Sutton, Samuel Weaver
GRADE 11
High honors
Bridger Blankenbicker, Dylan Dishong, Jared Donelson, Lauren Donelson, Sydney Fabrizio, Ian Friday
Ty Gapshes, Jaelyn Lichtenfels, Gadden Lych, Emily Mack, Tyler Mack, Zoe Mack, Ciara Overdorff, Sarah Plowman, Tyler Robertson, Vincent Wilson
Honors
Abigail Baird, Aleah Bevard, Alexus Brendlinger, Isaac Deyarmin, Kaitlyn Dill
Bradley Felix, Kendell Felton, Shelby Garland, Remington Kish, Cloey Klingensmith
Tapanga Lichtenfels, Joe Marino, Zachary McCachren, Joseph McNally, Kelsey Moore, Andrew Payne, Autumn Smith, Tia Yannitelli
GRADE 10
High honors
Ruardon Butler, Gage Lake, Bailey Provias, Connor Rosko, Paiton Steiner, Evan Thomas, Isaac Worthington, Nicole Yerty
Honors
Sadye Barner, Charles Blake, Chelsea Dimmick, Ashley Donelson, Mollee Fry, Sydni Fyock, Aidan Goodlin, Troy Graham, Gaige Grassmyer, Paige Landis, Cleo Long, Caden McCully, Preslee Metil, Lizabeth Muir, Morgan Olexa, Delaney Perrone, Mia Scaletta
GRADE 9
High honors
Marissa Bowers, John Michael Dunn, Kenley Ingalls, Ava Kovalcik, Anna St. Clark, Aidan Siffler, David Susick
Honors
Gideon Bracken, Ashlynn Brendlinger, Macey Burkett, Autumn Fisher, Melina Fry
Colton Henning, Michael Jones, Brandon Kiesel, Kayleigh Lear, Jonas Mack
Sarah Marshall, Maddison McGinnis, Katlynne Miller
Aedyn Montgomery, Mason Reinard, Noah Riffer, Hannah Rudnik, Nathan Shelton, Dillon Walters, Donovan Watt
GRADE 8
High honors
Matthew Beaver, Mya Cook, Josef Garshnick, Stephen Geisler, Logan Lichtenfels
Sophia Overdorff, Carter Payne, Addison Rosko, Sarah Tremmel, Jada Walls, Dmitri Worthington
Honors
Sean Beach, Tyler Berry, Christopher Brilhart, Jake Burkett
Connor Darr, Eli Duncan, Ray Gapshes, Hailey Garshnick, Saylor Hildebrand, Hayden Hill, Isabella Hill
Haley Hoffman, Eli King, Kathryn Kwisnik, Savanna Leary, Michael Lecci, Ethan Mack
Max McConville, Lilly McGinnis, Brady Robertson, Marcus Rudnik, Chloe Stiles, Maverick Zack
GRADE 7
High honors
Oliva Henning, Isabella Hood, Haley Kovalcik, Anna Marshall
Bailey Pisarcik, Connor Riffer
John St. Clair, Mason Thibodeau
Honors
Albreonna Beach, Brody Burkett, Preslee Campbell, Geno Eritano, Sophia Eritano, Ryan Felix, Hope Fischer, Tiffany Heming, Claire Lichtenfels, Peyton McElwee
Cole McGinnis, Eva Moon, Abigale Moyer, Shaydon Oleksa, Katie Sapp, Jillian Shearer
Luke Shepler, Chase Shetler, Easton Steiner, Amelia Stiffler, Gideon Torres, Rebecca Warrington