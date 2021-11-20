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Stock news photos of the words - United High School

 Tom Peel / Indiana Gazette

The following students have been named to the honor roll for the first marking period at United High School:

GRADE 12

High honors

Sara Bowers, Kassidy Fletcher, Autumn Hardy, Andrew Henry

Ethan Hixson, Megan Joseph, Megan Overdorff, Jordyn Travis, Cody Williams

Honors

Katlynn Baird, Taylor Bojanac, Braden Boothby, Pyper Charney, Austin Clark, Tatumn Coyle

Ethan Kish, Mackenzie Lewis, Charlette Long, Amie Mack, Alexa Mardis

Delaynee McCully, Gabrielle Murray, Larry Olliver, Richard Plowman, Evan Reasor

Amara Reinard, Dakota Rummel, Noah Shepler, Alexa Silk, Aidan Strong, Addison Sutton, Samuel Weaver

GRADE 11

High honors

Bridger Blankenbicker, Dylan Dishong, Jared Donelson, Lauren Donelson, Sydney Fabrizio, Ian Friday

Ty Gapshes, Jaelyn Lichtenfels, Gadden Lych, Emily Mack, Tyler Mack, Zoe Mack, Ciara Overdorff, Sarah Plowman, Tyler Robertson, Vincent Wilson

Honors

Abigail Baird, Aleah Bevard, Alexus Brendlinger, Isaac Deyarmin, Kaitlyn Dill

Bradley Felix, Kendell Felton, Shelby Garland, Remington Kish, Cloey Klingensmith

Tapanga Lichtenfels, Joe Marino, Zachary McCachren, Joseph McNally, Kelsey Moore, Andrew Payne, Autumn Smith, Tia Yannitelli

GRADE 10

High honors

Ruardon Butler, Gage Lake, Bailey Provias, Connor Rosko, Paiton Steiner, Evan Thomas, Isaac Worthington, Nicole Yerty

Honors

Sadye Barner, Charles Blake, Chelsea Dimmick, Ashley Donelson, Mollee Fry, Sydni Fyock, Aidan Goodlin, Troy Graham, Gaige Grassmyer, Paige Landis, Cleo Long, Caden McCully, Preslee Metil, Lizabeth Muir, Morgan Olexa, Delaney Perrone, Mia Scaletta

GRADE 9

High honors

Marissa Bowers, John Michael Dunn, Kenley Ingalls, Ava Kovalcik, Anna St. Clark, Aidan Siffler, David Susick

Honors

Gideon Bracken, Ashlynn Brendlinger, Macey Burkett, Autumn Fisher, Melina Fry

Colton Henning, Michael Jones, Brandon Kiesel, Kayleigh Lear, Jonas Mack

Sarah Marshall, Maddison McGinnis, Katlynne Miller

Aedyn Montgomery, Mason Reinard, Noah Riffer, Hannah Rudnik, Nathan Shelton, Dillon Walters, Donovan Watt

GRADE 8

High honors

Matthew Beaver, Mya Cook, Josef Garshnick, Stephen Geisler, Logan Lichtenfels

Sophia Overdorff, Carter Payne, Addison Rosko, Sarah Tremmel, Jada Walls, Dmitri Worthington

Honors

Sean Beach, Tyler Berry, Christopher Brilhart, Jake Burkett

Connor Darr, Eli Duncan, Ray Gapshes, Hailey Garshnick, Saylor Hildebrand, Hayden Hill, Isabella Hill

Haley Hoffman, Eli King, Kathryn Kwisnik, Savanna Leary, Michael Lecci, Ethan Mack

Max McConville, Lilly McGinnis, Brady Robertson, Marcus Rudnik, Chloe Stiles, Maverick Zack

GRADE 7

High honors

Oliva Henning, Isabella Hood, Haley Kovalcik, Anna Marshall

Bailey Pisarcik, Connor Riffer

John St. Clair, Mason Thibodeau

Honors

Albreonna Beach, Brody Burkett, Preslee Campbell, Geno Eritano, Sophia Eritano, Ryan Felix, Hope Fischer, Tiffany Heming, Claire Lichtenfels, Peyton McElwee

Cole McGinnis, Eva Moon, Abigale Moyer, Shaydon Oleksa, Katie Sapp, Jillian Shearer

Luke Shepler, Chase Shetler, Easton Steiner, Amelia Stiffler, Gideon Torres, Rebecca Warrington

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