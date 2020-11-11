The following students have been named to the honor roll for the first quarter at United Junior/Senior High School.
GRADE 12
High honors
Keirstyn Becker, Carlene Berkavich, Grace Blankenbicker, Joellene Deyarmin, Katie Duckworth, Grace Eritano, Austin Friday, Maizee Fry, Alexa Furnari, Jayda Fyock, Ashton Goodlin, Myla Ingalls, Astrid Muir, Sophia Naugle, Riley Payne, Morgan Penrose, Darienne Walters
Honors
Lillian Ahlborn, Charles Baird, Michaela Bevard, Reece Brendlinger, Savanna Brink, Angelina Bufagna, Paige Burkett, Gavin Cameron, Hunter Cameron
Naomi Campbell, Elijah Clevenger, Preston Croft, Devin Croyle, Erika Dixon, Madison Duplin, Ciara Fourhman, Courtnee Garland, Ashley Hunt
Richard Janicsko, Andrew Johnson, Katlynn Laughard, Cassandra Martin, Indica Martin, Katlyn McDonald, Briawna McElwee, Brooklynn Murlin
Zachery Nixon, Katie Peters, Jordyn Ponchione, Bailey Popovich, Kylee Rodkey, Sophia Sigworth, Justina Wagner-Smith
GRADE 11
High honors
Taylor Bojanac, Sara Bowers, Megan Joseph, Dakota Leary, Charlette Long, Larry Olliver, Megan Overdorff, Alexa Silk, Addison Sutton, Kaylee Witten
Honors
Braden Boothby, Jacob Boring, Pyper Charney, Austin Clark, Tatumn Coyle, Coral Grassmyer, Autumn Hardy, Lane Hoffman, Ethan Kish
Mackenzie Lewis, Alexa Mardis, Delaynee McCully, Autumn Montgomery, John Muchesko, McKenna Muir, Gabrielle Murray, Richard Plowman
Garret Rager, Liberty Regan, Amara Reinard, Dakota Rummel, Aidan Strong, Benjamin Tomb, Jordyn Travis, Samuel Weaver, Cody Williams
GRADE 10
High honors
Bridger Blankenbicker, Dylan Dishong, Sydney Fabrizio, Ty Gapshes, Gadden Lych, Emily Mack, Tyler Mack, Zoe Mack, Sarah Plowman
Honors
Tye Ash, Mason Baird, Aleah Bevard, Kaitlyn Dill, Lauren Donelson, Ian Friday, Guy Hixson, Joseph Marino, Gabriel Normand, Ashley Rhine, Tyler Robertson, Cassandra Weber
GRADE 9
High honors
Ruardon Butler, Gage Lake, Paige Landis, Connor Rosko, Jacob Sombronski, Paiton Steiner
Honors
Colt Bowers, Madisyn Burkett, Evan Cates, Braden Clark, Chelsea Dimmick, Ashley Donelson, Makenna Eppley, Mollee Fry, Aiden Gallaher, Troy Graham
Gaige Grassmyer, Emmalyn Hixson, Dakota Hood, Cleo Long, Abigail McConville, Preslee Metil, Delaney Perrone, Bailey Provias, Evan Thomas, Zachary Travis, Isaac Worthington
GRADE 8
High honors
Zoe Ash, Jadelyn Boring, Sierra Boring, Marissa Bowers, Gideon Bracken, Ashlynn Brendlinger, Jace Brown, Arianna Campbell, John Michael Dunn
Melina Fry, Colton Henning, Kenley Ingalls, Michael Jones, Ava Kovalcik, Kayleigh Lear, Sarah Marshall, Maddison McGinnis
Aedyn Montgomery, Sierra Oleksa, Noah Pisarcik, Mason Reinard, Noah Riffer, Hannah Rudnik, Anna St. Clair, David Susick
Honors
Macey Burkett, Brooke Esposito, Garin Fischer, Marissa Hansen, Ava Haynal
Aaron Hixson, Rylee Horner, Brandon Kiesel, Jonas Mack
Joshua Martin, Crystal Mason, Alexis McElwee, Sawyer McGinnis, Katlynne Miller, Dallas Pearce, Donovan Watt, Jackson Wirick
GRADE 7
High honors
Matthew Beaver, Mya Cook, Josef Garshnick, Hayden Hill, Savanna Leary, Logan Lichtenfels, Sophia Overdorff, Carter Payne, Addison Rosko, Sarah Tremmel, Dmitri Worthington
Honors
Connor Darr, Eli Duncan, Ray Gapshes, Hailey Garshnick, Haley Hoffman, Gavin Huey, Michael Lecci, Ethan Mack, Max McConville, Lily McGinnis, Brady Robertson, Chloe Stiles, Jada Walls