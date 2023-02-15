The following students have been named to the honor roll at United Junior/Senior High School for the second marking period.
GRADE 12
High honors
Aleah Marie Bevard, Dylan Paul Dishong, Sydney Lynn Fabrizio, Gadden Jeffrey Lych, Tyler James Mack, Joseph Cole Marino, Ciara Rayne Overdorff, Tyler Richard Robertson, Vincent J. Wilson,
Honors
Breea Nicole Anderson, Abigail Marie Baird, Bridger J. Blankenbicker, Meghan Colangelo, Kaitlyn Reagan Dill, Jared Samuel Donelson, Lauren Nicole Donelson, Bradley Earl Felix, Kendell Joy Felton, Ian Christopher Friday, Shelby Lynn Garland, Remington Edward Kish, Jaelyn Liana Lichtenfels, Tapanga Marie Lichtenfels, Emily Madison Mack, Zoe Grace Mack, Sarah Marie Plowman, Elisabeth Paige Ressler, Hayley May Stiles, Cassandra Lee Weber
GRADE 11
High honors
Charles E. Blake, Ruardon Cash Butler, Autumn Jade Fisher, Mollee Jo Fry, Sydni Rynee Fyock, Gaige Michael Grassmyer, Paige Nicole Landis, Cleo Elizabeth Long, Connor Alan Rosko, Alexandria Ellen Spaid, Paiton Ann Steiner, Evan Michael Thomas, Isaac Michael Worthington, Nicole L. Yerty
Honors
Sadye Noel Barner, Trinity Nicole Debnar, Chelsea Newlyn Dimmick, Makenna Paige Eppley, Hayden James Fosnaught, Aiden Maurice Gallaher, Bradley William Kiesel, Alayna Nicole Klingensmith, Gage Allen Lake, Preslee Rose Metil, Lizabeth Mae Muir, Morgan Ann Olexa, Delaney Brielle Perrone, Jacob David Pflueger, Jacob Steven Sombronski, Noah Charles Torok, Zachary Steven Travis, Mandy Lee Uncapher
GRADE 10
High honors
Marissa Caelynn Bowers, John Michael Dunn, Colton Lee Henning, Kenley Nolyn Ingalls, Ava Lynn Kovalcik, Sarah Elizabeth Marshall, Alexis Starr McElwee, Hannah Louise Rudnik, Anna Rose St. Clair, David Alexander Susick
Honors
Zoe Jean Ash, Jadelyn Nakole Boring, Sierra Annabelle Boring, Gideon Dale Bracken, Ashlynn Denise Brendlinger, Macey Nicole Burkett, Arianna Lynn Campbell, Melina Sue Fry, Ava Rose Haynal, Michael Francis Jones, Kayleigh Marie Lear, Zoe Lynne McCachren, Maddison Kay McGinnis, Sierra Jade Oleksa, Dallas McCary Pearce, Noah James Pisarcik, Mason Paul Reinard, Noah Riley Riffer, Aidan Adam Stiffler, Donovan Paul Watt
GRADE 9
High honors
Matthew Allen Beaver, Mya Catherine Cook, Hailey Kaylan Garshnick, Josef Randall Garshnick, Lilly Grace McGinnis, Sophia Anne Overdorff, Addison Marie Rosko, Sarah Elizabeth Tremmel, Jada Brooklyn Walls
Honors
Tyler Keith Berry, Connor James Darr, Eli Mason Duncan, Stephen Aryan Geisler, Eli Duane King, Logan Thomas Lichtenfels, Sadie Rae Mitchell, Carter Jeffrey Payne, Maya Emily Ressler, Chloe Marie Stiles, Dmitri Tyler Worthington
GRADE 8
High honors
Geno Robert Eritano, Ryan Joseph Felix, Olivia Rae Henning, Haley Marie Kovalcik, Claire Marie Lichtenfels, Anna Kathryn Marshall, Peyton Blake McElwee, Cole Tanner McGinnis, Abigale Marie Moyer, Shaydon Joel Oleksa, Isabel Olivia Potochniak, Connor Alan Riffer, Luke Daniel Shepler, Chase Robert Shetler, John Matthew St. Clair, Easton Cade Steiner, Amelia Rose Stiffler, Mason Craig Thibodeau, Savanna Danielle Torok
Honors
Cayden Kohner Anderson, Marlee Jo Barner, Robert Franklin Bartlebaugh, Brody Wayne Burkett, Preslee Dawn Campbell, Elliott James Clayton, Katerina Rose Dishong, Sophia Rose Eritano, Hope Elizabeth Fischer, Madelline Freeman-Schrecengost, Tiffany Rae Heming, Isabella Raine Hood, Carlee Rae Laughard, John Ranzle C. Loveridge, Aubrey Lynn Olexa, Jayden Alex Taylor Pearce, Bailey Kay Pisarcik, Isabella Love Ressler, Katie Ann Sapp, Jillian Rose Shearer, Connor Jeffrey Szentmiklosi
GRADE 7
High honors
Sophie Arroyo Lange, Mya Rose Lichtenfels, Alyssa Brooke Monty, Jesse James Sokira
Honors
Ashley Rose Clark, Kane Ethan Duncan, Oreatta May Harvey, Brendan Joshua James, Anthony Michael Janicsko, Payton Marie Kolarik, Ashlyn Taylor Lane, Alexis Michelle Long, Gabriella Dove Mowry, Elizabeth Marie Moyer, Bryn Nicole Sheasley, Nicholai Miller Sisitki, Michael Matthew Volk, Faith Ann Wirick