The following students have been named to the honor roll at United Junior/Senior High School for the third marking period.
GRADE 12
High honors
Dylan Paul Dishong, Sydney Lynn Fabrizio, Gadden Jeffrey Lych, Ciara Rayne Overdorff, Sarah Marie Plowman, Tyler Richard Robertson, Vincent J. Wilson
Honors
Morgan Marie Chichy, Jared Samuel Donelson, Lauren Nicole Donelson, Bradley Earl Felix, Kendell Joy Felton, Ian Christopher Friday, Ty Owen Gapshes, Shelby Lynn Garland, Brent Allen Kline-Glance, Jaelyn Liana Lichtenfels, Tapanga Marie Lichtenfels, Emily Madison Mack, Tyler James Mack, Zoe Grace Mack, Joseph Cole Marino, Brianna Paige Olliver, Andrew James Payne, Elisabeth Paige Ressler, Ashley Elizabeth Rhine, Cassandra Lee Weber
GRADE 11
High honors
Ruardon Cash Butler, Mollee Jo Fry, Sydni Rynee Fyock, Gaige Michael Grassmyer, Gage Allen Lake, Paige Nicole Landis, Cleo Elizabeth Long, Connor Alan Rosko, Paiton Ann Steiner, Isaac Michael Worthington, Nicole L. Yerty
Honors
Sadye Noel Barner, Charles E. Blake, Madisyn Louise Burkett, Trinity Nicole Debnar, Chelsea Newlyn Dimmick, Autumn Jade Fisher, Dakota Lee Hood, Bradley William Kiesel, Alayna Nicole Klingensmith, Camden Zakariyyah LaBelle, Christian Scott Ludwig, Lizabeth Mae Muir, Morgan Ann Olexa, Delaney Brielle Perrone, Jacob Steven Sombronski, Evan Michael Thomas, Noah Charles Torok, Zachary Steven Travis, Mandy Lee Uncapher
GRADE 10
High honors
Marissa Caelynn Bowers, Colton Lee Henning, Kenley Nolyn Ingalls, Michael Francis Jones, Ava Lynn Kovalcik, Sarah Elizabeth Marshall, Alexis Starr McElwee, Maddison Kay McGinnis, Hannah Louise Rudnik, Anna Rose St. Clair, David Alexander Susick
Honors
Zoe Jean Ash, Sierra Annabelle Boring, Gideon Dale Bracken, Ashlynn Denise Brendlinger, Macey Nicole Burkett, Arianna Lynn Campbell, John Michael Dunn, Garin Joseph Fischer, Melina Sue Fry, Kayleigh Marie Lear, Zoe Lynne McCachren, Sierra Jade Oleksa, Noah Riley Riffer, Tysheal Edith Lynn Smith
GRADE 9
High honors
Matthew Allen Beaver, Mya Catherine Cook, Josef Randall Garshnick, Eli Duane King, Lilly Grace McGinnis, Sadie Rae Mitchell, Sophia Anne Overdorff, Addison Marie Rosko, Sarah Elizabeth Tremmel, Jada Brooklyn Walls
Honors
Sean Alan Beach, Connor James Darr, Eli Mason Duncan, Hailey Kaylan Garshnick, Stephen Aryan Geisler, Saylor Morgan Hildebrand, Savanna Cheyenne Leary, Logan Thomas Lichtenfels, Carter Jeffrey Payne, Maya Emily Ressler, Brady William Robertson, Chloe Marie Stiles, Dmitri Tyler Worthington
GRADE 8
High honors
Preslee Dawn Campbell, Geno Robert Eritano, Ryan Joseph Felix, Olivia Rae Henning, Haley Marie Kovalcik, Claire Marie Lichtenfels, Anna Kathryn Marshall, Cole Tanner McGinnis, Abigale Marie Moyer, Shaydon Joel Oleksa, Isabel Olivia Potochniak, Connor Alan Riffer, Luke Daniel Shepler, John Matthew St. Clair, Easton Cade Steiner, Mason Craig Thibodeau
Honors
Cayden Kohner Anderson, Marlee Jo Barner, Robert Franklin Bartlebaugh, Brody Wayne Burkett, Sophia Rose Eritano, Hope Elizabeth Fischer, Tiffany Rae Heming, John Ranzle C. Loveridge, Peyton Blake McElwee, Anyah Nicole Plummer, Chase Robert Shetler, Amelia Rose Stiffler, Savanna Danielle Torok, Gideon Abran Torres, Rebecca Anne Warrington
GRADE 7
High honors
Sophie Arroyo Lange, Mya Rose Lichtenfels, Nicholai Miller Sisitki, Jesse James Sokira
Honors
Ashley Rose Clark, Landon Harry Dubics, Kane Ethan Duncan, Bailey Leann Garland, Reese Everleigh Hoffman, Brendan Joshua James, Anthony Michael Janicsko, Payton Marie Kolarik, Alexis Michelle Long, Alyssa Brooke Monty, Gabriella Dove Mowry, Bryn Nicole Sheasley, Faith Ann Wirick