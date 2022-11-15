The following students have been named to the honor roll for the first quarter at United Junior/Senior High School.
GRADE 12
High honors
Breea Nicole Anderson, Tye Mathew Ash, Mason Douglas Baird, Justin Timothy Beach, Bridger J. Blankenbicker, Brady Robert Coleman, Dylan Paul Dishong, Jared Samuel Donelson, Sydney Lynn Fabrizio
Shelby Lynn Garland, Tristan Presley Hildebrand, Remington Edward Kish, Brent Allen Kline-Glance, Dakota James Leary, Gadden Jeffrey Lych, Zoe Grace Mack, Hunter Thomas Marino
Zachary Lee McCachren, Brooklyn Avriel McElwee, Hunter Carl McGinnis, Gabriel Normand, Brianna Paige Olliver, Andrew James Payne, Tyler Richard Robertson, Vincent J. Wilson
Honors
Abigail Marie Baird, Aleah Marie Bevard, Morgan Marie Chichy, Kaitlyn Reagan Dill, Lauren Nicole Donelson, Bradley Earl Felix, Kendell Joy Felton, Ian Christopher Friday, Ty Owen Gapshes, Cloey Layne Klingensmith, Jaelyn Liana Lichtenfels, Tapanga Marie Lichtenfels, Arden Taylor Mack, Emily Madison Mack, Tyler James Mack
Joseph Cole Marino, Jessica Liane Martin, Evan Douglas McAnulty, Maddison Kathleen Mlakar, Ciara Rayne Overdorff, Braxton Phillips, Sarah Marie Plowman
Elisabeth Paige Ressler, Autumn Tiana Smith, Alexander James Stewart, Hayley May Stiles, Traystin Leo Tomalson, Cassandra Lee Weber, Tia Alexandria Yannitelli
GRADE 11
High honors
Ruardon Cash Butler, Chelsea Newlyn Dimmick, Ashley Lynn Donelson, Mollee Jo Fry, Gaige Michael Grassmyer, Bradley William Kiesel, Paige Nicole Landis, Cleo Elizabeth Long, Preslee Rose Metil, Delaney Brielle Perrone, Connor Alan Rosko, Jacob Steven Sombronski, Paiton Ann Steiner, Evan Michael Thomas, Isaac Michael Worthington, Nicole L. Yerty
Honors
Charles E. Blake, Madisyn Louise Burkett, Autumn Jade Fisher, Dustin Freeman, Sydni Rynee Fyock, Aiden Maurice Gallaher, Braydon James Hill, Alayna Nicole Klingensmith, Gage Allen Lake, Hudson Emery Ludwig, Abigail May McConville, Lizabeth Mae Muir, Morgan Ann Olexa, Jacob David Pflueger, Bailey Rose Provias, Lily Irene Raney, Dylan Perry Sheesley, Alexandria Ellen Spaid, Noah Charles Torok, Zachary Steven Travis, Mandy Lee Uncapher
GRADE 10
High honors
Marissa Caelynn Bowers, John Michael Dunn, Melina Sue Fry, Kenley Nolyn Ingalls, Ava Lynn Kovalcik, Sarah Elizabeth Marshall, Alexis Starr McElwee, Maddison Kay McGinnis, Hannah Louise Rudnik, Anna Rose St. Clair, David Alexander Susick
Honors
Jadelyn Nakole Boring, Sierra Annabelle Boring, Gideon Dale Bracken, Ashlynn Denise Brendlinger, Arianna Lynn Campbell, Garin Joseph Fischer, Colton Lee Henning, Michael Francis Jones, Kayleigh Marie Lear, Jonas Hayden Mack, Joshua Landon Martin, Zoe Lynne McCachren, Sierra Jade Oleksa, Noah James Pisarcik, Tysheal Edith Lynn Smith, Aidan Adam Stiffler
GRADE 9
High honors
Mya Catherine Cook, Josef Randall Garshnick, Sophia Anne Overdorff, Brady William Robertson, Addison Marie Rosko
Honors
Sean Alan Beach, Matthew Allen Beaver, Eli Mason Duncan, Hailey Kaylan Garshnick, Stephen Aryan Geisler, Hayden Allen Hill, Isabella Renee Hill, Eli Duane King, Lilly Grace McGinnis, Sadie Rae Mitchell, Carter Jeffrey Payne, Maya Emily Ressler, Chloe Marie Stiles, Sarah Elizabeth Tremmel, Jada Brooklyn Walls, Dmitri Tyler Worthington
GRADE 8
High honors
Geno Robert Eritano, Sophia Rose Eritano, Ryan Joseph Felix, Tiffany Rae Heming, Olivia Rae Henning, Haley Marie Kovalcik, Claire Marie Lichtenfels, Anna Kathryn Marshall, Peyton Blake McElwee, Cole Tanner McGinnis, Abigale Marie Moyer, Shaydon Joel Oleksa, Isabel Olivia Potochniak, Connor Alan Riffer, Luke Daniel Shepler, Chase Robert Shetler, John Matthew St. Clair, Amelia Rose Stiffler, Connor Jeffrey Szentmiklosi, Mason Craig Thibodeau, Savanna Danielle Torok
Honors
Cayden Kohner Anderson, Marlee Jo Barner, Robert Franklin Bartlebaugh, Albreonna Mae Beach, Brody Wayne Burkett, Preslee Dawn Campbell, Katerina Rose Dishong, Hope Elizabeth Fischer
Madelline Freeman- Schrecengost, Carlee Rae Laughard, John Ranzle C. Loveridge, Owen Glenn Loveridge, Aiden Lee McElwee, Aubrey Lynn Olexa, Jayden Alex Taylor Pearce, Bailey Kay Pisarcik, Isabella Love Ressler, Jillian Rose Shearer, Gideon Abran Torres
GRADE 7
High honors
Payton Marie Kolarik, Sophie Arroyo Lange, Mya Rose Lichtenfels, Jesse James Sokira
Honors
Ashley Rose Clark, Landon Harry Dubics, Kane Ethan Duncan, Bailey Leann Garland, Brendan Joshua James, Anthony Michael Janicsko, Ashlyn Taylor Lane, Bella Grace Lear
Alexis Michelle Long, Brock Ayden Mason, Jake Ewen McConville, Mark Joseph Metil, Alyssa Brooke Monty, Elizabeth Marie Moyer, Syson Jacob Oleksa, Braeden D. Rowland, Nicholai Miller Sisitki, Michael Matthew Volk