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Stock news photos of the lion head at United High School.

 Tom Peel / Indiana Gazette

The following students have been named to the honor roll for the fourth quarter at United Junior/Senior High School:

GRADE 12

High honors

Charles Baird, Carlene Berkavich, Preston Croft, Katie Duckworth, Ciara Fourhman

Austin Friday, Alexa Furnari, Courtnee Garland, Myla Ingalls

Cassandra Martin, Astrid Muir, Sophia Naugle, Riley Payne, Morgan Penrose

Haley Robertson, Kylee Rodkey, Grace Schrack, Darienne Walters

Honors

Keirstyn Becker, Michaela Bevard, Odessa Bier, Grace Blankenbicker, Paige Burkett, Gavin Cameron, Naomi Campbell, Joellene Deyarmin, Erika Dixon

Grace Eritano, Annalise Felton, Keyth Fourhman, Maizee Fry, Jayda Fyock, Mallory Getty, Ashton Goodlin

Richard Janicsko, Katlynn Laughard, Hannah Livengood

Indica Martin, Katlyn McDonald, Briawna McElwee, Brooklynn Murlin, Zachery Nixon, Katie Peters, Jordyn Ponchione, Sophia Sigworth, Brianna Taylor, Justina Wagner-Smith, Samantha Young

GRADE 11

High honors

Taylor Bojanac, Sara Bowers, Autumn Hardy, Megan Joseph, Alexa Mardis, McKenna Muir, Gabrielle Murray, Larry Olliver, Megan Overdorff, Riley Provias, Samuel Weaver

Honors

Braden Boothby, Hannah Buchkoski, Pyper Charney, Tatumn Coyle, Cheyenne Doell, Coral Grassmyer, Andrew Henry, Jonathan Henry, Ethan Hixson, Ethan Kish

Trenton Klingensmith, Dakota Leary, Mackenzie Lewis

Charlette Long, Amie Mack, John Muchesko, Richard Plowman, Garret Rager, Amara Reinard, Dakota Rummel

Alexa Silk, Aidan Strong, Addison Sutton, Benjamin Tomb, Jordyn Travis, Logan Waters-Dennison, Cody Williams, Gabrielle Wirick

GRADE 10

High honors

Dylan Dishong, Sydney Fabrizio, Ty Gapshes, Gadden Lych

Emily Mack, Tyler Mack, Ciara Overdorff, Sarah Plowman

Honors

Bridger Blankenbicker, Morgan Chichy, Lauren Donelson, Bradley Felix, Kendell Felton, Ian Friday, Natalie George, Guy Hixson

Remington Kish, Brent Kline-Glance

Alura Krouse, Zoe Mack, Joseph Marino, Kelsey Moore, Tyler Robertson

GRADE 9

High honors

Ruardon Butler, Ashley Donelson, Paige Landis, Connor Rosko, Paiton Steiner, Isaac Worthington, Nicole Yerty

Honors

Sadye Barner, Chelsea Dimmick, Makenna Eppley, Dylan Frederick, Mollee Fry, Sydni Fyock, Aiden Gallaher, Gaige Grassmyer, Clay Harkleroad, Emmalyn Hixson

Gage Lake, Cleo Long, Abigail McConville, Caden McCully

Preslee Metil, Morgan Olexa, Delaney Perrone, Bailey Provias, Dylan Sheesley, Jacob Sombronski

Evan Thomas, Mandy Uncapher, Zachary Worthington

GRADE 8

High honors

Marissa Bowers, Gideon Bracken, Ashlynn Brendlinger, John Michael Dunn, Melina Fry, Colton Henning, Kenley Ingalls, Ava Kovalcik, Kayleigh Lear

Jonas Mack, Sarah Marshall, Maddison McGinnis, Mason Reinard, Noah Riffer

Hannah Rudnik, Anna St. Clair, David Susick, Donovan Watt

Honors

Zoe Ash, Jadelyn Boring, Jace Brown, Macey Burkett

Arianna Campbell, Brooke Esposito, Morgan Fairbanks, Garin Fischer, Ava Haynal

Braleigh James, Michael Jones, Brandon Kiesel, Cydni Loveridge, Joshua Martin

Alexis McElwee, Sierra Oleksa, Adam Stiffler, Makayla Wisneski

GRADE 7

High honors

Matthew Beaver, Mya Cook, Hailey Garshnick, Josef Garshnick, Hayden Hill

Savanna Leary, Lilly McGinnis, Sophia Overdorff, Carter Payne

Addison Rosko, Sarah Tremmel, Jada Walls, Dmitri Worthington

Honors

Tyler Berry, Connor Darr, Gionna Deyarmin, Ray Gapshes, Saylor Hildebrand

Michael Lecci, Logan Lichtenfels, Ethan Mack, Noah Rensko, Brady Robertson, Marcus Rudnik, Chloe Stiles

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