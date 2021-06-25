The following students have been named to the honor roll for the fourth quarter at United Junior/Senior High School:
GRADE 12
High honors
Charles Baird, Carlene Berkavich, Preston Croft, Katie Duckworth, Ciara Fourhman
Austin Friday, Alexa Furnari, Courtnee Garland, Myla Ingalls
Cassandra Martin, Astrid Muir, Sophia Naugle, Riley Payne, Morgan Penrose
Haley Robertson, Kylee Rodkey, Grace Schrack, Darienne Walters
Honors
Keirstyn Becker, Michaela Bevard, Odessa Bier, Grace Blankenbicker, Paige Burkett, Gavin Cameron, Naomi Campbell, Joellene Deyarmin, Erika Dixon
Grace Eritano, Annalise Felton, Keyth Fourhman, Maizee Fry, Jayda Fyock, Mallory Getty, Ashton Goodlin
Richard Janicsko, Katlynn Laughard, Hannah Livengood
Indica Martin, Katlyn McDonald, Briawna McElwee, Brooklynn Murlin, Zachery Nixon, Katie Peters, Jordyn Ponchione, Sophia Sigworth, Brianna Taylor, Justina Wagner-Smith, Samantha Young
GRADE 11
High honors
Taylor Bojanac, Sara Bowers, Autumn Hardy, Megan Joseph, Alexa Mardis, McKenna Muir, Gabrielle Murray, Larry Olliver, Megan Overdorff, Riley Provias, Samuel Weaver
Honors
Braden Boothby, Hannah Buchkoski, Pyper Charney, Tatumn Coyle, Cheyenne Doell, Coral Grassmyer, Andrew Henry, Jonathan Henry, Ethan Hixson, Ethan Kish
Trenton Klingensmith, Dakota Leary, Mackenzie Lewis
Charlette Long, Amie Mack, John Muchesko, Richard Plowman, Garret Rager, Amara Reinard, Dakota Rummel
Alexa Silk, Aidan Strong, Addison Sutton, Benjamin Tomb, Jordyn Travis, Logan Waters-Dennison, Cody Williams, Gabrielle Wirick
GRADE 10
High honors
Dylan Dishong, Sydney Fabrizio, Ty Gapshes, Gadden Lych
Emily Mack, Tyler Mack, Ciara Overdorff, Sarah Plowman
Honors
Bridger Blankenbicker, Morgan Chichy, Lauren Donelson, Bradley Felix, Kendell Felton, Ian Friday, Natalie George, Guy Hixson
Remington Kish, Brent Kline-Glance
Alura Krouse, Zoe Mack, Joseph Marino, Kelsey Moore, Tyler Robertson
GRADE 9
High honors
Ruardon Butler, Ashley Donelson, Paige Landis, Connor Rosko, Paiton Steiner, Isaac Worthington, Nicole Yerty
Honors
Sadye Barner, Chelsea Dimmick, Makenna Eppley, Dylan Frederick, Mollee Fry, Sydni Fyock, Aiden Gallaher, Gaige Grassmyer, Clay Harkleroad, Emmalyn Hixson
Gage Lake, Cleo Long, Abigail McConville, Caden McCully
Preslee Metil, Morgan Olexa, Delaney Perrone, Bailey Provias, Dylan Sheesley, Jacob Sombronski
Evan Thomas, Mandy Uncapher, Zachary Worthington
GRADE 8
High honors
Marissa Bowers, Gideon Bracken, Ashlynn Brendlinger, John Michael Dunn, Melina Fry, Colton Henning, Kenley Ingalls, Ava Kovalcik, Kayleigh Lear
Jonas Mack, Sarah Marshall, Maddison McGinnis, Mason Reinard, Noah Riffer
Hannah Rudnik, Anna St. Clair, David Susick, Donovan Watt
Honors
Zoe Ash, Jadelyn Boring, Jace Brown, Macey Burkett
Arianna Campbell, Brooke Esposito, Morgan Fairbanks, Garin Fischer, Ava Haynal
Braleigh James, Michael Jones, Brandon Kiesel, Cydni Loveridge, Joshua Martin
Alexis McElwee, Sierra Oleksa, Adam Stiffler, Makayla Wisneski
GRADE 7
High honors
Matthew Beaver, Mya Cook, Hailey Garshnick, Josef Garshnick, Hayden Hill
Savanna Leary, Lilly McGinnis, Sophia Overdorff, Carter Payne
Addison Rosko, Sarah Tremmel, Jada Walls, Dmitri Worthington
Honors
Tyler Berry, Connor Darr, Gionna Deyarmin, Ray Gapshes, Saylor Hildebrand
Michael Lecci, Logan Lichtenfels, Ethan Mack, Noah Rensko, Brady Robertson, Marcus Rudnik, Chloe Stiles