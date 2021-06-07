Graduation ceremonies were held Friday for Indiana Area Senior High School at the Kovalchick Convention and Athletic Complex.
The valedictorian for the Class of 2021 was Hasan Ali. The salutatorian was Sandy Milby.
The following students graduated:
Adam Wayne Abrams, Saja Khaled Abulaila, Makayla Marie Adderley, Ethan Jon Agnello, Gracie Nichole Agnello, Tanner Alan Agnello, Cameron Lilly Albert, Hasan Baqir Ali, Josephine Danielle Aljoe, Beza A. Allison
Carmella Victoria Barbara, Janet Delphina Barber, Kaylee Nicole Becker-George, Joel Robert Beckwith, Gavin Thomas Bernard, Caroline Rose Bianco, Ethan Michael Black, Lance Michael Bleakney, Sydney Marie Brice
Megan Ann Brocious, Ryan Lawrence Brocious, Benjamin Chase Brown, Hope Lynn Byers, Brandon Quiane Cain, Lauren Hope Carl
oni, Chase Daniel Carnahan, Caleigh Alexis Cessna, Orlando Edwin Clark, Nathanial Obadiah Clarkin
Benjamin Scott Coleman, Lucas Zachery Connell, Gianna Milan Cosentino, Evan Anthony Cox, Emma Grace Cramer, Bryce Thomas Cunningham, Tucker Joshua Davis, Nickolas Alton Detwiler, Cole Michael Dillon
Kiara Deann Donofrio, Kaden Elliott Duffee, Isabella Marie Edmonds, Shaylee Kay Eiselman, Zachary Scott Eisenhower, Marjaun Jahmir Ellis, Emily Elaine Eutsey, Tyler James Fair, Samuel Dennis Fefolt, Maddux Edward Fisanich
John Clayton Fischer, Debra Myleah Flint, Ryan Nathan Francis, Ethan Cross Frederick
Rebecca Loraine Fries, Parker Ryan Fritz, Dexter Froud, Travis Montgomery Gershman, I. Gibbons, Levi Douglas Gittings, Joshua Adam Glaser
Tyler Michael Gonos, Amber Marie Gonzálés, Judah Douglas Greene, Patrick Bryan Greene, Jesse James Greve, Isaac James Griffith, Dominic Matthew Groman, Adriana Mary Guth-Borowski, Cameron Patrick Hamryszak
Shagufta Haque, Timothy Carter Hauge, Kassidy Marie Helman, Ashley Nicole Hite, Austin James Homer, David Huang, Zackery James Huey, Jonnessa Britain Hughes, Chloe Renee Hunter, Alexis Nicole Husted-Williams
Jacob Allen Igo, Alexander Marcus Jadzak, Miles Wade Johnson, Roderick Ejuan Jones
Sara Marie Kane, Branden Michael Kanick, Amna Kasi, Gregory George Vajk Kenning, Chloe Renee Kocinski, Max Kovalchick
Vincent Joseph Krahe, Brody Michael Kunselman, Olivia Eileen Kuzneski, Jordan Cole Lauer, Anakin George Leydic, Kiley Jean Libengood, Ian Christopher Limley, Bonnie Lin Xu, Joshua Brian Lindsay, Jonathan Lo, Matthew Braden Long
Sarah Mackenzie Love, Heavenlee Angel Lowman, Christopher Rene Andrew Lujan, Kaitlyn Morgan Marshall, Quinn Avery Martineau, Elijah Kip Gavin Mauk, John Steven McAfoos, Sophia Marie McCabe, April Nicole McKendrick
Naryah Lynn Mckenith, Jaelynn Joanne McNeal, Magdalene Jo Medvetz, Teagan Paige Merriman, Nathan Andrew Metzger, Sandy Lee Milby, Gavin Frederick Millen, Daniel Merrill Miller, Dustin Shawn Miller, Alicia Taylor Mitchell
Audra Elise Moore, Corbin Blake Murdick, Lillian Mary Nath, Matthew James Nelson, Aaron Robert Nickas, Maddalyn Sue Ohler, Glenn Everett Ooten, Madison Grace Palmer, Gavin Xavier Patterson, Olivia Dawn Peters
Bradley Alan Petras, Nathan Michael Petro, Sarah Elizabeth Pierce, Gracie Beth Porter, Gavin Joseph Prebish, Walter Landis Raykes, Justin Lee Reese, Hannah Marie Reilly, Kylee Aurora Rifendifer, Kevin Charles Roadarmel
D’Shaun Brandon Robinson, Anna Katherine Romance, Curtis Wayne Ruddock, Allison Jane Rutledge, Silas McHenry Schiera, Hailey Ann Schrecengost, Nathan Jacob Semsick, Madhav Sharda, Ethan Jeremy Shearer
Taylor Rose Sheesley, Adam Edward Shephard, Shawn Shepherd, Bruce Nolan Simmons ,Alexis Janae Single, Bafarima Sissoko
Nathan Alexander Skalican, Tanner James Smith, Giavonna Spadafora, Chloe Marie Stancombe
Ian Russell Steele, Jason Charles Stoker, Alyvia Joy Elizabeth Stubbe, Brittany Michelle Stump, Samuel Amadeus Szép, Kyle Christopher Thome, Madelyn Patricia Thompson, Taylor Ann Tripp, Evan James Truman, Martin Richard Melvin Tyme
Dalas K Waltemire, Clayton Sire Weaver, Taylor Lynn Weaver, Bastian Xavier Webber, Jamie White Jr., Trenton Charles White, Daniel Williams, Lars Atom Wingerter
Leilani Anne Wissinger, Brandon Scott Wolfgang Harley Kay Wolfgang, Zachary Thomas Wood, Rikkella Grace Yachisko, Christian Michael Yackuboskey, Jason Zheng, Sara Elizabeth Zimmerman