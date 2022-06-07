Graduation ceremonies were held Friday, June 3, at the Kovalchick Convention and Athletic Complex.
The valedictorian for the Class of 2022 was Carly Wang, who will be attending Johns Hopkins University. The salutatorian was Melanie Navaratna, who will be attending Rice University.
Seniors Yanis Ahmed Djekboubi and Cayetana Negro received certificates of attendance.
Class of 2022 graduates were:
Mackenna Eileen Adderley, Michael David Allen, Leah Alexandria Amsler, Isabella Selene Anderson, Nyle I. Bajwa, Andrew Lee Barker, Joshua Logan Barkley, Matthew Lee Bass, Bernadette Gituen Batuncang, Hannah Rose Baumer, Damian Coy Beatty, Ethan Beighley
Vince Michael Belice, Madison Grace Bence, Grace Margaret Bennett, Liberty Grace Beuckman, Antonio Stephenson Bizzaro, Aurora Blank, Lilliana Dorothea Blank, Sheila Marie-Hope Boring
Logan James Bowman, Zachary William Brody, Amarie Zavion Brown, Connor Eugene Burtick, Leah Joy Campbell, Michael Castro, Aidan Dean Cessna, Alexandra Maria Chelgren, Mia Edith Ciocca, Gabriella Rhea Clark, Savannah Trinity-Rose Clark, Evan Clawson
Owen Charles Clifford, Maksym Robert Conjelko, Ally Elizabeth Conrad, Jenna Reese Conrad, Hope Cook, Alex Craig, Mikayla Mae Cramer, Nathian Eugene Creighton, Lily Ann Cunningham
Alyssa Renee Dalesandro, Jonathan Joel Dietz, Tullia Eden Dietz, Emma Dianne Doyle, Nicholas Vitas Drahnak, Kayden Irving Edwards, MarCha’ Jahneeze Ellis, Jormann Alfonso Embry, Austin Levi Evans-Arblaster, Joseph Charles Everett, Autumn Hunter Fanella, Yahya Waleed Farag, Korey Joseph Ferringer, Devin Flint, Ainsley Elizabeth Freyvogel, Kamryn Fulmer, Marley Elizabeth Gardner, Isabella Faith Garzarelli, Julianna Rose Gelormino, Donato Michael Gentile
Ashley Rayana Goldstine, Auron Wyatt Gongloff, Noah Edward Grattan, Jose Urbano Gutierrez, Alexzander James Harris, Lillian Skye Harris, Logan Wyatt Harris, Jocelyn Renee Hawkins, Megan Renee Henning
Ainsley Hope Herman, Zachary James Herrington, Noah James Hewitt, Melina Elizabeth Hilliard, Blake Robert Hodak, Alexander Louis Holuta, Reagan Claire Homer, Rylee Paige Homer, River Aldric Hone, Joshua Shawn Howells, Jinrui Huang, Luke Matthew Hunter
Noah David Hutton, Alexander Howard Ishoy, JJ Anthony Edward Johnson, Shyanne Brooke Johnson, Casey Elysabeth Jones, Audrey Marie Josephson, Joshua A Kardell, Joshua Robert Keene, Sarah K. Kelly, Abigail Marie Killam
Sally Rene Kingan, Anne Marie Kinneer, Maria Frances Kowchuck, Kennedi Claire Kunkle, Ethan Gabriel Kutz, Andrew Kuzneski, Kate Elizabeth Kuzneski, James Marcus Latson, Owen Robert Lawson, Elizabeth Ann Lee, Sarah Elaine Lefdahl
Dakota Lemmon, Luke Christopher Leon, Emma Kristine Levan, Victoria Rose Lloyd, Zachary Aiden Long, Ross Louther, Margaret Emmaline Lowery, Elizabeth Blair Lubold, Hailey Noel Lupinetti, Sarah Renee Madey, Dylan James Majernik
John Michael Manna, Anna Rose Margita, Brettney Justine Marshall, Abigail Grace Mazey, Daniel Owen McAnulty, Sara Ann McClelland, Jacob Thomas McCracken, Thomas David McCurdy, Kellen McDaniel, Mackenzie Nicole McGee
Madyson Mae McGee, Tristan James Menifee, Madeline Elaine Menta, William Methven, Jonathan Carson Midkiff, Zyanne Marrie Miller, Jack Evan Mock, Hannah Marie Mogle, Emily Elease Moody, Lydia R Murphy, Izabella Musser, Isaac James Myers, Melanie Navaratna, Joshua Lee Neese, Benjamin Richard Nettleton, Trista Gabriella Newman, Kiersten Nichols, Brenna Lee Nutter, Logan Oberlin, Avery Mae Olenchick, McKenah Olliver, Loughlin Imor Pagnucci, Timothy Allen Palmer
Alivia Mae Parke, Shylina Mariea Parson, Leighanna Jane Patterson, Jonathan Carl Paul, Tyler James Pennington, Louis Joseph Pesci III, Brock Robert Petras, Owen Jeffrey Putt, Robert Joseph Rainey, Daniel Sullivan Ray, Peyton Nicole Ream
Zoe Elizabeth Renz, Xander Caleb Revilla, Ambria Marie Robinson, Logan Elliot Rode, Ahmad Muhammad Salem, Joshua Timothy Saurer, Natalie Renee Schaeffer, Luke William Sell, Xavier Steele Semone, Katrinette Sexton
Dylan Jeffrey Shaffer, Garrett Thomas Shaffer, Kristianna Marie Shearer, Kiersten Marie Shields, Tessa Mae Shirley, Matthew Douglas Shupe, Amanda Rose Skursky, Hunter David Smathers, Abigail Lyn Smith, Autumn Marie Smith, Yabsira Brenda Sparr, Carley Alise Stanley, Catherine Anne Stauffer, Benjamin Steffish, Breann Barrera Stineman, Joshua Blake Stone, Ryan James Stossel, Aviana Struzzi, Amaura Louise Sutfin, Deacon Michael Suwolitch, William John Swanson
Amaura Louise Sutfin, Lauren Sophia Tautkus-Malobisky, Briana Lynn Taylor, Daimyan Michael Aselph Thorpe, Jennifer Marie Todd, Lillian Starr Todhunter, Zachary James Tortorella, Kevin Ly Tra, Abbygail Travis
Lincoln Wallace Trusal, Kalynne Trusiak, Fox Nicolas Van Leer, Jonathon Leroy Vennard, Benjamin Cole Vetter, Lauren Michele Visnesky, Riley Max Visnesky, Lauren Loan Thy Nguyen Vu, Carly Gigi Wang, Zora Alyse Watson, Sara Elizabeth Welch
Makenzie Wells, Jolene Tereza Wensel, Ciera Renee White, Tristin Jade Wiggins, Alexander Robert Joseph Williams, Alexandria Lynae Williams, Tamira Gloria Williamson
Caitlin Alexandra Wilson, Kiara Marie Wilson, Korbin Lloyd Wilson, Rachel Elizabeth Wilson, Ashlyn Noelle Winslow, Michael Glenn Wood, Dylan Ray Woods, Victor Jiawei Wu, Athena Chuanyan Yang, Mawuna Miracle Ylonfoun, Hayden Patrick Zilner, Taylor Lane Zook, Miranda Zuzek