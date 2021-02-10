penns manor name and colors slide

The following students have been named to the honor roll for the second quarter at Penns Manor Junior/Senior High School.

GRADE 12

Distinguished honors

Connor Antonio, McKenna Bothell, Jared Bowman, Sarah Brown, Brandon Dunmire, Cierra Dunmire, Reese Hays, Dylan Kitzmiller, Katelyn LaBlue, Dimitri Lieb, Devin McCunn, Madelyn Misner, Anna Peterman, Allison Polenik, Rylee Shaffer, Kassidy Smith, Gwen Stahl, Hailey Warzel

Honors

Marlee Abrams, Nathan Baker, Kevin Baum, Parker Clayton, Autumn Cramer, Kaitlyn Duncan, Dezirae Dwyer, Mason Engel, Brock Eshelman, Dominic Hill, Dommenic Hrubochak, Michael Hunter, Audrey Johns, Aaron Lindley, Khylee Maglione, Hanah McKinley, Hunter Pantall, Rachel Smith, Justina Wagner-Smith

GRADE 11

Distinguished honors

Aleasha Brendlinger, Benjamin Dumm, Reilly Hill, Sheila James, Jake Johns, Alec Johnson, Allison Johnson, Aaron Lowman, Maddison Martin, Luke Rainey, Gretta Ratay, Julianna Shank, Brock Sleppy, Matthew Zayachak

Honors

Anna Buggy, Sydney Duvall, Katelynn Ghiardi, Andrew Giermanski, Grant Grimaldi, Alaina Grondin, Tyler Hill, Cole Jarvie, Noah Kohan, Hannah Lieb, Keara Lydic, Keirstin McCachren, Zyanne Miller, Kailee Mumau, Lily Orr, Natalie Pileski, Anthony Rizzo, Russell St. Clair, Hayden Sturgeon, Kenneth Wilson

GRADE 10

Distinguished honors

Ashton Courvina, Kyleigh Coy, Kathleen Dixon, Leah Dunmire, Morgan Hill, Katelyn Hnatko, Bailey Horn, Emma Laverick, Adrianna Scatena, Allison Stiteler

Honors

Adam Altemus, Eric Baum, Jada Bennett, Ryan Brady, Mercedes Dalton, Ryen Gresko, Max Hill, LaShay Johnson, Emily Kendra, Mariah Koches, Olivia Kohan, Kiley Long-Tate, Justin Marshall, Savanna Orner

GRADE 9

Distinguished honors

Kennedy Baker, Isaac Barnhart, Jillian Bowman, Benjamin Dalecki, Braden Depp, Ethan Depp, Janelle Hopkins, Dakota Mosey, Lane Pegg, Brayden Pytash, Andrea Schwartz, Grace Smith, Sarah Stiteler

Honors

Savannah Bencic, Olivia Cramer, Martin Dumm, Andrew Freno, Vayda Hagerman, Terry James, Peyton Koscho, Jonathan Kravarik, Brooke Price, Alyssa Shank, Carter Smith, Landon Snyder, Jacob Tate

GRADE 8

Honors

Alyssa Altemus, Silas Bothell, Keira Brady, Bree Carnahan, Haley Chilenski, Connor Crowley, Elizabeth Diehl, Kendra Fairman, Christian Filipovich, Kolton Foehrenbach

Maggie Hill, AnnaMarie Horn, Connor James, Morgan Jioio, Dylan Kuzemchak, Amin Lieb, Emily Lindley, Myles Lutz, Wyatt Lydic, Alexander Polenik, Forrest Rebuck, Ingrid Robles-Quintanilla, Kaiden Shields, Benjamin Smith, Troy Williams, Morgan Wojno

GRADE 7

Honors

Breanna Cessna, Gabrielle Cochran, Abigaile Cramer, Brooke Cunningham, Dylan Depp, Rena Fennell, Kaitlyn Germanaro, Nicholas Hill, Logan Keith, Haylee Lemmon, Macey Pegg, Matthew Pegg, Shelby Rebuck, Allison Rhea, Griffin Tinsman, Gabriel Trout

GRADE 6

Honors

Elaine Altemus, Ty Brendlinger, Tyler Cooper, Shaylyn Costello, Kaden Cramer, Ava Deabenderfer, Ethan Grondin, Owen Grondin, Rylan Gunter, Derek Heller, Clara Henry, Jordan Hernandez, Aubree Hill, Nathan Hopkins, Brandi Horvath

Issac Illig, Aaron Lapso, Josie Matko, Cameron McAdoo, Vincent Myers, Addison Peterson, Alexa Rhea, Lakyn Ropp, Austin Sharer, Paige Shultz, Robert Smith, Yanni Stergiopoulos, Philomenia Summers, Samantha Wargo

Tags