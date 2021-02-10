The following students have been named to the honor roll for the second quarter at Penns Manor Junior/Senior High School.
GRADE 12
Distinguished honors
Connor Antonio, McKenna Bothell, Jared Bowman, Sarah Brown, Brandon Dunmire, Cierra Dunmire, Reese Hays, Dylan Kitzmiller, Katelyn LaBlue, Dimitri Lieb, Devin McCunn, Madelyn Misner, Anna Peterman, Allison Polenik, Rylee Shaffer, Kassidy Smith, Gwen Stahl, Hailey Warzel
Honors
Marlee Abrams, Nathan Baker, Kevin Baum, Parker Clayton, Autumn Cramer, Kaitlyn Duncan, Dezirae Dwyer, Mason Engel, Brock Eshelman, Dominic Hill, Dommenic Hrubochak, Michael Hunter, Audrey Johns, Aaron Lindley, Khylee Maglione, Hanah McKinley, Hunter Pantall, Rachel Smith, Justina Wagner-Smith
GRADE 11
Distinguished honors
Aleasha Brendlinger, Benjamin Dumm, Reilly Hill, Sheila James, Jake Johns, Alec Johnson, Allison Johnson, Aaron Lowman, Maddison Martin, Luke Rainey, Gretta Ratay, Julianna Shank, Brock Sleppy, Matthew Zayachak
Honors
Anna Buggy, Sydney Duvall, Katelynn Ghiardi, Andrew Giermanski, Grant Grimaldi, Alaina Grondin, Tyler Hill, Cole Jarvie, Noah Kohan, Hannah Lieb, Keara Lydic, Keirstin McCachren, Zyanne Miller, Kailee Mumau, Lily Orr, Natalie Pileski, Anthony Rizzo, Russell St. Clair, Hayden Sturgeon, Kenneth Wilson
GRADE 10
Distinguished honors
Ashton Courvina, Kyleigh Coy, Kathleen Dixon, Leah Dunmire, Morgan Hill, Katelyn Hnatko, Bailey Horn, Emma Laverick, Adrianna Scatena, Allison Stiteler
Honors
Adam Altemus, Eric Baum, Jada Bennett, Ryan Brady, Mercedes Dalton, Ryen Gresko, Max Hill, LaShay Johnson, Emily Kendra, Mariah Koches, Olivia Kohan, Kiley Long-Tate, Justin Marshall, Savanna Orner
GRADE 9
Distinguished honors
Kennedy Baker, Isaac Barnhart, Jillian Bowman, Benjamin Dalecki, Braden Depp, Ethan Depp, Janelle Hopkins, Dakota Mosey, Lane Pegg, Brayden Pytash, Andrea Schwartz, Grace Smith, Sarah Stiteler
Honors
Savannah Bencic, Olivia Cramer, Martin Dumm, Andrew Freno, Vayda Hagerman, Terry James, Peyton Koscho, Jonathan Kravarik, Brooke Price, Alyssa Shank, Carter Smith, Landon Snyder, Jacob Tate
GRADE 8
Honors
Alyssa Altemus, Silas Bothell, Keira Brady, Bree Carnahan, Haley Chilenski, Connor Crowley, Elizabeth Diehl, Kendra Fairman, Christian Filipovich, Kolton Foehrenbach
Maggie Hill, AnnaMarie Horn, Connor James, Morgan Jioio, Dylan Kuzemchak, Amin Lieb, Emily Lindley, Myles Lutz, Wyatt Lydic, Alexander Polenik, Forrest Rebuck, Ingrid Robles-Quintanilla, Kaiden Shields, Benjamin Smith, Troy Williams, Morgan Wojno
GRADE 7
Honors
Breanna Cessna, Gabrielle Cochran, Abigaile Cramer, Brooke Cunningham, Dylan Depp, Rena Fennell, Kaitlyn Germanaro, Nicholas Hill, Logan Keith, Haylee Lemmon, Macey Pegg, Matthew Pegg, Shelby Rebuck, Allison Rhea, Griffin Tinsman, Gabriel Trout
GRADE 6
Honors
Elaine Altemus, Ty Brendlinger, Tyler Cooper, Shaylyn Costello, Kaden Cramer, Ava Deabenderfer, Ethan Grondin, Owen Grondin, Rylan Gunter, Derek Heller, Clara Henry, Jordan Hernandez, Aubree Hill, Nathan Hopkins, Brandi Horvath
Issac Illig, Aaron Lapso, Josie Matko, Cameron McAdoo, Vincent Myers, Addison Peterson, Alexa Rhea, Lakyn Ropp, Austin Sharer, Paige Shultz, Robert Smith, Yanni Stergiopoulos, Philomenia Summers, Samantha Wargo