Graduation ceremonies for Indiana Area High School were held Friday at the Kovalchick Convention and Athletic Complex.
The valedictorian was Chloe Williams, and Gabriel Kenning was salutatorian.
Seniors Davide Bucciarelli, Sona Gregova, Julio Minguez Saoner, Giuseppe Radosta and Alice Silvestri received certificates of attendance.
Class of 2023 graduates were:
Skylar Paige Abrams, Emily Elizabeth Adams, Abigail LeAnn Adamson, Anas Abdulkarem Alanazi, Caroline Marie Albert, Andrew Robert Anderson, Madison Elizabeth Apjok, Alexandra Lynn Arbuckle, Damian J. Arn, Kameron Lee Arndt, Kyra Grace Atherton, Adam Joel Ball, Samuel L. Barley, Tommy N. Bartlebaugh Jr., Cameron Ross Bender, Jonathan Charles Berzonsky, William Thomas Berzonsky, Allison Renee Birge, Luke Anthony Bonatch, Madison Noelle Boyer
Michael Jay Boyer, Kiley Kate Branan, Destiny Brewer, Lauren Marie Brocious, Christian Alexander Brown, Steven Paul Budash, Olivia Anne Burkhart, Deven Austin Buterbaugh, Rachel Pearl Buterbaugh, Rayne Anna Butler, Sarah Byers, Charlotte R. Camp, Caleb George Campbell, Katheryn Elizabeth Campbell, Alyssa Nicole Carloni, Maria Jewel Carrozza, Zachary Carter, Samantha Savell Chadwick, Kyle William Christian, Janelle Rose Marie Christner, Alexa Grace Cikowski
Adam Michael Clark, Adrianna Clark, Alek Thomas Clark, Samantha Grace Cole, Hannah Colon, Luca Gianni Cosentino, Adam Scott Cowburn, Owen Scott Cramer, Giulia Gianna Crusan, Shyann Elizabeth Curtis, Blake Riley Dallas, Emerson Rose Davis, Camden Lee Dean, Giovanna Kang DeRosa, Isabel DeRosa, Ryan Tyler DeSantis, Marquita Lee Dixon, Michael Victor Dolan, Garrison Patrick DeFurio Dougherty, Paul Allen Ewen, Omar Abdelmeneim Fahmy, Anna Eileen Failor
Mora Temiloluwa Fasanya, Eve C. Fiala, Emilee Elizabeth Fields, Shannon Kay Filipovich, Mason Michael Fisher, Elizabeth Lullaby Flanders, Benjamin David Froud, Kaydence Christina Fulmer, Antonio Jesus Garcia, Brandon Roy Gardner, Sophia Frances Garzarelli, Connor Michael Geesey, Karlee Mae George, Jacob Austin Gill, Ana Marie Gonzalez, Nadia Joy Goodyear, Emma Mae Grim, Joseph Michael Groff, Lacey Elizabeth Hartzell, Landon Joseph Henry, John Matthew Hodgson
Gavin William Homer, Kaitlyn Paige Hood, Cole Jonathan Hosbach, Abbie Mae Huey, Christian Robert Jablunovsky, Shamira Johnson, Rourke Everett Jones, Mavrick Jordan, Muneeb Ur Rehman Kasi, Thomas Joel Kelly, Gabriel Andrew Szilard Kenning, Victoria Lynn Kimmel, Anne Marie Kinneer, Sofia Isabel Kipp, Maura Anne Knepper, Kathryn Leigh Kovalchick, Olivia Morgan Krimin, Angelo Joseph Lamantia, Emily Rose Layton, John Stephen Lengel III, Sanderson Jae Lin, Belinda Lin Xu
Alvin Yikang Liu, Edward Michael Lloyd, Matthew David Lloyd, Maycie Christine Lorelli, Nicholas Bradley Love, Michael James Lubold, Chasze Lundy, Emily Faye Madey, Julian Sean Mann, Victoria Manzek, Alivia Marie Marsh, Lia Teresa McAnulty, Jeirin G. McClurg, Rhyan M. McCracken, Liam Davis McFarlane, Chloe Marie McHugh, Jenna Grace McLaine, Dylan Kasey McLaurine, Lilly Frances Mettee, Cherise Noel Milner, Kaden James Mitchell, Amara Jael Moore, John Phillip Morganti-Martineau
Alyssa Lynn Myers, Arden Neiderhiser, Joshua Paul Nelson, Julianne Rose Nickas, Chandler Reece Norton, Christopher Ryan Norton, Logan Christopher Norton, Camille O’Brien, Bailey Annette Oakes, Abigail Jo Olliver, Addison Olliver, Samuel George Overman, Brandyn Ashton Parcell, Tara Jane Peiffer, Louis Joseph Pesci III, Dontay Peterman, Noah Kenneth Petersen, Adriana Rose Petroff, Caroline Rose Porter, Alexander Reid Rainey, Matthew David Ray, Adelaide Love Raykes, Colton Joseph Rayko
Tyler James Ream, Makena Redhead-Kriston, Amber Marie Reese, Gavin Xavier Renfrew, Izaak M. Rice, Aaron Charles Roadarmel, Alexi S. Rocco, Callan David Romance, Lee Kelly Rosenberger, Donald Rotosky, Jacob Daniel Roumfort, Madison Michelle Ruddek, Laken Elizabeth Ruddock, Meghan Kennedy Rummel, Julia Lois Runge, Sophie Leslie Runge, Zo Luna Rusiewicz, Emily Christine Sands, Joshua M. Scanlan, David Brandon Scardina, Anthony James Scherf, Haley Marie Schreckengost
Lauren Christina Schweissing, Alyjah Marie Scott, Benjamin Matthew Sebring, Sebastien Manuel Sedan, Ethan Evans Senter, Addison Grace Sexton, Lydia J. Shaffer, Mia Addison Shaffer, Ryan Patrick Shaffer, Connor Andrew Sharp, Ryan I. Shaw, Emma Grace Sheeran, Sa-miriiyah Capri Shivers, Shakylah Caprice Shivers, Tyler Joseph Skalican, Gabriel Michael Sleigh, Olivia Marie Smathers, Kara Mackenzie Somerville, Xander David, James States, Sky V. Stevens, Nevaeh Stiffey, Robert Pierce Sutton
William John Swanson, Emily Elizabeth Teacher, Julian Thomas, Keith Allan Thomas, Gage Andrew Thompson, Damian Lewis Tripp, Regan Trusal, Jodi Mae Tucker, Devin Joseph Uhrin, Cadence Elizabeth Ullman, Jacob Jon VanLuven, Ana Gabriela VanWieren, Lauren Michele Visnesky, Maria Lynn Voorhies, Michael Russell Voorhies, Elliana Conner Wadding, Maiya Elisabeth Walls, Seth Turner Weaver, Cydne Nicole White, Chloe Patricia Williams, Nickolas J. Yackuboskey, Branden Michael Yanity, Jordan Kathryn Yurko, Kyle Zheng
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